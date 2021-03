Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola se presentan en el Arsht Center con un show en vivo

Este sábado 20 de marzo los destacados artistas cubanos Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola regresan al escenario del Adrienne Arsht Center para concluir así un largo período de obligada ausencia por la pandemia. La dupla que el pasado año tuvo que aplazar una intensa gira de promoción con su nuevo disco ‘Viento y tiempo’, retoma sus compromisos con un esperado concierto en el que presentarán, por primera vez en la ciudad de Miami, su más reciente producción.

“Ha sido muy difícil para todos los artistas mantenernos bajo las limitaciones derivadas por el COVID-19, comenta Nuviola. “Teníamos un año lleno de contratos y conciertos que han tenido que ser cancelados o pospuestos por la triste situación que hemos vivido en todo el mundo. Sin embargo, conservamos la esperanza de que la situación continúe mejorando para que todo evolucione en la dirección correcta y podamos retomar nuestros compromisos”.

‘Viento y tiempo’ es un material grabado en vivo, fruto de las seis presentaciones sold out que Rubalcaba y Nuviola ofrecieron en agosto del 2019 en el Blue Note de Tokio. El disco, producido bajo el sello discográfico Top Stop Music, ha provocado una avalancha de excelentes reviews en revistas y medios especializados alrededor del mundo, como London Jazz News, Jazz Blues News, The New York City Jazz Record y Billboard.

La nueva producción que fue nominada en la última edición de los premios Grammy en la categoría de mejor álbum de latin jazz, es el resultado de muchos años de amistad y complicidad entre Rubalcaba -uno de los más importantes pianistas de jazz del mundo- y Nuviola, una de las voces más destacadas dentro del panorama musical cubano. “Estamos muy felices con el éxito de este trabajo”, comenta Rubalcaba, ganador de dos Grammy por los discos ‘Nocturne’ (2002) y ‘Land of the Sun’ (2005), y dos Grammy latinos por ‘Supernova’ (2002) y ‘Solo’ (2006), todos en la categoría de Best Latin Jazz Album.

Para Nuviola, la nominación de ‘Viento y tiempo’ vino a reafirmar el éxito mediático que el nuevo material ha tenido desde el momento de su lanzamiento”. Ganadora del Grammy por el mejor álbum de música tropical con ‘A journey through cuban music’ en 2019 y el Grammy latino al mejor álbum fusión tropical por ‘Como anillo al dedo’ en la edición del 2018, la hermosa sonera agrega: “Siempre resulta estimulante recibir este tipo de reconocimiento por parte de la industria, pero en este caso fue doblemente hermoso por tratarse de un trabajo compartido con Gonzalo, un artista extraordinario que admiro profundamente y al que me unen intensos lazos de hermandad”.

El encuentro propició una fusión que ha sido aprovechada hasta el último detalle para producir un excelente producto en el que, Rubalcaba y Nuviola muestran empatía y comparten un pasado musical común. “Es una gran satisfacción poder trabajar con Aymée, tengo un gran respeto por su talento y por su calidad como intérprete”, afirma Rubalcaba. El disco además, ha permitido desarrollar una relación donde, los consagrados artistas aportan sus experiencias y talento para crear una simbiosis en la que, la música y el público resultan ser los grandes vencedores.

A pesar de que se ha mantenido trabajando activamente a través de las redes sociales, Nuviola no puede ocultar el entusiasmo que le provoca estar de vuelta a las presentaciones en vivo. “Teníamos mucha ansiedad por regresar a los escenarios y sentir de nuevo la magia que solo logramos cuando estamos en contacto directo con el público, este es una presentación que requiere un espacio adecuado donde tengamos todas las condiciones para brindar un show que pueda llenar las expectativas”.

El esperado concierto será la oportunidad de disfrutar de una buena receta a base de excelentes canciones, de esas que tejen historias con ritmo o que, simplemente han sido compuestas por la genialidad y el talento popular. Con ellas, transitarán por la fronteras entre el indiscutible encanto del latin jazz, con la música cubana, a partir de temas clásicos renovados con brillantez por los excelentes arreglos del maestro Rubalcaba.

“Este es un disco con un excelente trabajo en la selección de temas”, dice el maestro. “Fue muy difícil enfrentarse a un catálogo tan grande de buenas composiciones y solo poder elegir un pequeño grupo de ellas”. Al final el disco logra integrar algunos de los temas imprescindibles del repertorio cubano como ‘El Manisero’ de Moisés Simons, ‘Rompiendo La Rutina’ de Aniceto Díaz y ‘Lagrimas negras’ de Miguel Matamoros con temas más recientes como ‘Viento y tiempo’ de Kelvis Ochoa, ‘El Guararey de Pastora’, de Juan Formell y ‘Rumba callejera’, un tema compuesto por Nuviola”.

Precisamente en la actuación del sábado estarán presentes todos estos temas y, por supuesto, habrá espacio para descargas y virtuosas improvisaciones. “Tenemos la esperanza de poder lograr en Miami el mismo ambiente y la buena energía que tuvimos en el Blue Note de Tokio, es un privilegio poder brindarle a nuestra gente un buen rato de alegría y esparcimiento”.

La noche que será ampliamente enriquecida por el talento de las dos estrellas, contará además con la presentación de un excelente grupo de músicos que incluyen a José “Majito” Aguilera en la percusión, Hilario Bell en la batería, el saxo de Yunior Arronte, Cristóbal Verdecía en el bajo, y las voces de Lourdes Nuviola y Alfredo Lugo.

Para la realización del concierto, los productores han seguido un riguroso protocolo con todas las medidas sanitarias que garantizan la seguridad del recinto. “Estamos muy conformes con la ayuda recibida del teatro”, destaca Paulo Simeon, manager y esposo de Nuviola. “Hemos creado un formato muy agradable que cumple con todas las normas de seguridad requeridas. Nuestro propósito, es que el público se mantenga protegido y pueda disfrutar plenamente del espectáculo”.

‘Viento y tiempo’: Gonzalo Rubalcaba y Aymee Nuviola, sábado 20 de marzo, 8:00 p.m., Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132. Para obtener entradas www.arshtcenter.org