¿Qué puedo hacer este fin de semana en Miami?

Teatro Trail presenta el 14 de mayo a las 9 p.m. la comedia “Papás fritos”.

VIERNES

Teatro Trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Ríe con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 14, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134, (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Kabeto en “PROBANDITOE”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con “PROBANDITOE” un show íntimo donde la interacción con el público es fundamental con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 14, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134, (305) 443-009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

El Summer Savings Pass oferta de un precio para tres atracciones del sur de Florida.

El pase de este año cuesta $ 60 más impuestos para adultos y $ 50 más impuestos para niños (de 3 a 12 años), y le brinda visitas ilimitadas.

Detalles: 14 - 31 de diciembre, http://www.summersavingspass.com/

‘La que se va a armar’, el 14 y 15 de mayo en Teatro 8.

Teatro: ‘La que se va a armar’

Toledo, España, 1979. Una madre y sus dos hijas esperan en su casa a que llegue el juez a declarar oficialmente muerto al padre de familia, un poeta de renombre internacional que hace dos años desapareció cazando en África.

Detalles: 14 -15, 8:30 p.m. Teatro 8, https://www.theatermania.com/shows/miami-theater/la-que-se-va-a-armar_334792

¡Viejo! Tablao Flamenco en vivo

Déjese llevar por España con una actuación de tablao flamenco ardiente y apasionado. Disfrute con seguridad de esta experiencia cultural en nuestro escenario principal al aire libre en el centro de Doral.

Detalles: 14, 8 – 10 p.m. El Doral Yard, 8455 NW 53 St., Suite 106, Doral, FL. 33166.

¡Viejo! Tablao Flamenco en vivo en The Doral Yard. Cortesía

SÁBADO

Intensivo de salsa y bachata

Borja y Estefanía, tras una magnífica acogida en el último intensivo impartido, tienen nuevas fechas. Como el aforo es limitado es imprescindible reservar por Instagram,

Detalles: 15, 5 p.m. https://www.facebook.com/estefania.martinezgutierrez

Estreno mundial de Dorian’s Reflection

Dance NOW! tercer programa incluye, estreno mundial inspirado en novela de Oscar Wilde, “Dorian’s Reflection”; “Anusim”, de temática judía y reposición de “La Malinche”. $40 asiento, $15 estudiantes.

Detalles: 15, 8 p.m., Broward Center for the Performing Arts – Amaturo Theater, (954) 462–0222; https://www.dancenowmiami.org/

Únase a sus compañeros de BIPOC en un espacio de procesamiento seguro.

Estos espacios son completamente confidenciales. Se reunirá con otros artistas y un experto en bienestar como guía. No hay agenda, solo un espacio seguro para compartir, aprender y crecer.

Detalles: 15, 2:30 – 3:30 p.m. por Zoom, https://www.youngarts.org/events-list

Presentación del Dossier de Lilliam Moro con la participación de colegas y amigos; Editor, Héctor Manuel Gutiérrez, Anfitriona Yankilé Hidalgo.

Presentación del Dossier de Lilliam Moro

Conversatorio con la participación de colegas y amigos; Editor, Héctor Manuel Gutiérrez, Anfitriona Yankilé Hidalgo.

Detalles: 15, 5 p.m. hora de Miami. Por Zoom

Cenicienta, un cuento de hadas fracturado: actuación sensorial amigable, gratis

Tome la historia clásica de Cenicienta, mezcle elementos de comedia, payasadas, música, acrobacias y magia, y obtendrá una nueva versión de una vieja historia que deja a los niños (y adultos) pidiendo más.

Detalles: 15, 11 a.m. Sandrell Rivers Theatre, 6103 NW 7 Ave., Miami, FL. 33127, reserve: https://tickets.ftfshows.com, (305) 284-8872; parking en 6104 NW 6 Ct.

Nu Deco Ensemble en el Bandshell IV, Cory Henry + Tank & The Bangas. Cortesía

Nu Deco Ensemble en el Bandshell IV, Cory Henry + Tank & The Bangas

Nu Deco, el último concierto de transmisión en vivo de la temporada, con un trabajo orquestal de estreno mundial del compositor, productor y maestro Cory Henry; el tecladista Jason Matthew y el cofundador de Nu Deco, Sam Hyken.

Detalles: 15, 7 p.m. https://live.nu-deco.org/concert-05-tank-and-the-bangas-cory-henry

Para celebrar el “Día de los niños en los parques”, gratis

Doral Meadow Park, un día lleno de juegos, música, pistas de obstáculos, artes y manualidades y mucho más. Se requerirá cubrirse la cara a menos que esté comiendo o bebiendo activamente.

