La nueva canción de El Micha impresiona a Vin Diesel

En las últimas semanas el cantante cubano El Micha, cuyo nombre real es Michael Sierra, no ha parado de tener novedades; a fines de marzo promocionó la canción “Fiesta”; luego lanzó “Un sueño (Cuba grita libertad)”, una suerte de secuela de “Patria y vida”, canción presentada en febrero por Yotuel, Gente D’Zona y Descemer Bueno, cuestionando al gobierno cubano. Ahora el artista sorprendió con un tema que grabó junto a su compatriota Lenier. El mismo se titula “Mi padrino” y todavía no ha salido publicado oficialmente en las plataformas digitales. Fue dado a conocer por El Micha de una forma bastante acorde a estos tiempos, en su cuenta de Instagram; allí se puede ver un video del actor Vin Diesel caminando en el patio de una lujosa vivienda, mientras de fondo suena “Mi padrino”. Se rumora que la canción será incluida en la próxima película de la saga de Diesel, “The Fast and the Furious”.

erwinperezok@gmail.com, Instagram: @erwin_perez