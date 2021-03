La coreografía en el teatro musical… conversando con Jerry Mitchell

Los teatros de Broadway cerraron el 12 de marzo de 2020 y no planean abrir nuevamente hasta el próximo mes de septiembre. Casi al mismo tiempo, el Arsht Center de Miami planea celebrar su tan esperada reapertura con la serie “Broadway in Miami”.

Todavía faltan meses para que esto ocurra, pero revisando la nota de prensa distribuida para dar a conocer los títulos incluidos en la décimo quinta temporada de “Broadway in Miami”, descubrimos que Jerry Mitchell estaba disponible para entrevistas y no desaprovechamos la oportunidad. Le enviamos nuestras preguntas al coreógrafo de “Hairspray” – uno de los cinco musicales programados – y aquí están sus respuestas.

¿Qué importancia tiene la danza en el teatro musical?

Mitchell: Hay 3 formas de contar la historia en el teatro musical. Una canción. Una escena. Un baile. Las tres son igualmente importantes y cuando se usan por igual en un musical, a menudo crean magia.

En el musical de Broadway – aun cuando la evolución del género no se detiene – la coreografía se ha utilizado desde sus comienzos para establecer una atmósfera, encarnar un tema o una idea (incluyendo la ilustración de un sueño), reemplazar al diálogo o establecer situaciones humorísticas. A veces sirve para crear un estado de expectativa eufórica (por ejemplo, cuando se adiciona personal a una rutina y una simple secuencia de pasos se transforma en un llamado a la acción colectiva) y otras simplemente para funcionar como “material especial” al servicio de la estrella del show. Pero ninguna de esas funciones es lo que la hace algo único.

¿Qué hace que la coreografía para teatro musical sea única?

Mitchell: Para mí, la cualidad que la hace única es su intención de hacer avanzar la narración, además de ser emocional y entretenida.

El año 1943 es una fecha importante en la historia de la coreografía en el teatro musical de Broadway porque es cuando la coreógrafa Agnes de Mille asumió la responsabilidad de montar los bailes para la puesta en escena original del musical “Oklahoma!” y la danza fue reconocida como un recurso fundamental para hacer avanzar la trama.

Curiosamente, Mitchell - ganador del premio Tony en dos ocasiones en la categoría de mejor coreografía por “La Cage aux Folles” (2004) y “Kinky Boots” (2013) - debutó en Broadway en 1980 como bailarín en una reposición del musical “Brigadoon”, también de Agnes de Mille.

En 1992 Mitchell concibió y creó Broadway Bares, un espectáculo burlesco de comedia que desde entonces se presenta anualmente para la organización benéfica Broadway Cares / Equity Fights AIDS, pero su primer trabajo como coreógrafo en Broadway no llegó hasta el año 1999 con “You’re a Good Man, Charlie Brown”, por el que recibió su primera nominación al Tony. En el 2007 debuta como director con “Legally Blonde: The Musical” y en 2015 dirige “On Your Feet!”, sobre la vida y carrera de Emilio y Gloria Estefan.

Si la anterior selección de momentos destacados en su trayectoria no le resulta suficiente para entender la importancia de Mitchell en la historia del musical de Broadway, busque en Playbill.com el artículo de Logan Culwell-Block publicado en 2017 y titulado “13 Choreographers Every Broadway Fan Should Know” donde aparece su nombre de manera prominente.

“Hairspray” fue primero una comedia de John Waters en 1988, luego un musical de Broadway en 2002. Una película musical en 2007, basada en el musical de Broadway, y un especial de televisión en 2016.

¿Qué hace de “Hairspray” una obra relevante en 2021?

Mitchell: “Hairspray” es un musical que golpea el corazón de todos los que tienen la suerte de verlo en cualquiera de sus formas. La partitura es contagiosa, el papel de Tracy Turnblad es uno que todos pueden apoyar y su mensaje de unidad es realmente irresistible. ¡Tracy Turnblad integra a muchachos blancos y negros bailando juntos en la televisión nacional en 1962! Y si Tracy puede hacer eso, tú también puedes. Ese es el poder de “Hairspray”.

Finalmente, ¿qué te gustaría que el público recordara de su coreografía para “Hairspray”?

Mitchell: La diseñé para que parecieran niños de 16 años bailando en 1962. Quería que el baile de Tracy fuera lo suficientemente fácil para que todos saltaran a escena y bailaran con nosotros. Tracy dice “¡Todos a bailar!” y ese es el punto. Así que si vienes a ver “Hairspray” por favor, trae tus zapatos de baile.

Todo el mundo baila y el musical nos invita a participar. Los estudiosos del género han estudiado el fenómeno y afirman que cuando vamos a ver un musical lo hacemos para disfrutar de una experiencia que - a diferencia de la que nos ofrece la llamada “danza de concierto” - promueve la participación en lugar de la observación. Básicamente, porque el musical incluye personajes de todo tipo que bailan utilizando un vocabulario popular, reconocible, común y corriente, incluso “fácil de hacer”.

De todas formas, tomarse de manera literal la invitación de Mitchell puede exponernos a la crítica despiadada de nuestros vecinos de asiento. Mejor reproducir la experiencia en la privacidad de su hogar. De marea preferente, entre amigos.

Lo importantes es reconocer que en tu vida como en la vida de los personajes del teatro musical “cuando bailas, tu objetivo no es ir a un lugar determinado de la pista, sino disfrutar cada paso del camino”, como diría el psicólogo Wayne Dyer.

