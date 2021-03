Los cinco mejores eventos musicales durante Spring Break en Miami ¡Varios gratis!

El viernes 26 de marzo, a las 7 p.m., el Museo de Arte Contemporáneo, North Miami (MOCA) presenta a Melanie Charles en su tercera edición de Virtual Jazz en MOCA.

Para acabar y empezar el mes, dándole la bienvenida a la primavera en Miami, nada mejor que música de calidad con diferentes estilos, desde el flamenco hasta el jazz, pasando por diferentes ritmos de música latina y danza. Les presentamos los cinco mejores eventos musicales durante el Sapring Break en Miami. Tres son gratuitos.

Melanie Charles, Virtual Jazz en MOCA, gratis

El viernes 26 de marzo, a las 7 p.m., el Museo de Arte Contemporáneo, North Miami (MOCA) presenta a Melanie Charles en su tercera edición de Virtual Jazz en MOCA, programa que había sido interrumpido por la pandemia y que esta edición arranca de forma virtual, en asociación con WDNA Radio, la principal estación de radio de jazz del sur de Florida. Melanie Charles es una cantautora y flautista nacida en Brooklyn de ascendencia haitiana, con una fluidez creativa que abarca Jazz, soul, y música experimental de raíces haitianas. Charles sabe cómo unir la tradición con el presente. Recientemente ha aparecido en programas de televisión como Good Morning America, SNL y The Late Show con Stephen Colbert. Organizado por Carter de WDNA Jackson-Brown, la serie virtual cuenta con lo mejor de los músicos jóvenes e innovadores del Sur de Florida. A partir de marzo los conciertos tienen lugar virtualmente el último viernes de cada mes a las 7 de la tarde. Más: www.mocanomi.org/virtual-jazz-at-moca/

Live on the Plaza, Adrienne Arsht Center

Esta es una de las series más exitosas al aire libre del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, que se llevan a cabo en el Parker and Vann Thomson Plaza for the Arts, una plaza que conecta ambos edificios de Arsht Center a través de Biscayne Boulevard. El viernes 2 de abril es la actuación de JUke, un grupo liderado por el genio de la armónica y el cantante Eric García, que toca temas no tradicionales y al mismo tiempo mantiene a la multitud en movimiento. El 9 de abril es el turno del grupo Cortadito, uno de los mejores grupos latinos del Sur de la Florida con su son montuno, guaracha, boleros, nengon y bolero.

Recuerda el sonido de Buena Vista Social Club. Y el 16 de abril es el turno del Trío Brandon Goldberg. El pianista de jazz de Miami Brandon Goldberg, que ahora tiene 15 años, toca el piano desde que tenía 3 años. Más: www.arshtcenter.org/

“Without Further Delay”/ “Sin Más Demora”, gratis por la Fundación Nacional YoungArts

YoungArts, en asociación con Aon, presenta el estreno de ‘Without Further Delay’, un espectáculo de danza virtual el 8 de abril de 2021 a las 8 p.m. Se trata de una coreografía de Desmond Richardson, co-director artístico de Complexions Contemporary Ballet y nominado al prestigioso premio Tony. Richardson también fue el ganador de YoungArts en danza en 1986 y académico presidencial de los Estados Unidos en las artes. La actuación cuenta con una composición del ganador del premio Grammy Terence Blanchard, quien fue ganador de YoungArts en 1980 en música clásica, y reúne a nueve ganadores del premio YoungArts 2021 de todo el país. “Without Further Delay” investiga el momento actual explorando elementos de aislamiento, confinamiento, comunidad, perseverancia y diversidad.

“Without Further Delay”, gratis, por la Fundación Nacional YoungArts, un espectáculo de danza virtual el 8 de abril de 2021 a las 8 p.m. Fundación Nacional YoungArts

Después del estreno, “Without Further Delay”, estará disponible en el canal de YouTube de YoungArts. ¡La actuación virtual es gratis! a través de la página web oficial de la fundación. Más: www.youngarts.org.







Jazz Miami Dade College

Andy LaVerne, Jazz Miami Dade College

Andy LaVerne, pianista, compositor y arreglista de jazz con varios discos en su haber, estudió en Juilliard, Berklee, y New England Conservatory, y también asistió a lecciones privadas con el legendario pianista Bill Evans. En el concierto, que se lleva a cabo el 7 de abril, a las 12 del mediodía, interpreta obras grabadas por Bill Evans en una amplia gama de presentaciones incluyendo piano solo, dúo con guitarra, trío y cuarteto. LaVerne ha trabajado con Frank Sinatra, Stan Getz, Woody Herman, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Lionel Hampton, Michael Brecker, Elvin Jones, Gerry Mulligan, Miroslav Vitous, Benny Golson, Brandford Marsalis, Chris Potter, y muchísimos más. Puedes ver todos los conciertos gratuitos en su página de YouTube. Más: www.facebook.com/jazzatwolfsonpresents/ y www.youtube.com/c/miamidadecollege/featured

Siudy Flamenco: Íntimo en South Miami-Dade Cultural Arts Center

El sábado 27 de marzo, a las 4 de la tarde, regresan las actividades al South Miami-Dade Cultural Arts Center (SMDCAC) con la actuación de Siudy Garrido Flamenco Company, quienes presenta ‘Siudy Flamenco: Íntimo’, junto con la asociación FUNDarte. Esta actuación, la primera tras un año de parón debido a la pandemia, tiene lugar en el jardín y la plaza de conciertos del patio trasero de SMDCAC para garantizar el distanciamiento social requerido. La pieza Íntimo, está compuesta por ocho bailarines de ballet flamenco y un conjunto de músicos virtuosos liderados por la bailarina y coreógrafa Siudy Garrido, quien es una de las artistas más impresionantes de la escena del baile flamenco en la actualidad y conocida por romper barreras al combinar técnicas tradicionales y contemporáneas en un estilo de flamenco que es exclusivamente suyo. Esta Compañía contribuye a la evolución moderna del baile flamenco en América. En el caso que la lluvia no permita la actuación del 27 de marzo, el evento se trasladará para el 28 de marzo. Más: South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211 Street, Cutler Bay, FL. 33189. Entradas en www.smdcac.org, por teléfono en el (786) 573-5300 y en South Miami-DadeCultural Arts Center Box Office, de martes a viernes desde las 12 p.m. a las 7 p.m., y el sábado de 12 p.m. a 5 p.m. www.youtube.com/watch?v=PUfN2I6aoN0