Detalles: 15, 9 – 12 p.m. Doral Meadow Park, 11555 NW 58 St., Doral, FL. 33178, (305) 593–6600.

La Fundación Nacional Youngarts presenta, Grounding Group (BIPOC)

Un espacio de procesamiento seguro, proporcionado por MyWellbeing, para soltar todo lo que tenga en mente, completamente confidenciales. Se reunirá con otros artistas y un experto en bienestar como guía. No hay agenda solo compartir.

Detalles: 15, 2:30 – 3 p.m. https://mywellbeing.com/, https://mywellbeing.com/get-matched

DOMINGO

Domingos de salón sensual: una experiencia de piano bar burlesco

Un espectáculo Post Brunch Late Happy Hour Sunday Night Lounge en un piano bar de estilo vintage con música en vivo y burlesque, durante la cena y las bebidas. $20 - $40.

Detalles: 16, 6 – 9 p.m. The Anderson’s Supper Club, 709 NE 79 St., Miami, FL. 33150.

Celebración de la herencia haitiana en El Pequeño Haití.

Feria del libro de Miami presenta: Festival del Libro de Little Haiti en línea

Creole, Creolish: regionalismos en criollo haitiano con el Prof. Jean-Robert Placide y el Prof. Yvon Lamour. Incluye segmentos especiales con el artista Morel Doucet.

Detalles: 16, 11 a. m. Transmisión en vivo a través de Crowdcast, https://www.miamibookfair.com/event/little-haiti-book-festival-online-6/#event-address

ENTRESEMANA

Noche de poesía

Llamando a todos los poetas, escritores y letristas el tercer lunes del mes. Envíe su información a info@artsgarage.org para actuar en Poetry Night. Entradas personales y virtuales.

Detalles: 17, 8 – 10 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444.

Espectáculo de comedia en Miami Improv, gratis

La producción mensual, “Ship to Shore”, destaca las experiencias de Eli Rodríguez como profesional corporativa, cómic etc. Una vez más, Eli se une a algunos de sus amigos más divertidos que aparecen en Sirius XM, Comedy Central, HBO, Netflix y más.

Detalles: 18, 8 – 10:30 p.m. Miami Improv Comedy Club y Dinner Theatre, 3450 NW 83 Ave., # 224 Doral, FL. 33122.

Celebración de la herencia haitiana en El Pequeño Haití

Este evento gratuito está abierto al público, así que invite a amigos y familiares a una noche inmersa en la cultura haitiana. Nos vemos en Space Park en Little Haití, donde comienza la diversión.

Detalles: 18,6 – 9 p.m. Parque especial, 298 NE 61 St., Miami, FL. 33137.

Película “Pavarotti” (2019) al aire libre, gratis el 19 de mayo en SoundScape Park de Miami Beach.

Película “Pavarotti” (2019) al aire libre, gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 19, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 400, 17 St., Miami Beach, FL. 33139

La Feria del Libro de Miami presenta: 15 minutos de lectura con Verónica Murguía. Cortesía/Feria del Libro

La Feria del Libro de Miami presenta: 15 minutos de lectura con Verónica Murguía

Creemos en el poder de la lectura y la escritura para estar conectados. Como parte de nuestra programación virtual ofrecemos 15 minutos de lectura con la Feria del Libro de Miami, donde distintos autores compartirán su obra, leída de viva voz.

Detalles: 19, 5 p.m. https://www.miamibookfair.com/event/15-minutos-de-lectura-con-veronica-murguia/#event-address

Live Gipsy Flamenco con Andre Carvajal, gratis

Siéntese y disfrute de Live Gipsy Flamenco con Andre Carvajal en The Doral Yard. La maestría musical y el espectáculo con cócteles, cerveza o vino de The Bar at The Yard. Llegue temprano para disfrutar de las bebidas de la hora feliz.

Detalles: 20, 7 – 9:15 p.m. El Doral Yard, 8455 NW 53 St., Suite 106, Doral, FL. 33166.

Comedia: ‘Me vale 3 madres’

Show donde las comediantes Julie Baez, Florencia Rizzo y Yohaira Cordero, contarán sus travesías sobre el ingrato pero gratificante mundo de ser madres.

Detalles: 20, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134, (305) 443-1009.

