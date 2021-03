Actividades para niños y mayores: visitas al Seaquarium, taller de escritura y más

VIERNES

Viernes de con el escritor Rolando Morelli, gratis

Presentará el libro ‘Y el mar, de fondo’, se interpretará el monólogo ‘La vida en Rose’, basado en un relato del autor, con adaptación, dirección y actuación, de Marcia Arencibia Henderson,

Detalles: 19, 8 p.m. vía Facebook Live del Miami Hispanic Cultural Arts Centrs.

Carol Edgarian y Amy Bloom: “Vera: A Novel”, gratis

Edgarian ofrece una aventura ambientada en San Francisco 1906 y protagonizada por una heroína indomable que llega a la mayoría de edad tras la catástrofe.

Detalles: 19, 7 p.m. https://booksandbooks.com/event/vera-an-evening-with-carol-edgarian-and-amy-bloom/

SleuthFest 2021 en vivo en línea

SleuthFest es una conferencia anual para escritores y fanáticos de misterios, suspenso y ficción criminal. Patrocinado por el Capítulo de Florida de Mystery Writers of America. $20.

Detalles: 19 - 21, regístrate: http://sleuthfest.com/registration/

Una noche con Tamara Winfrey Harris y Patrice Grell Yursik, gratis.

‘Querida niña negra: Cartas de tus hermanas sobre tomar tu poder’. Un llamado a las mujeres negras a que escriban cartas honestas e inspiradoras a las jóvenes negras de 13 a 21 años.

Detalles: 19, 6 p.m. en Instagram live, https://booksandbooks.com/event/dear-black-girl-an-evening-with-tamara-winfrey-and-patrice-grell-yursik/

SÁBADO

Serie de 2 óperas de invierno de FGO con obras pequeñas e íntimas

‘Trouble in Tahiti’, es un acto en siete escenas compuesta por Leonard Bernstein con libreto en inglés del compositor. ‘Signor Deluso’ es una ópera de un acto por el compositor y libretista Thomas Pasatieri.

Detalles: 20, 8 p.m. – 21, 3 p.m. Miami Theatre Center, 9806 NE 2nd. Ave., Miami Shores, FL. 33138. https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2062

Programa para adolescentes: Diversión en Stop Motion

Imagínese usar su teléfono móvil para crear una película stop motion, aquí aprendes técnicas básicas de animación de objetos moviéndose por sí mismos. espacio limitado. De 12 a 18 años.

Detalles: 20, 11 a.m. – 12 p.m. Biblioteca sucursal del noreste de Dade-Aventura Zoom, regístrese, https://mdpls.org/event/4894590

Orquídeas en flor un oasis tropical en el Fairchild Gardens.

Detalles: 20 y 21, Boletos, Fairchild Garden, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL. 33156. https://fairchildgarden.org/visit/covid-tickets/

Recorrido a pie por el jardín nacional de orquídeas, Cycad Circle, 10:30 a.m.; ¿Cómo polinizar y criar orquídeas?, Rainforest Plaza, 11:30 a.m.; Recorrido a pie por The Million Orchid Project, Cycad Circle, 12:30 p.m.; ¿Cómo unir orquídeas a los árboles?, Science Village, 1:30 p.m.; Tour a pie por el jardín nacional de orquídeas, Cycad Circle, 2:30 p.m.; Tour a pie por la colección general, Jardín comestible, 11:00 a.m. y 1:30 p.m.

DOMINGO

Una tarde con Melissa y Doug Bernstein “Lifelines”

Un viaje inspirador: de la profunda oscuridad a la luz radiante. En este relato sincero de su batalla con la depresión y la ansiedad severas, ella nos muestra que cuando la oscuridad desciende, hay una manera de encontrar un camino.

Detalles: 21, 1 p.m. https://booksandbooks.com/event/lifelines-an-afternoon-with-melissa-and-doug-bernstein/

ENTRESEMANA

Película “The farewell/ La despedida” (2019) al aire libre, gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 24, 8 p.m. SoundScape Park, 17 St. y Washington Ave., Miami Beach.

El contratenor Key’mon Murrah, en concierto

Este concierto contará con música que representa la rica historia de este tipo de voz, con la música de Handel, Bach y Vivaldi.

Detalles: 24, 7:30 p.m. Museo Art Deco, 1001 Ocean Drive, Miami Beach, https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2069

Visitas invisibles, mujeres negras de clase media en el sistema de salud estadounidense

La autora Tina K. Sacks habla sobre las desigualdades en el tratamiento de las minorías raciales y étnicas y las mujeres en el sistema de salud estadounidense.

Detalles: 24, 6 – 8 p.m. 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444; (561) 450-6357, info@artsgarage.org

Regresa Tobacco Road, el famoso bar de buceo más antiguo de Miami.

El bar más antiguo de Miami es un local animado que sirve comida estadounidense hasta las 5 de la mañana con música en vivo.

Detalles: 69 SW 7 St., Miami, FL. 33130; (305) 374-1198.

Miami-Dade reabre 3 salas de fitness para entrenamientos asequibles.

El Depto. de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del Condado de Miami-Dade ofrece el uso de sus instalaciones de bienestar por $5 por mes, + impuestos y una tarifa de registro anual $12.

Detalles: Edificio Hickman, 275 NW 2 St., Miami, FL. 33128; (305) 755-7800 Echa un vistazo a las salas de fitness: https://www.miamidade.gov/global/recreation/home.page,

Centro Comunitario de Goulds Park: 11350 SW 216 St., Miami; (305) 255-2399. Lunes a viernes 8 a.m. a 7 p.m. Sábados 8 a.m. a 4 p.m. y domingos de 8 a.m. a 1 p.m. http://www.miamidade.gov/parks/goulds.asp

NFL-YET Center de Gwen Cherry Park, 7090 NW 22 Ave., Miami; (305) 694-4889. Lunes a viernes 8:30 a.m. a 1 p.m. y fines de semana 8 a.m. a 4 p.m. y domingo 6 - 8:30 p.m. http://www.miamidade.gov/parks/gwen-cherry.asp

El Centro Comunitario Father Gerard Jean-Juste de Oak Grove Park, 690 NE 159 St., Miami; (305) 944-8670. Lunes a viernes 8:30 a.m. a 1 p.m. y 6 a 8:30 p.m. y sábados 8 a.m. a 5 p.m. https://www.miamidade.gov/parks/oak-grove.asp

Dos libros leídos en voz alta, para compartir con tus hijos o sobrinos, gratis

‘Lápiz mágico’ de Malala Yousafzai, ilustrado por Kerascoet. El primer libro de imágenes de Malala inspirará a los lectores jóvenes de todo el mundo. Cuando era niña en Pakistán, Malala pidió un lápiz mágico, lo usaría para hacer felices a todos, para borrar el olor a basura de su ciudad, para dormir una hora más por la mañana. Pero a medida que crecía, Malala vio que había cosas más importantes que desear…

Detalles: https://www.youtube.com/watch?v=zVgtqDDXWVg

‘Dinosaur Lady: The Daring Discoveries of Mary Anning’, la primera paleontóloga, por Lynda Skeers, ilustrada por Marta Alvarez Miguens. Los descubrimientos de Mary sacudieron el mundo de la ciencia y ayudaron a crear un campo de estudio completamente nuevo: la paleontología. Pero mucha gente creía que las mujeres no podían ser científicas, por lo que a Mary no se le dio el crédito que se merecía.

Detalles: https://www.youtube.com/watch?v=Stez5T_WLdE