Siudy Flamenco... regresa al County Cultural Arts Center y al Adrienne Arsht

La oportunidad no se había presentado desde marzo del año pasado, cuando tuvo lugar en el festival de cine de Miami el estreno de la película “Siudy Between Worlds – 50 Performances of the American Dream”, dirigida por Pablo Croce y protagonizada por Siudy Garrido.

En esta ocasión, la idea era simplemente conversar con ambos sobre la próxima presentación al aire libre de “Flamenco Íntimo” en el South Miami-Dade County Cultural Arts Center (SMDCAC) -con apoyo de FUNDarte- pero conocer la intimidad de su ansiado retorno a escena hizo que la conversación se transformara en descubrimiento y tomara un giro inesperado.

¿Qué ha pasado con Siudy Garrido, su compañía y su escuela desde la última vez que nos vimos?

SIUDY: ¿Qué no ha pasado? Justamente a la semana de estreno de la película en Miami nos íbamos a Nueva York para la gira de mi nuevo espectáculo “Bailaora”, que se estrenó en noviembre de 2019 en el Arsht Center, pero… todo se pospuso.

PABLO: Pudimos estrenar el documental y ver cómo reaccionó el público con la película, pero de hecho ya la segunda función -que estaba vendida- se tuvo que hacer online y todos los festivales de cine dónde estábamos anunciados a participar durante 2020 se hicieron de manera virtual.

SIUDY: A veces no sabíamos que había pasado con el evento y si había una gala, nos avisaban después… Cuando vinimos a ver, el documental se había ganado muchos premios y ahora la película ya está en Amazon Prime, en iTunes, en Vimeo On Demand y en Apple TV.

PABLO: La buena noticia es que estos meses me han servido para descubrir que hay narrativa en el material que tengo de la compañía como para armar un segundo y un tercer documental, que ya están en proceso.

SIUDY: Gracias a Dios –digo yo- estamos en una ciudad que se ha mantenido relativamente abierta y eventualmente pudimos volver a los ensayos y clases presenciales, aunque sea con máscaras. Parece increíble, pero nadie se ha enfermado de coronavirus entre los estudiantes y las bailarinas profesionales de la compañía. Los únicos fuimos mi esposo [Pablo], mi ‘mano derecha’ que maneja la compañía, una de nuestras maestras y yo. Caímos los cuatro enfermos en julio y agosto y el proceso de recuperación fue difícil. Mi esposo estuvo diez días hospitalizado.

En un futuro cercano, todos tendremos una historia que contar sobre cómo vivimos el confinamiento por la pandemia, pero no todos los que la padecieron en su propio cuerpo podrán contarla y la historia de cada sobreviviente apenas comienza.

Siudy Garrido y sus seis bailaoras en “Flamenco Íntimo”. Cortesía/Luisela Silva

SIUDY: Ahora estamos felices al poder presentarnos en el SMDCAC con un formato hermoso al aire libre y mis músicos de siempre, José Luis de la Paz que es el autor de la música y el percusionista Adolfo Herrera, junto a seis de mis bailaoras, Anabella Amanau, Andrea González, Carolina Melcon, Isabella Calicchio, Orianna Torres y Victoria Torrellas. Desde una perspectiva diferente, porque va a ser para un grupo pequeño de personas. ¿Van a ir?

Nuestra respuesta es afirmativa.

SIUDY: ¡Qué maravilla! Yo cargo una ilusión que no les puedo explicar. Hasta que tuve el coronavirus me mantuve entrenando, pero después… (mueve sus manos como indicando el esfuerzo de un náufrago por llegar a la orilla) me costó mucho retomar el entrenamiento de baile.

¿Olvidaste cómo te sentías antes?

SIUDY: Algo así, y sigo sintiendo que tengo que concentrarme el doble. Que tengo que poner más atención… es como si todavía me faltara una pequeña conexión de lo mental a lo físico. Lo noto yo, no es algo que sea evidente. Siento que, si me dejo ir, se me puede ir un tacón, por así decirlo. Hay algo ahí que todavía me exige estar muy concentrada… Es muy raro.

Sin duda alguna, el regreso a escena experimentando el sinuoso ciclo de niebla mental, fatiga y dolor muscular propio del llamado “COVID prolongado” es ahora parte de la historia de Siudy Garrido.

“Para mí, bailar es como respirar”, proclama Siudy Garrido. Cortesía/ Migdalia Salazar

SIUDY: Para mí, bailar es como respirar. Tú no te concentras en como tienes que respirar. Ahora tengo que hacerlo. Si yo no fuera una persona que hago lo que hago, tal vez no me daría cuenta. Pero como bailarín aprendes a estar siempre conectado con tu cuerpo y cualquier detalle… lo ves, lo sientes.

Después de esta función en SMDCAC, ¿vienen otras presentaciones?

SIUDY: Así es. El 17 y 18 de abril, vamos a presentarnos en la Ziff Ballet Opera House del Arsht Center, con mesas de cóctel sobre el escenario. Va a ser un espectáculo con nuestros números predilectos del repertorio y unos cuantos nuevos, que han nacido en tiempos de COVID.

PABLO: El show es presentado en asociación con el Arsht Center, que nos ayudan con espacios y con la promoción, pero el riesgo es de la compañía.

SIUDY: Y en julio voy a estar en la VIII edición del Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea en Querétaro, México. Este es uno de los festivales más grandes de flamenco a nivel mundial y este año tengo el honor de participar dictando clases por una semana junto figuras como Antonio Najarro y María Juncal. También estamos viendo la posibilidad de llevar “Bailaora”.

Por último, ¿qué es diferente en este “Flamenco Intimo”?

SIUDY: “Flamenco Intimo” es un espectáculo que siempre va evolucionando y lo dice su descripción, porque la intimidad es algo que también evoluciona. Siempre hay detalles diferentes, cambios en la coreografía y en el elenco. En esta ocasión, tendremos por primera vez a la flautista cubana Magela Herrera y será el regreso de Gigi Orozco en el cante, que no trabaja con la compañía desde hace muchos años. El otro día, Pablo estaba viendo un ensayo y me decía ‘te veo como súper libre bailando, veo cosas nuevas, veo cosas diferentes’. Yo también veo a mis bailarinas bailando de una forma diferente. Creo que la pandemia nos ha cambiado a todos.

La presentación de “Siudy: Flamenco Íntimo” en SMDCAC el sábado 27 de marzo es a las 4 de la tarde. Las entradas cuestan $50 (contenedor con 2 asientos) o $100 (contenedor con 4 asientos) y pueden adquirirse en https://tickets-smdcac.miamidade.gov/ o llamando al (786) 573-5300. Las entradas para las funciones en el Arsht Center, el sábado 17 de abril a las 8 p.m. y el domingo 18 a las 5 p.m., van de $65 (mesa para uno) a $260 (mesa para cuatro) y pueden adquirirse en https://www.arshtcenter.org/

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.