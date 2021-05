Tony Succar estrena un documental y un disco

Hasta la adolescencia tocó en el grupo musical de sus padres, Antonio, pianista, y su madre, Mimy, cantante, pero Tony Succar lleva casi una década de despegue, de volar con alas propias y le ha ido bien. El percusionista y productor peruano-americano acumula prestigio; el antecedente de haber grabado un celebrado disco homenaje a Michael Jackson; y dos premios Grammy Latino, entre otras cosas. Inquieto, Tony sale a la palestra en esta primera parte del 2021 con otros dos proyectos de peso: un documental, “Más de mí”, centrado en su carrera, y un disco nuevo, “Live in Perú”, a estrenarse el 21 de mayo. “El propósito del documental es inspirar a las personas a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos”, dice. “Nunca me detuve en los fracasos pasados o los éxitos futuros, solo me concentré en el presente y en crear lo que más amo: la música”, concluye. Más información, en wwwtonysuccar.com