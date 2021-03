Alejandra Guzmán presenta ‘Lado oscuro’, una balada especial para tiempos de crisis

A la espera de la reanudación de conciertos a gran escala, numerosos cantantes han pasado los últimos meses en los estudios de grabación, preparando música nueva. En general trabajan sobre bastante material, como para completar un disco, pero hasta que la incertidumbre del Covid-19 no termine, se limitan a lanzar canciones sueltas o “singles”.

Ese es, precisamente, el caso de Alejandra Guzmán, que en estos días presenta el tema “Lado oscuro”. Es una balada sentimental, introspectiva, motivadora, especial para tiempos de crisis. “Estoy echando la casa por la ventana, apostando por esta canción”, subraya la diva mexicana.

“Escribí ‘Lado oscuro’ pensando en mí, en lo que he aprendido, lo que no había hecho antes… en estos tiempos todos hemos estado en contacto con nosotros mismos”, cuenta a el Nuevo Herald vía Zoom.

La Guzmán se encuentra en plena promoción del tema; viste con sobriedad, moderna, con chaqueta ajustada, no demasiado maquillaje. Natural, como usualmente se la percibe. Le brota el entusiasmo por “Lado oscuro”. “Me gustaría que ayude a la gente a abrazar sus demonios, a hacer conciencia de lo espiritual”, apunta.

La intérprete y compositora Alejandra Guzmán proyecta incluir “Lado oscuro” en un disco que podría salir al mercado en el mes de junio y del cual lleva grabadas ocho canciones nuevas. Cortesía/Pavel Antón

“Hoy puedo saber / que no hay dolor que no se cure con el tiempo / que no hay palabra que no se lleva el viento / que lo único que tengo es el momento”, reza uno de los párrafos del flamante tema.

La intérprete y compositora proyecta incluir “Lado oscuro” en un disco que podría salir al mercado en el mes de junio. “Llevo grabadas un total de ocho canciones nuevas, con un sonido propio”, anticipa. “Volví al rock and roll, a las baladas, a lo que se que le gusta a mi público”, añade. Su carrera ha sido pródiga en ese cruce de géneros; ha pasado de la roquera “Mírala míralo” a la romántica “Hacer el amor con otro”. “Me siento muy agradecida por el respaldo que me ha dado el público en estos 32 años de carrera; la cifra se dice fácil, pero es una profesión complicada y no creo que haya mucha gente que haya durado tanto tiempo”, evalúa, reflexiva.

Alejandra Guzmán ha participado como jurado en los programas “Mira quien baila” y “La Voz”. Cortesía/Pavel Antón

Alejandra Guzmán nació el 9 de febrero de 1968, fruto de la relación entre dos leyendas: Enrique Guzmán, cantante, y la actriz Silvia Pinal. Inició su carrera de cantante en 1988. Ha grabado 15 discos, de los cuales ha vendido alrededor de 20 millones de copias. En 2002 obtuvo un premio Grammy latino. A menudo sus triunfos profesionales, que incluyen su participación como jurado en los programas “Mira quien baila” y “La Voz”, se han visto eclipsados por sinsabores relacionados con su salud, y conflictos sentimentales y familiares. En estas semanas, por ejemplo, ha tenido cortocircuitos verbales con su hija, Frida Sofía, de 29 años.

“Creo que hablan más de los escándalos que de las cosas positivas de mi trabajo y, además, a veces exageran”, desdramatiza, aludiendo a la prensa de farándula, siempre fascinada con su accionar. “He sido transparente y honesta, he compartido mis errores, mis batallas, y con el tiempo me he dado cuenta de que en ocasiones he compartido cosas que no debí, como cuando conté que estaba haciendo terapia en Alcohólicos Anónimos”, reconoce.

Menos seria, Alejandra habla de lo que se viene en los próximos meses. Desarrollará su parte actoral en la serie de Amazon Prime “El juego de las llaves”. Dará los toques finales a la elaboración del nuevo álbum. Y, sobre todo, cruzará los dedos para poder volver a realizar giras de conciertos. “Necesito la retroalimentación con el público, ese acelere para estar feliz”, afirma, con alegría. “Mientras haya vida habrá música, y espero que ya estemos en la recta final de esta pandemia”, cierra, con el mismo tono.

