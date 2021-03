Actividades para hacer en casa y fuera de ella esta semana

VIERNES

Miami Seaquarium inicia temporada de vacaciones de primavera

Miami Seaquarium (MSQ), mejor acuario del sur de la Florida, extenderán los días funcionando tres semanas durante las vacaciones de primavera, hasta el 4 de abril.

Detalles: 12, más información, https://www.miamiseaquarium.com/, o (305) 361-5705.

SongFest, 20th, and 21st. Century Opera and Musical Theater, Center for Spiritual Living

Una velada encantadora con favoritos de la ópera y el teatro musical ligero y divertido entre el público de FGO que nunca deja de deleitar y asombrar. $10

Detalles: 12, 7:30 p.m. Boletos: www.FGO.org o 1-800-741-1010. Art Serve, 1350 E. Sunrise Blvd. Fort Lauderdale, FL. y el Center for Spiritual Living, 4849 N. Dixie Hwy, Oakland Park, FL.

Hora feliz virtual del Día de San Patricio

El equipo de Kits de cócteles del chef del bar lo preparará a través de 3 cócteles irlandeses clásicos: (1) Patrick’s Morning Delight (2) Spice of the Irish y (3) The Running of the Snakes. $ 60 - $ 75 Compra un boleto registrándote y recibirás tus bebidas. $60 - $75.

Detalles: 12, 7:15 p.m. en línea, www.barchefcocktailkits.com

Yayoi Kusama 3D Dot Flowers para niños

Creamos esculturas de flores en 3D y las decoramos con puntos y patrones inspirados por la “princesa de los lunares”, la artista japonesa Yayoi Kusama. Espacio limitado. 7 - 13 años.

Detalles: 12, 4:30 – 5:30 p.m. por Zoom, Biblioteca sucursal de Coconut Grove https://www.mdpls.org/event/4911703

Semana de eventos en The Wynwood Yard

Detalles: 12 -16, 5 p.m. 17, 6 p.m. Lista completa o síguenos en Instagram @wynwoodyard. Únase a nosotros para los especiales diarios de Happy Hour. 3/12 - Tacos, Tequila y Melodías, https://www.facebook.com/events/1662872017353691/?event_time_id=1662871704020389

3/12 - Martes de música del mundo, https://www.facebook.com/events/519553268538135

3/13 - Miércoles de Jazz, https://www.eventbrite.com/e/jazz-at-the-yard-tickets-55583628128

3/14 - Shady Street Live, https://www.facebook.com/events/944899742566118/

3/15- DJ Jenni Foxx, https://www.facebook.com/events/341081139851302/?event_time_id=341081136517969

3/15- The Heavy Pets Live, https://www.eventbrite.com/e/the-heavy-pets-at-the-yard-tickets-57546704743

3/16 - Serie de conciertos de jazz juvenil Young Musicians Unite, https://www.facebook.com/events/250382115839380/

3/16 - Lanzamiento de El Blues del inmigrante, https://www.facebook.com/events/2101357716614836/

3/16 - Backyard Caribbean Jam, https://www.facebook.com/events/645631719187772/

3/17- Celebración del Día de San Patricio en Wynwood con Juanabe, https://www.eventbrite.com/e/wynwood-st-patricks-day-celebration-2019-tickets-56679604222

3/18 - Mitad de descuento en todo en The Bar at The Yard a las 5 p.m. hasta el cierre, https://www.facebook.com/events/507653656424615/?event_time_id=507653639757950

SÁBADO

Taller de escritura creativa: “La realidad en el cuento, el cuento de la realidad”

Ena Columbié muestra las técnicas y características del cuento para el que se decide a crear en el género, y para el lector que se convierte en más sagaz leyendo $60.

Detalles: 13 – 1 mayo, 8 semanas; sábados 10 a.m. - 12:00 m. por Livestreamed. Quedan pocas inscripciones, https://www.miamibookfair.com/event/taller-de-escritura-creativa-la-realidad-en-el-cuento-el-cuento-de-la-realidad-con-ena-columbie/

Paseo en bicicleta comunitario gratuito una vez al mes

Los viajes gratuitos se realizan cada segundo sábado del mes y se realizan en North Miami. Viaje de ida y vuelta 10 millas (90 min.)

