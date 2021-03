Global Cuba Fest regresa con concierto de músicos cubanos en Miami Beach

Cada año FUNDarte y Miami Light Project presentan Global Cuba Fest, una celebración de la cultura y los ritmos cubanos, con la presentación de los artistas más destacados de la isla y el exilio. Su edición 2021 traerá muchas sorpresas, y la primera de ellas es que será un evento presencial, el sábado 6 de marzo en el North Beach Bandshell de Miami Beach, a las 7:00 p.m.

FUNDarte es una organización sin fines de lucro y multidisciplinaria, dedicada a la presentación, producción y promoción de música, teatro, danza, cine y artes visuales que reflejan la diversidad cultural de Miami, con énfasis en las artes y la cultura de Latinoamérica, el Caribe y España. Por su parte, Miami Light Project, fundada en 1989, es una organización cultural no lucrativa que presenta actuaciones en vivo de danza, música y teatro de todo el mundo, y es un foro cultural para la exploración de algunas de las cuestiones que definen a la sociedad contemporánea.

Global Cuba Fest congrega a un grupo variado de artistas, y tiene como propósito incrementar la conciencia global y local en torno al tema de la diversidad cultural. La serie cuenta con potentes producciones a cargo de músicos virtuosos que acogen las influencias mundiales de mayor contemporaneidad, conservando siempre una sólida identidad cubana.

“Comenzamos en el 2008. Quisimos traer una nueva energía a la ciudad, lo que a nosotros nos interesaba, que no fuera los años 50. Yo no tenía ninguna nostalgia de Cuba, porque yo la había vivido”, afirma Ever Chávez, director de FUNDarte. “Es un evento 100% cubano, pero para mí era importante la representación de la diáspora en yuxtaposición con la isla, en una plataforma libre donde la política no nos invadiera. Es contemporáneo, alternativo, popular, vanguardista, la excelencia de la música popular contemporánea de estos tiempos. Hemos presentado lo que creemos que debemos presentar al público de Miami”.

El concierto del 6 de marzo será una presentación doble factura, pues cuenta con dos agrupaciones. Una de ellas es Dafnis Prieto Sextet. Prieto, baterista, compositor y educador, se presentará con un sexteto conformado por Peter Apfelbaum (saxos, melódica, percusión); Román Filiú (saxo alto); Alex Norris (trompeta); Martín Bejerano (piano) y Matt Brewer (bajo).

El grupo presentará selecciones de su proyecto más reciente, el álbum TRANSPARENCY, estrenado en octubre del año pasado por el sello musical independiente Dafnison Music.

La segunda agrupación participante es Alain Pérez/Julio Montalvo & The Cuban Collective. Es preciso destacar que esta presentación es un sueño hecho realidad, pues, debido a la situación de pandemia que vivimos, tuvo que ser pospuesto en marzo del 2020.

“Es un proyecto que hicimos en España con Julio Montalvo, con el propósito de reunir a músicos cubanos que estábamos allá y hacer jazz cubano de siempre”, explica el bajista y cantante Alain Pérez. “Lo realizamos con toda añoranza, tratando de dar un color a nuestras experiencias, con el boom del Latin Jazz en España y con la película Calle 54 de Fernando Trueba, el flamenco y toda esta fusión. Este concierto es continuidad con lo que hicimos en España”.

Pérez cuenta, en su extensa trayectoria como instrumentista múltiple, cantante, productor y compositor, trabajos con Irakere, Isaac Delgado, Celia Cruz, Paco de Lucía, Enrique Morente y Diego el Cigala, entre otras luminarias. Así recuerda su trabajo como “el bajista cubano de Paco de Lucía”: “Fue una aparición divina con los ángeles de la música. Fue un proceso de asimilación y amor por el flamenco. Primero trabajé con Israel Suárez, ‘Piraña’; con El Niño Josele, grabé varios discos, uno de ellos con Morente, y mi trabajo como bajista llamó la atención, hasta que el Maestro me llamó para grabar un tema con ‘Piraña’, uno de los mejores percusionistas del flamenco en el mundo; y luego, al cambiar el formato de su grupo, volvió a llamarme, y dijo: ‘Alain, ya eres flamenco’. Eso transformó mi vida totalmente, en ese tiempo y para el futuro ”.

The Cuban Collective está conformado además por el trombonista, percusionista y cantante Julio Montalvo, y algunos de los mejores músicos de Cuba, Miami y la diáspora en general: Kemuel Roig (piano); Reinier Guerra (batería); Alfredo Chacón (vibráfono y percusión); Luis Beltrán (saxos), entre otros.

“Los que vayan al Global Cuba Fest verán un Latin Jazz cubano que viene de los ecos de la historia, de Frank Emilio, Emiliano Salvador, de Irakere: ese color del Latin Jazz pero al cabo de un viaje en el que ha tomado otro color, pero sigue siendo cubano”, asegura Pérez.

Tratándose de un evento con asistencia de público, se seguirán todas las normativas de salud y prevención. Una de esas medidas es la limitación de asientos para conservar la distancia interpersonal establecida por los CDC y puesta en práctica en ciudades y estados del país. Este tránsito al formato presencial es, sin dudas, un gran paso de avance y posibilita la mayor difusión de un concierto que atraerá sin dudas a los amantes de la música cubana, del jazz y la diversidad.

“Después de catorce años, creo que los equipos de Miami Light Project y el de FUNDarte están contentos de traerle al público de Miami un programa que aúna el talento cubano, tanto el de Cuba como el disperso por el mundo, enfocándonos en la excelencia artística, incluyendo lo popular, el jazz, el jazz latino”, añade Chávez. “Hemos podido mostrar la influencia del arte cubano en otras culturas, y lo que reciben los artistas cuando viven en otros lugares, como en el caso de la colaboración de Alain Pérez con Paco de Lucía. Además de que se fueron y benefician a otras culturas, la forma en que se beneficiaron con la interacción es una gran ganancia para el arte cubano global”.

Global Cuba Fest con Alain Pérez/Julio Montalvo y Dafnis Prieto Sextet. Sábado 6 de marzo a las 7:00 p.m. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave. Miami Beach.Boletos: www.northbeachbandshell.com y llamando al 786-453-2897 o 305-672-5202.Más información: https://fundarte.us y www.miamilightproject.com