Aprende los conceptos básicos de Google Ads

Cómo ganar más clientes, estrategias de anuncios, conceptos generales de anuncios manuales, personalizar y remarketing. Además aprende cómo analizar el rendimiento para mejorarlos. Con Vicente Pimienta

Detalles: 20, 12 – 1 p.m. RSVP: https://events.withgoogle.com/digital-coach-mia/

Geo Vanna Gonzalez “Cómo: Oh mírame”

Locus Project estrenó un nuevo video de la artista multidisciplinaria en SoundScape Park de New World Symphony, el cortometraje experimental es una pieza complementaria de su expo en Locust y busca validar la experiencia de ser exaltado y descartado.

Detalles: 20, Miami Design District, 3852 N. Miami Ave., Miami, FL. 33127, (305) 576 – 8570.

Adrianne Calvo será una de los muchos chefs populares que encontrará en SOBEWFF. Cortesía/SOBEWFF

SOBEWFF, South Beach Festival de vino y comida

El festival gastronómico más popular del país regresa en mayo con una gran lista de chefs, un emocionante calendario de eventos y nuevos protocolos de salud.

Detalles: 20 – 23, https://www.miamiandbeaches.com/events/miami-s-hottest-events-in-may

Teatermania streaming presenta, Macbeth

La película de Christopher Carter Sanderson cuenta Macbeth de Shakespeare, con un elenco estelar liderado por Leajato Robinson. Una versión emocionante de Macbeth, con un estilo visual único que hace más en su simplicidad. $4.99

Detalles: https://www.theatermania.stream/checkout/macbeth/purchase?rent=1

Pase de visualización de Sleep Squad

Sleep Squad es una experiencia de teatro virtual interactivo y familiar que convierte su hogar en un cohete para lanzar a los niños a sus sueños. Con comedia y música nueva, única e impulsada por niños. Squas se disfruta en 45 minutos, o en tres episodios, de 12 y 25. $19.

Detalles: https://www.theatermania.stream/checkout/sleep-squad/purchase?rent=1

La historia de Dance Now, 25 años. Temporada del 25 aniversario, un recorrido virtual por nuestro pasado, presente y futuro de la compañía. Cortesía

25 aniversario de Dance Now

Un recorrido virtual por el pasado, presente y futuro de esta maravillosa compañía; un espacio virtual alternativo que celebra nuestra temporada, recreando la atmósfera íntima, de Joe’s Pub.

Detalles: https://dancenow.online/

Sol y La Tribu, “Corona Conga Online”

Sol y la Tribu fomentan el pensamiento positivo y es un retrato edificante de la banda en tiempos de incertidumbre. Recibieron el premio de puesta en servicio del Arsht Center por su video 2020 Corona Conga Online.

Detalles: https://www.youtube.com/watch?v=OiQ5umbiuo4&list=RDOiQ5umbiuo4&index=1

Florida Film Institute, Campamento de cine de verano, 13 a 18 años. Persona o virtual

Undécimo campamento anual de películas de verano, en asociación con The Coral Gables Art Cinema. Un intenso programa de filmación de seis semanas a 25 estudiantes.

Detalles: 21 de junio de 2021 al 30 de julio en el Coral Gables Art Cinema, 260 Aragón Ave., Coral Gables. El Florida Film Institute, Inc. 640 NE 124 St., North Miami, FL. 33161, https://flfilminstitute.org/programs-film-camp-registration/; info@flfilminstitute.org

Cámaras submarinas para diversión

Las cámaras web de Florida son diversiones gratuitas, entretenidas

Tal vez estés trabajando desde casa o asistiendo a otra reunión de Zoom y necesites un pequeño descanso a la mitad del día. Quieres ver qué más está sucediendo ahí fuera. Las cámaras web en vivo ofrecen oportunidades para observar la actividad en toda Florida.

La Coral City Camera es una cámara submarina que transmite en vivo desde un arrecife de coral urbano en Miami, Florida. El CCC es un proyecto de investigación científica y de arte público de Coral Morphologic producido con Bridge Initiative y Bas Fisher Invitational. Coral Morphologic es impresionante: https://www.coralmorphologic.com/

Vizcaya Museum & Gardens tiene una variedad de fondos Zoom disponibles para el público de forma gratuita. Casi todas las habitaciones de estilo mediterráneo, una verdadera joya. Imagina tener alguno de estos salpicados detrás de ti. https://vizcaya.org/free/?fbclid=IwAR2jH_FGJ1McXqrgjlGW0pLe5FsYLxElmiUstdCiukdy00h5Uh-6Eh00YRo#zoom