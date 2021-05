Dance Now! Miami repone “La Malinche” en Broward

Desde marzo del 2020, cuando se presentaron en el Miami Theater Center, Dance Now! Miami (DNM) se ha estado preparando para regresar al escenario de un teatro y reencontrarse con el público que los ha seguido y admirado por más de dos décadas.

La oportunidad se materializó de manera espléndida, el pasado sábado 3 de abril en el Aventura Cultural Arts Center, con un programa concebido a la medida del elenco exuberante con el que la agrupación resurge tras la pandemia. “La Malinche” se repone el sábado 15 de mayo a las 8:00 p.m. en el Amaturo Theater del Broward Center for the Performing Arts.

A juzgar por lo conseguido en la noche que hoy reseñamos, el futuro pertenece a los artistas de la compañía que fundaron y dirigen Hannah Baumgarten y Diego Salterini.

El pronóstico parece rimbombante, pero se hace justificado si prestamos atención a la autoridad y maestría demostrada en el estreno para la compañía de la reconstrucción de “La Malinche” de José Limón hecha por Daniel Lewis o a la excelencia de las reposiciones del dueto “Mitosis” (2012) de Salterini y el solo “Urburden” (2011) de Baumgarten.

Toda la compañía en “This Moment, Here”, de Baumgarten y Salterini. Foto cortesía/Simon Soong

También, a la capacidad para transformar “This Moment, Here”, una obra de grupo firmada por ambos, en un trabajo sin costuras, cuando en su estreno en enero de este año en North Beach Bandshell, se sentía como una obra no terminada. El cambio se debe sobre todo, al diseño de iluminación de Bruce J. Brown y a la edición de videos de Salterini (según concepto suyo y de Baumgarten) que contribuyen enormemente a la impresionante eficacia comunicativa de esta nueva versión.

“This Moment, Here”- organizada en ocho secciones- aborda “el confinamiento, el aislamiento, la rabia, el anhelo, el miedo, la confrontación, la incredulidad, el optimismo y la camaradería que conforman las experiencias compartidas del mundo” durante el turbulento 2020. Julia Faris, Allyn Gynn Ayers, Benicka J. Grant, Isabelle Luu Li Haas, Matthew Huefner, David Harris, Renee Roberts, Joshua Emmanuel Rosado y Anthony Velázquez se encargaron de interpretar todo lo anterior con honestidad sobrecogedora.

En “No Strings in The Clouds”, estreno mundial de Daniel Lewis, intervienen (de IZQ. A DER.) Julia Faris, Anthony Velázquez, Benicka J. Grant (en el piso) y Renee Roberts. Foto cortesía/Simon Soong

Los intérpretes de “No Strings in the Clouds” fueron Benicka J. Grant y Anthony Velázquez (identificados en el playbill digital como la Pareja), Julia Faris y Renee Roberts (las Mujeres) y David Harris & Joshua Emmanuel Rosado (las Sillas). La música utilizada es la “Pavana” de Gustav Fauré y el “Holiday For Strings” de David Rose. Una extraña pareja, diría Neil Simon.

Isabelle Luu Li Haas y David Harris en “Mitosis” de Diego Salterini. Foto cortesía/Simon Soong

Después de ““No Strings in the Clouds” y antes de “La Malinche”, se presentaron “Mitosis” y “Unburden”.

“Mitosis”, un sofisticado pas de deux contemporáneo inspirado en el proceso asexual de autorreplicación que le da título, fue interpretado de manera hierática por los elegantes Isabelle Luu Li Haas y David Harris. Ambos son excelentes ejecutantes. El estoicismo de Haas resulta ideal para este tipo de obras pero la inefable vulnerabilidad de Harris va a tener mas oportunidades de lucimiento en obras con argumento.

La sola presencia de Renee Roberts en “Unburden” es atractivo suficiente para captar la atención del público. Foto cortesía/Simon Soong

En el melodramático “Unburden” (2011), la sola presencia de Renee Roberts es atractivo suficiente para captar la atención del público. Roberts es una actriz maravillosa y para habitar la verdad emocional que necesita al desahogar las obsesiones de Baumgarten, se apoya en las similitudes presentes en las diferencias existentes entre ella y el personaje. El resultado es alucinante.

Y así llegamos a “La Malinche”, que tuvo su estreno original en 1947. Daniel Lewis la aprendió directamente de José Limón y los bailarines de DNM tuvieron ahora la oportunidad de aprenderla de Lewis.

Al inicio de la obra se presentan tres bailarines personificando a actores itinerantes, que se transforman después en los personajes de La Malinche, El Conquistador y El Indio, para escenificar una pieza breve inspirada en la historia de la primera. Una vez cumplida la encomienda, regresan a ser actores, se despiden y emprenden el camino al pueblo siguiente.

Lo primero a entender sobre “La Malinche” es que la obra no es un intento por revisitar la leyenda de su protagonista, sino la puesta en escena de un recuerdo mágico de la infancia del coreógrafo, suavizado por la pátina del tiempo y con personajes propios de un cuento para niños. Por eso es un trabajo sin complicaciones en términos de narrativa y modesto en términos de producción.

“La Malinche” -y esta afirmación puede escandalizar tanto a los puristas del ballet como a los defensores de la danza moderna- es en realidad un pas de trois que tiene la singularidad de obligar a los intérpretes a permanecer todo el tiempo en escena, incluso cuando los otros ejecutan sus solos.

Y sin embargo, a “La Malinche” no le interesa el virtuosismo técnico o la elaboración teatral de la danza folklórica (“Mi ‘Malinche’ no tiene ningún paso autóctono” afirmó alguna vez Limón) y por lo tanto no funciona si se intenta una cosa o la otra. Lo que pide “La Malinche” son grandes actuaciones, y eso es lo que ofrecen Matthew Huefner como El Conquistador, la fascinante Allyn Ginns Ayers como La Malinche y Anthony Velázquez como El Indio. Algo que consiguen sin recurrir a histrionismos, sino mostrando una lucidez interpretativa que les permite actuar con absoluta economía expresiva.

Ellos y Lewis logran que “La Malinche” comunique al espectador esa sensación de plenitud propia de las obras maestras y su adición al repertorio de DNM es un acierto estimable de Baumgarten y Salterini como directores artísticos.

“La Malinche” se repone el sábado 15 de mayo a las 8:00 p.m. en el Amaturo Theater del Broward Center for the Performing Arts como parte de un programa que incluirá los estrenos mundiales de “Dorian’s Reflection”, inspirada en la novela de Oscar Wilde y “Anusim”, un trabajo con temática judía. Para más información visite https://dancenowmiami.org

