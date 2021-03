“Color Caribe” para los niños en el Miami-Dade County Auditorium y en vivo

Hace solo unos meses - cuando nos debatíamos en uno de los momentos más difíciles de la pandemia que aún nos azota -, FUNDarte llevó una gran alegría a los niños con “Zunzún Children’s Fest”. Este evento fue celebrado en octubre pasado de manera totalmente digital.

Esta vez, como las condiciones han mejorado mucho, FUNDarte y el Miami-Dade County Auditorium presentan el lanzamiento en vivo del cancionero infantil “Color Caribe”. Esta será una noche inolvidable con un concierto acústico en vivo, actuación mímica, círculo de tambores y más.

El cantautor Pavel Urkiza participará en “Color Caribe”. Cortesía/Nebiyou Elias

Rita Rosa Ruesga abrirá el concierto, acompañada de Héctor Pepo Herrera (bajo, clarinete, guitarra) y Lenon Ruiz a la batería, precedidos por el reconocido cantautor Pavel Urkiza y la talentosa Inez Barlatier, quienes interpretarán en vivo, por primera vez, temas del cancionero “Color Caribe”. El actor Leandro Peraza y el Círculo de Tambores (Drum Circle) también amenizarán la velada. La actuación será parte de la serie Drive-Through Theatre Experience del Miami-Dade County Auditorium.

“Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro”, como dijera el escritor británico Graham Greene. Pero ahora también se abre una puerta a la esperanza de que nuestros niños regresen pronto a disfrutar a plenitud de una vida en condiciones normales con todos los privilegios de una infancia feliz. Y ese es el objetivo primordial de este evento.

Inez Barlatier, artista multidisciplinaria y educadora de jóvenes. Cortesía/ Inez Barlatier,

Al conocer la noticia del concierto, entrevistamos a Rita Rosa Ruesga, quien se dedica a la enseñanza de música para niños bilingües, a la investigación, y también a la composición musical y a la literatura infantil. Ella ha sido nominada cuatro veces al premio Grammy por sus proyectos musicales afrocaribeños y latinoamericanos para jóvenes. La cantautora es reconocida internacionalmente por la producción de grabaciones de música infantil. Y aquí va el mensaje de Rita Rosa:

¿Cuál ha sido tu formación profesional y tu experiencia en el trabajo con los niños?

“Estudié Dirección Coral en la Escuela Nacional de Artes de La Habana. Mi formación creativa y musical ha estado influenciada por los muchos eventos en que participé desde mis 5 años de edad, en Cuba, y luego en México y Estados Unidos. Cuando cumplí 14 años, recuerdo que dije: ‘Ya no cantaré más para niños, quiero cantar canciones de amor’ (como una adolescente que quiere madurar rápido). En aquel momento, un director de espectáculos me dijo: ‘Tú siempre vas a cantar para niños, porque lo haces bien y ellos te van a querer. Tienes ángel para eso’. Eso me dejó pensando... y ¡mira dónde estoy! Me encantaba hacer canciones infantiles e incorporar actores y escenografía. Cuando me mudé de Oriente a La Habana para estudiar, grabé mucho para ‘Escenario Escolar’ y ‘Arcoiris Musical’, dos espacios de la Televisión Cubana. Aprendí mucho con aquella experiencia y, además, me encantó la producción. Después de graduarme, me fui a México por dos años y, desde entonces, nunca he parado de trabajar en escuelas como educadora, como pedagoga, con maestros y como cantautora infantil”.

Háblanos de la importancia de la formación musical para los niños y qué papel tiene la música en estos momentos.

“Me encanta esta pregunta, porque está a tono con una propuesta que traigo y que te comentaré más adelante. Llevábamos años diciendo a los chicos: ‘Suelten las pantallas azules que hacen daño y hagan otras cosas’. Pero la vida nos dio una lección con un virus horrible que nos hizo encerrarnos y volvernos adictos a las noticias y a las redes. Los niños, más que nosotros, se vieron obligados a estudiar por horas frente a las ‘pantallas azules’. Lo opuesto a lo que les pedíamos todos. Lo positivo es que nos hemos reinventado para entretener a los hijos; hemos desempolvado desde los juegos de palitos chinos hasta el dominó. Los hemos enseñado a plantar, a hacer un picnic, a correr, a montar bici, a tocar instrumentos musicales, a pintar, y a leer libros. La música ha sido una motivación social para todos. Desde cantar, jugar al karaoke, aprender guitarra, violín y muchos instrumentos más. Los niños han encontrado una diversión en la música. Han llenado un espacio vacío; y segura estoy de que lo recordarán siempre”.

¿Qué medidas se han tomado para este encuentro en vivo para la seguridad de todos?

“Este concierto es al aire libre. Las familias no estarán cerca unas de otras. El teatro cuidará de que nadie se acerque a nadie y de que todos lleven máscaras, aunque estén en exteriores. Creo que, poco a poco, vamos realizando actividades de este tipo para irnos amoldando a la nueva forma de vida que ha traído este virus. Los niños han aprendido la importancia de la higiene y eso vale mucho”.

Quiero agregar que muchos de los artistas que han participado en este cancionero no estarán físicamente, pero se podrán escuchar sus canciones en los altoparlantes del teatro antes de empezar el show. Por mi parte, estaré lanzando un programa con niños que hacen arte para motivar a otros niños a las artes y a la lectura. Se llamará “Rita y Rana”, es la primera coproducción con productores independientes para niños en Cuba y , por lo pronto, saldrá en YouTube”.

“Color Caribe” , domingo 14 de marzo, 3:00 p.m., Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler St. Boletos: https://www.ticketmaster.com/color-caribe-miami-florida-03-14-2021/ Más informes en Miami Dade County Auditorium, (305) 547-5414. Costo: $6/niños, $12/adultos. Las entradas para niños incluyen bolsas de regalos para ellos; y contienen clappers y matracas para participar en el círculo de tambores, y más.

Para garantizar la salud de todos, se implementarán medidas de seguridad en esta situación de pandemia. Al llegar al Auditorio, el personal lo guiará a su asiento. Se deben usar cubiertas faciales. Asegúrese de mantener la distancia física requerida.

