C. Tangana junto a Andrés Calamaro, Jorge Drexler, José Feliciano y Gipsy Kings

Cuando se creía que ya se había visto todo con la española Rosalía, que impacta mezclando el flamenco con el reguetón, llega su compatriota C. Tangana, que hace algo parecido y lo ha plasmado de gran manera en su nuevo disco, “El madrileño”.

C. Tangana, seudónimo de Antón Alvarez Alfaro, comenzó en la escena del rap y fue ampliando su visión hasta el presente, que lo muestra en una forma espléndida. “‘El madrileño’ es el primer gran disco del año”, sostiene el argentino Andrés Calamaro, que participa como artista invitado, al igual que Jorge Drexler, José Feliciano y Gipsy Kings.

“Ojalá que la gente lo disfrute, tiene nostalgia, fiesta, momentos alegres y mucho ritmo”, manifiesta C. Tangana en conversación por video de Zoom, desde Madrid. Otros de los internacionales que aparecen en su álbum son el brasileño Toquinho, y el cubano Eliades Ochoa. “Cuba es fundamental en el puente que trazo entre España y América Latina”, comenta sobre la presencia del ex integrante de Buena Vista Social Club. C. Tangana, “Pucho” para sus allegados, explica que el criterio usado para la convocatoria de colegas fue el de que “fueran leyendas, pero con un mundo propio”.

A los 8 años C. Tangana se fascinó con la canción “They Don’t Care About Us”, de Michael Jackson. En la adolescencia, con el grupo rapero Beastie Boys. Así, con eclecticismo, fue armando el mundo propio suyo. Nació el 16 de julio de 1990, en el seno de una familia de clase media del barrio de Usera. De muy joven se graduó en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. “En mis canciones trato de hacer poesía, para lo cual no hay que ser cursi ni académico sino tener sensibilidad y ser buen comunicador”, dice. Algunos de sus escritores favoritos son Charles Bukowski, Henry Miller, y su paisano Enrique Vila-Matas.

Este nuevo fenómeno de la música comercial inició su carrera en 2006. Tuvo momentos bajos hace una década y llegó a trabajar en una sandwichería y en una compañía de teléfonos. En 2015 comenzó a despuntar y al año siguiente inició un romance de dos años con Rosalía, para la cual ha coescrito una decena de canciones, entre ellas el gran hit de la artista: ”Malamente”. Cabe destacar que en ese 2016 la pareja grabó a dúo “Antes de morirme”. En el 2017 C. Tangana triunfó con los temas “Mala mujer”, “Llorando en la limo” y “Bien duro”. Tres años después lanzó “Tú me dejaste de querer”, incluido en “El madrileño”. Ha grabado con Becky G y Natti Natasha.

“Nunca se sabe por qué llega el éxito; quizá tenga que ver con el olfato, con el instinto y con la suerte, pero la suerte le llega al que está luchando”, analiza. “Así que a trabajar duro y a esperar la oportunidad”, apunta sonriente, en tono motivacional.

C. Tangana es más seco, aunque amable, cuando se le pide una opinión sobre Rosalía, la diosa española que bate récords a nivel global. Hay rumores de que no quedaron en buenos términos tras su ruptura amorosa. “Ella es una artista a la que admiro mucho y una fuente de orgullo para los que hacemos música en español y, en especial, para los que venimos de España”, apunta el cantante.

Sorprende un poco saber que este ex artista alternativo tiene como gran referente en estos tiempos a Drake, un as del pop standard. C. Tangana, pese a todo, se reconoce como “rapero” y añade: ”Aunque en ‘El madrileño’ no se note, en la esencia y en el fondo de mi corazón me siento rapero”. Se toma con humor la mención al enojo de cierto sector de sus fans originales, que lo acusa de traicionar al rap con su deliciosa fusión actual. “Así es la vida, no se puede contentar a todo el mundo”, se encoge de hombros.

Finalmente alude a un cuestionamiento de sus seguidores nuevos: ¿Por qué no invitó al legendario de legendarios Joaquín Sabina a cantar en “El madrileño”? “Tengo sentimientos encontrados en cuanto a Sabina, en cuanto a su música, al personaje, pero sí le reconozco un valor indudable, así que la próxima vez lo llamaré”, promete, con un pelín de sarcasmo.