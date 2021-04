Carrie Underwood cantó su nuevo hit - en español - en los Latin AMA en el sur de Florida

Carrie Underwood Robb D. Cohen/Invision/AP

Así se hace, Carrie.

Carrie Underwood mostró sus impresionantes habilidades para hablar – mmm, cantar – en español el jueves por la noche en los Latin American Music Awards en el BB&T Center en Sunrise.

La cantante de música country, de 38 años, interpretó a dúo su nueva canción Tears of Gold -- Lágrimas de Oro -- con la estrella del pop español David Bisbal, y se lanzó a hablar en español a mitad de camino.

“Pero si tú te vas mi vida no es vida si tú no estás. Mi último aliento te llevarás”, canto a voz en cuello Underwood. “Si tú no estás sería imposible continuar”.

El público rugió en señal de aprobación mientras llovían gotas doradas del techo.

“Cause it’s raining, ‘cause it’s raining”, cantan ambos.

Bisbal, de 41 años, dijo a Billboard que incorporó a Underwood a la canción debido a su increíble alcance vocal.

“Inmediatamente supe que era un tema increíble que necesitaba un talento especial, y una voz, para trabajar conmigo a dueto”, dijo en diciembre, poco después del lanzamiento. “Como artista y vocalista, escucho muchas canciones, determino el estilo y el sonido, y me involucro en el proceso de selección de mis colaboradores para mis proyectos”.

“Tears of Gold” se desprende de la reedición especial y limitada de Bisbal de su álbum “En tus planes”.

En cuanto al resto del llamativo espectáculo de Telemundo, Bad Bunny se llevó el mayor número de premios (cinco), seguido de Karol G y Nicki Minaj. Entre los rostros famosos que se presentaron estaban Camila Cabello, El Puma, Pitbull, Prince Royce, Ziggy Marley y Ricky Martin.

Para ver la lista completa de los ganadores, visita LatinAMAs.com.