Detalles: 13, registro 8 p.m. salida 8:30 p.m. MOCA Plaza, 770 NE 125 St., North Miami, FL. 33161.

Regresa día familiar en el Museo de Coral Gables, gratis

Un evento más pequeño y rebautizado como Artes en la ciudad presentando el mercado del arte; día familiar gratuito se ofrece el segundo sábado del mes.

Detalles: 13, Museo de Coral Gables, 285 Aragón Ave., Books & Books, 265 Aragón Ave. Coral Gables. Confirme, https://coralgablesmuseum.org/portfolio-item/familyday/

Serie de conciertos “JazzAid Live from The Banyan Bowl” con Joey Alexander Trio

Galardonado prodigio se le considera el talento más precoz de la historia del jazz, el músico más joven nominado para un Grammy y favorito de los medios. Con cobertura primer nivel. $15

Detalles: 13, 8 p.m. info: asperez@pinecrest-fl.gov; Alana Pérez al (305) 669-6990.

HistoryMiami Museum, niños hacen preguntas sobre los fósiles

Los fósiles cuentan historias sobre la Tierra, porque muestran que la vida alguna vez fue diferente de la vida que se encuentra en la tierra hoy.

Detalles: 13, 10 – 10:45, regístrate http://www.historymiami.org/event/kids-ask-a-question-all-about-fossils/

Festival de Música Juvenil de Miami Beach, gratis

El quinto Festival de Música Juvenil de Miami Beach es un concierto en vivo este año de forma digital, desde Bandshell. Una selección de jurado con los mejores artistas jóvenes locales.

Detalles: 13, 4 p.m. en línea https://www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=35881

Jugando aprenderé

Centro de arte de creación y la compañía de teatro infantil “Para Bajitos” presentan, Jugando Aprendere ABC, de la escritora Josefina Ezpeleta (Bibi), interpretado por la actriz Yani Martín

Detalles: 13, 9 a.m. Por Facebook de Miami Hispanic Cultural Arts Center.

Una noche de espiritualidad, jazz y ópera

FGO y el histórico Hampton House presentan nuestros mejores cantantes y artistas jóvenes locales con selecciones de notables compositores de jazz, como Duke Ellington y George Gershwin; espirituales de Jester Hairston, BJ King y Margaret Bonds y otros. $ 10

Detalles: 13, 7:30 p.m. Historic Hampton House 4240 NW 27 Ave., Miami, FL. 33142

https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2085&utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=2021-0304SpiritualsJazzandOpera&utm_content=version_A&sourceNumber=32840

DOMINGO

Orquesta Sinfónica del Sur de Florida presenta “Pedro y el lobo”, gratis

La imaginación de los niños se volverá loca en la Serie de Artes en parques de Miami Beach, concierto virtual para toda la familia con el cuento de hadas sinfónico de Prokofiev,

Detalles: 14, 5 p.m. https://www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=35476

Divirtete por última vez en el Wood Tavern de Wynwood

El local abrió sus puertas en 2011 y fue imprescindible para los hipster, cerrará como una multitud de escaparates de lujo y rascacielos imponentes de Wynwood.

Detalles: 14, último día de operaciones, 2531 NW 2nd. Ave., Miami, FL. 33127.

ENTRESEMANA

15 minutos de lectura con la escritora colombiana Piedad Bonnett

En cada sesión de “15 minutos de lectura”, un escritor invitado lee sus obras en directo. Te esperamos con las lecturas virtuales quincenales para que disfrutes de una nueva lectura.

Detalles: 17, 5 p.m. En vivo, https://www.miamibookfair.com/event/15-minutos-de-lectura-con-piedad-bonnett/ Facebook Lives desde el perfil de Facebook de @MiamiBookFair

Película “Little” (2019)“ al aire libre gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 17, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 17 St. y Washington Ave.





El Nite Owl Drive-In ha anunciado su calendario de películas para marzo

Proyecta algunos clásicos de todos los tiempos, además del reciente lanzamiento One Night in Miami, también está Moonlight, la película original de Miami Vice y la primera entrega de Bad Boys, Stop Making Sense y The Muppet Movie.

Detalles:https://www.instagram.com/p/CL93lWNrWhY/?mc_cid=de3ce00cea&mc_eid=10f1844d0f