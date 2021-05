¿Qué puedo hacer este fin de semana en Miami?

VIERNES

Teatro trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Ríe con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 7, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134; (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Kabeto en “PROBANDITOE”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con “PROBANDITOE” un show íntimo donde la interacción con el público es fundamental con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 7, 9 p.m. Teatro Trail 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134; (305) 443 -1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

¡Oye, azul! Tiempo de cuentos, en vivo en todo Estados Unidos

Construir conexiones entre los agentes de policía y las comunidades, esta exclusiva hora virtual de cuentos reunirá a agentes de policía y miembros comunidades; leerán libros y cantarán canciones con niños en las aulas de pre kínder.

Detalles: 7, 10 – 11 a.m. https://www.eventbrite.com/e/the-hey-blue-story-time-tickets-152391022651

Rhythm un círculo de tambores

Este Free Friday Drum Jam discutirá cómo volver a conectar a través del ritmo mientras hacemos la transición hacia una sociedad post-pandémica. El evento está abierto a todas las edades y no se necesita experiencia para participar. Reservaciones obligatorias.

Detalles: 7, 7 – 9 p.m. South Florida Center For Percussive Arts, 12770 SW 125 Ave., Miami, FL. 33186, https://www.eventbrite.com/e/reconnect-through-rhythm-tickets-152389373719

Project Rumba Flamenca Mediterránea

La apasionada y fogosa intérprete cubana Anabel López, regresa al Main Street Stage y no querrás perderte una experiencia cultural que toda la familia puede disfrutar. Llegue temprano y deléitese con las comidas de los vendedores culinarios y tragos especiales.

Detalles: 7, 8 p.m. (4–7 p.m. hora feliz) The Bar at The Yard, 8455 NW 53 St., Suite 106, Doral, FL. 33166.

Vibra con ritmos explosivos de DJ

El DJ y productor con sede en Miami Juan Mejía, ha logrado una reputación impecable en la escena musical, disfrútalo junto con excelente comida y bebidas.

Detalles: 7, Time Out Market Miami, 1601 Drexel Ave., Miami Beach, FL. 33139.

SÁBADO

Tour de arte y artesanos en Hollywood, gratis

El Centro de Arte y Cultura de Hollywood invita a todos a un recorrido con la curadora de exposiciones, Meaghan Kent. Podrán asistir a Creators Crafternoon para realizar una actividad artesanal.

Detalles: 8, 12 – 3 p.m. Centro de Arte y Cultura, 1650 Harrison St., Hollywood, FL. 33020; (954) 921-3274.

Celebración del sábado cívico de Miami, gratis

Civic University invita a la comunidad a un evento virtual de formato flexible arraigado en el arte, el ritual cívico y las escrituras cívicas. El objetivo es construir conexiones auténticas.

Detalles: 8, 6 – 7:30 p.m. (305) 322-0834; Registrese, https://www.eventbrite.com/e/miami-civic-saturday-tickets-150836051691

Fountainhead presenta estudios de artistas, gratis

El explore más de 250 estudios de artistas en Miami-Dade. Descargue una guía digital para navegar y planificar sus visitas fácilmente. Se requieren máscaras.

Detalles: 8, 11 – 6 p.m. https://www.eventbrite.com/e/artists-open-2021-tickets-146837243147?aff=NewTropic

YoungArts presenta: Desmond Richardson’s “Sin más demora”

Un espectáculo de danza virtual que reúne a nueve ganadores de los premios 2021 youngARTS de todo el país. La actuación investiga el momento actual explorando elementos de aislamiento, confinamiento, comunidad y perseverancia.

Detalles: 8, 8 – 8:30 p.m. RSVP, https://www.eventbrite.com/e/youngarts-presents-without-further-delay-tickets-146934211181?aff=website

“A Miami, con amor”: vida pandémica y protesta por Rahsaan Alexander

Esta instalación única es una serie multimedia interactiva de programas con fotografía, literatura, música, comida y danza que conmemora el primer aniversario de las primeras vidas perdidas por la pandemia en Miami.

