Rob Schneider súper fan de LuismiRey

El actor estadounidense Rob Schneider presumió en redes sociales de su fanatismo por Luis Miguel al compartir una fotografía en la que aparece junto al cantante. “¡Gracias Luis Miguel! Fue un gran honor conocer “El Sol de México”. Creo que mi esposa me ama de nuevo”, escribió Rob, que antes del encuentro, publicó en la red varios videos que prueban que él y su pareja, la mexicana Patricia Azarcoya, asistieron al concierto que Luismi en el Hollywood Bowl. “Nada mejor que una esposa feliz”, escribió en el video donde se ve a Patricia cantando La Incondicional. “Nadie es mejor que Luis Miguel”, añadió en otro en el que se ve al intérprete cantando con mariachi. Pero Schneider, reconocido comediante de películas como: Home Alone, The Animal o GrounUps, es un fan de hueso colorado, porque se lució en el programa de Piolín cantando La Bikina… y casi nos mata de risa en el Show de Platanito de EstrellaTV, donde hizo una imitación de Micky ¡¡buenísima!! Si Netflix decide hacer la LuismiSerie en inglés… el primero que se apunta es Schneider, quien sólo necesita varios kilos de maquillaje… pues ya sabe mover los labios y el esqueleto igualito a LuismiRey…