Arts Ballet Theatre of Florida y la historia de un ballet sobre una muñeca encantada

Arts Ballet Theatre of Florida (ABTF) anuncia el regreso presencial de una de sus producciones de mayor éxito, el ballet “Fairy Doll” (“El Hada de las Muñecas” para unos y “La Muñeca Hada” para otros, “La Muñeca Encantada” para ABTF) del compositor austríaco Josef Bayer, en versión coreográfica del Maestro Vladimir Issaev, también director artístico de la compañía.

La historia es simple en este ballet de dos actos. En una juguetería, los clientes vienen de compras con sus familias y el dueño de la tienda les muestra las muñecas mecánicas de baile. La tienda cierra, pero cuando el reloj marca la medianoche, una muñeca encantada cobra vida y con su magia hace bailar a todos los juguetes de la tienda.

Al irse el dueño de la tienda las muñecas de diferentes países cobran vida y bailan. Cortesía/Patricia Laine Photography

En conversación con Ruby Romero-Issaev, Directora Ejecutiva de ABTF, nos enteramos que “Issaev supo del ballet en Austria y después viajó a Rusia para estudiarlo y verlo en la escuela Vaganova, donde lo montan regularmente”.

El “Fairy Doll” original es un ballet-pantomima en un acto con coreografía del austríaco Josef Hassreiter, que se estrenó el 4 de octubre de 1888 en la Ópera de la Corte de Viena (hoy Ópera Estatal de Viena).

Tal y como nos podemos perder una gran historia si juzgamos un libro por su portada, si vemos en “Fairy Doll” solo un divertimento donde la mayoría de los personajes son muñecas, nos podemos perder la oportunidad de apreciar una obra de influencia innegable en la historia del ballet.

Baste señalar que “Fairy Doll” ha permanecido hasta hoy en el repertorio de la institución que la vio nacer, donde es considerada una obra emblemática de la época de la corte austríaca. A lo que hay que agregar que es reconocida como el antecedente de “La boutique fantasque” (1919) de Leonid Massine y del “Harlequinade” (1965) de George Balanchine.

El programa de 2015 de la “Fairy Doll” de ABTF –estrenada en 2008– dice “libreto de Vladimir Issaev basado en el ballet de Josef Bayer” y Romero-Issaev nos aclara que “Issaev creó su coreografía pensando en el original de 1888, pero decidió utilizar sin cambio alguno el pas de trois de la versión de los hermanos Nicolai y Sergei Legat de 1903.”

El divertido pas de trois -con música de Riccardo Drigo y no de Bayer– donde dos muñecos enamorados de la muñeca encantada intentan atrapar un beso de ella, es muy popular hoy en día por ser utilizado con frecuencia en funciones tanto de escuelas como de compañías.

Wendy Guo como la muñeca encantada, junto a Taiyu He y Haowei en el famoso pas de deux. Cortesía/Patricia Laine Photography

La versión de los Legat se estrenó en el Teatro Hermitage –sede de la escuela Vaganova- el 7 de febrero de 1903. Nueve días después, el ballet se montó en el Teatro Mariinsky con decorados y vestuario de Léon Bakst, en lo que sería el comienzo de su carrera como diseñador teatral.

La larga historia del ballet -no la historia que cuenta el ballet, que dura apenas una hora- es una sucesión de grandes nombres y muchos creadores se han sentido motivados a montar su propia “Fairy Doll”, pero el acontecimiento más sorprendente en su trayectoria no llegaría hasta el año 1929, en tiempos de la Unión Soviética.

Tal y como relata Christina Ezrabi en su libro “Swans of the Kremlin” (University of Pittsburgh Press, 2012), las autoridades políticas de entonces, con el objetivo de ejercer control ideológico sobre el repertorio de ballet del Bolshoi y el Kirov, elaboraron y dieron a conocer una lista donde clasificaron a la ingenua “Fairy Doll” de los Legat como una obra “prohibida”.

Al parecer, simplemente porque Nicolai -el único hermano todavía vivo, ya que Sergei había fallecido en 1905– estaba viviendo entonces fuera del país y radicado en Inglaterra. Si usted cree que la “cultura de la cancelación” es algo nuevo, piénselo de nuevo.

El dueño de la tienda encuentra a todos sus muñecos en completo desorden tras una noche de baile y diversión. Cortesía/Patricia Laine Photography

“Desafortunadamente, este año no podemos presentar ‘Fairy Doll’ como lo hacemos normalmente porque es una producción que ocupa más gente que ‘Nutcracker’ y las circunstancias debido a la pandemia no lo permiten”, agrega Romero-Issaev y concluye, “pero prometemos que es igual de divertida”.

En estas funciones, Janis Liu y Wendy Guo alternarán el rol protagónico acompañadas por Taiyu He y Haowei Zhu. Liu baila como la muñeca encantada el sábado 6 en el Miami Theater Center y el sábado 13 en el Broward Center, mientras Guo lo hace el domingo 14 en el Broward Center.

En resumen, estas funciones le permitirán disfrutar del pas de deux en el contexto de la obra y comprobar que es lo que tiene “Fairy Doll” que le ha facilitado sobrepasar la prueba del tiempo y continuar siendo - 132 años después de su estreno - una excelente opción de entretenimiento para toda la familia.

Arts Ballet Theatre of Florida presenta “Fairy Doll” en el Miami Theatre Center de Miami Shores el 6 de marzo y en el Broward Center for the Performing Arts de Fort Lauderdale los días 13 y 14 de marzo. Los asientos en este evento permiten una distancia física de 6 pies para la seguridad de todos. Los boletos para este evento solo estarán disponibles en asignaciones o 2 o 4 clientes sentados juntos. No habrá entradas individuales disponibles; los clientes solo pueden comprar en paquetes de 2 o 4 boletos, ya que maximizamos los asientos disponibles. Para obtener más información, llame al (305) 948-4777 o visite www.artsballettheatre.org