Detalles: hasta el 8, 6 – 9 p.m. Historic Ward Rooming House, 249 NW 9 St., Miami, FL. 33136.

‘El arte de pelear’ de Daniel Glattauer

Juana y Valentín en búsqueda a una solución a sus problemas de pareja, arriban al consultorio de un psicólogo, una eminencia, quien mediante ejercicios muy particulares, tratara de ayudarlos.

Detalles: 8 y 9, 8 p.m. Teatro 8, Miami, 2101 SW 8 St., Miami, FL. 33135.

Música, espectáculos de baile y más gratis

Femme “Stories from the Body”, con Bistoury Physical Theatre, una colaboración del coreógrafo Alexey Teran y la cineasta Carla Forte. Una instalación performance y videoart, inspirado en las mujeres latinoamericanas del sur de Florida.

Detalles: 8, Auditorio del condado de Miami-Dade, 2901 West Flagler St. Miami, FL. 33135; (305) 547. 5414, todos los sábados en https://www.youtube.com/channel/UCQMoMLnTeoQuE26crM-OKVA

DOMINGO

Canciones para el alma, en línea

La asombrosa voz de Brenda Alford llegará a tu corazón y te llenará de valor y confianza para marchar hacia tus metas, sean las que sean. Las letras, las melodías y los arreglos funcionan en conjunto para alentar, emocionar e inspirar.

Detalles: hasta el 9 Teatro Sandrell Rivers, 6103 NW 7 Ave., Miami, FL. 33127. https://tickets.ftfshows.com/TheatreManager/1/tmEvent/tmEvent596.html?mc_cid=df3ceaa7b6&mc_eid=10f1844d0f

Concierto para las madres

De carne y hueso. La Cantina del Despecho con Marisol Correa, Margarita Duran y Angela Moncada (Las Marias).

Detalles: 5:00 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, Fl. 33134. Taquilla: (305) 443-1009.

ENTRESEMANA

Clases de yoga virtuales gratuitas de Bayfront Park

Si quieres hacer yoga, las clases de Bayfront Park están disponibles virtualmente Patrocinado por Baptist Health South Florida, las clases se ofrecen todos los martes y jueves, principiantes, intermedios y avanzados.

Detalles: 11 y 13, 6 p.m. https://events.baptisthealth.net/

Película “Roman Holiday” (1953) al aire libre, gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 12, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 400 17 St., Miami Beach, FL. 33139.

La feria del libro presenta: Charla con Sylvia Saítta, gratis

‘Nacionalismo cultural, literatura argentina e idioma nacional en el centenario y el bicentenario de la Revolución de Mayo’ (1910-2010) se centra en algunos debates sobre la literatura nacional y el idioma de los argentinos que atravesaron en esos dos momentos histórico-culturales.

Detalles: 13, 7 p.m. miamibookfaironline.com

El arte virtual de la degustación de vinos

Disfrute de este evento de recaudación de fondos de degustación de vinos. Interesante, divertido e informativo por Zoom a beneficio del Centro de Arte y Cultura, Hollywood $150 1-2 personas.

Detalles: 13, 7 p.m. por zoom, https://www.artandculturecenter.org/art-of-wine-tasting-registration

Conferencia de mujeres para el éxito, virtual

Clases magistrales virtuales y paneles sobre finanzas y bienestar, horas de cócteles de conexión rápida y nuestro desafío financiero y viaje de bienestar de un mes.

Detalles: hasta 6 de junio, boletos, https://www.runtheworld.today/app/c/wfs-2021

GeoVanna Gonzalez “Cómo: Oh mírame”

Locus Project estrenó un nuevo video de la artista multidisciplinaria en SoundScape Park de New World Symphony, el cortometraje experimental es una pieza complementaria de su expo en Locust y busca validar la experiencia de ser exaltado y descartado.

Detalles: Hasta el 22, Miami Design District, 3852 N. Miami Ave., Miami, FL. 33127; (305) 576 - 8570.