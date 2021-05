¿Qué puedo hacer este fin de semana en Miami?

Regresan los Viernes Culturales comenzando este viernes 21 de mayo.

VIERNES

Regresa “Viernes de Tertulia” de manera presencial y por Facebook Live

Con los hermanos escritores Ángel y Amando de Fana, para conversar sobre sus libros Mis pinturas en el presidio político cubano y Mangos 105, memorias de mi familia.

Detalles: 21, 8 p.m., Creation Art Center del Miami Hispanic Cultural Arts Center 111 SW 5ta Ave. Más información en el (786) 747-1877.

Viernes Culturales regresa este viernes

En su regreso, la organización ha anunciado grandes novedades. De acuerdo con su misión de preservar la historia y la cultura latina de Miami, ha rediseñado el Centro de Bienvenida de La Pequeña Habana.

Detalles: 21, Calle 8 desde 5ta Ave., a 22 Ave., (305) 505-1616, http://www.viernesculturales.org/

Estudios abiertos y recepción de clausura, gratis en Complejo de arte Bakehouse.

Estudios abiertos y recepción de clausura, gratis

Open Studios y la recepción de clausura de varias de nuestras exposiciones e instalaciones específicas del sitio. Las activaciones se llevarán a cabo durante toda la noche. Robert Chambers: Silos de sonido. Set en vivo por el dúo de DJ Paperwater.

Detalles: 21, 6–7 p.m. Complejo de arte Bakehouse, 561 NW 32 St., Miami, FL. 33127.

Smokey Suarez en vivo en la comedia Glasshouse del teatro lírico

En busca de comedia stand-up sin censura y sin cortes, Glasshouse es el lugar. Estamos de regreso y listos para la diversión del viernes por la noche.

Detalles: 21, 8 p.m. Complejo de Artes Culturales del Teatro Lírico Histórico de los Archivos Negros, 819 NW 2nd Ave., Miami, FL. 33136.

Stand-Up Comedy Show con James Camacho en Villain Theatre.

Stand-Up Comedy Show con James Camacho

Los comediantes del sur de Florida y Nueva York suben al icónico Villain Theatre para una noche de risas y narraciones. Camacho comediante de Nueva York, actúa en, The Comic Strip Live, Broadway Comedy Club, New York Comedy Club, Stand Up NY etc. $15 - $20

Detalles: 21, 10–11:30 p.m. Villain Theatre, 5865 NE 2nd Ave., Miami, FL. 3313.

Trío de Lemon City en The Yard, gratis

Los miembros criados en Miami de Lemon City Trio, Nick Tannura (guitarra), Aaron Glueckauf (batería) y Brian Robertson (órgano / teclados), tocan música soul con vibraciones de rock y ritmos hip-hop. Échales un vistazo en nuestro Main Street Stage el viernes.

Detalles: 21, 8–10:15 p.m. El Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Suite106, Doral, FL. 33166, https://www.eventbrite.com/e/lemoncitytrioattheyardtickets150635381481?aff=ebdssbdestsearch

Descubra uno de los lugares más originales en el área de Wynwood durante la noche de comedia de Fundimension Wynwood.

Noche de comedia de Fundimension Wynwood

Descubra uno de los lugares más originales en el área de Wynwood, donde puede disfrutar de atracciones, eventos, salas de juegos, etiquetas láser, autos chocadores, y comedia en vivo los viernes por la noche. (Segundo piso)

Detalles: 21, 8–10:30 p.m. FunDimension, 2129 NW 1st Court. Miami, FL. 33127, (786) 360-1766, info@fundimensionusa.com

Florida Filme Instituto, Campamento de cine de verano, 13 a 18 años. Persona o virtual

Undécimo campamento anual de películas de verano en asociación con The Coral Gables Art Cinema. Un intenso programa de filmación de seis semanas y 25 estudiantes. Inscríbete ya.

Detalles: 21-30 de julio, Coral Gables Art Cinema, 260 Aragón Ave., Coral Gables. Florida Film Institute, Inc. 640 NE 124 St., N Miami, FL. 33161, https://flfilminstitute.org/programs-film-camp-registration/; info@flfilminstitute.org

Teatro trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Ríe con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 21, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134, (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Tablao Flamenco

Déjese llevar por España con una actuación de tablao flamenco ardiente y apasionado. Disfrute con seguridad de esta experiencia cultural en nuestro escenario principal al aire libre del Doral.

Detalles: 21, 8–10 p.m. El Doral Yard, 8455 NW 53 St., Suite 106, Doral, FL. 33166.

FUNDarte y Miami-Dade County Auditorium presenta el libro “Color Caribe” para niños y padres gratis.

SÁBADO

El libro “Color Caribe” para niños y padres gratis

FUNDarte y Miami-Dade County Auditorium presentan la grabación digital del lanzamiento cancionero infantil Color Caribe, con un concierto de Rita Rosa Ruesga, Pavel Urkiza, Inez Barlatier y la actuación de Leandro Peraza, que fue filmado en vivo.

Detalles: 22, 7 p.m. YouTube de Auditorio del Condado de Miami-Dade, https://youtu.be/rxB-h8VtcWQ, Baja el libro gratis: https://fundarte.us/wpcontent/uploads/2020/10/LIBRO_CC_1016202_FINAL_VER_WEB_2X.pdf

Michael Hugue Art and Design presenta “The Crown Collection”

Arte llamativo y que invita a la reflexión, entremeses y actuación en vivo de Aniyé Music. Todas las piezas expuestas estarán disponibles para su compra. Adultos + 18. Traje de cóctel y corbata negra. “The Crown Collection”: se centra en las personas de la comunidad negra. $25, $35 VIP

Detalles: 22, 7:30 p.m. Teatro Sandrell Rivers, 6103 NW 7 Ave., Miami FL. 33127, (305) 284 -8872, oboxoffice@ftfshows.com

Una noche de cosplay y burlesque nerd

El galardonado Moon River Cabaret de Miami presenta Nerd-Lesque en el Bar Nacy. Una noche de burlesque y cabaret. $25 - $40

Detalles: 22, 7–11:30 p.m. Bar Nancy, 2007 SW 8 St., Miami, FL. 33135.

Paseo fotográfico con Clara Toro en Wynwood Norte

La artista Clara Toro en su último paseo fotográfico por el vecindario circundante de Wynwood Norte, Bakehouse Art Complex. Los participantes tendrán la oportunidad de explorar el barrio desde una perspectiva fotográfica, centrándose en los elementos de la fotografía callejera.

Detalles: 22, 8:30–10 p.m. Complejo de arte Bakehouse, 561 NW 32 St., Miami, FL. 33127.

Grupo Barrio Abajo regresa a El Doral Yard, gratis

El grupo afrocolombiano regresa para eventos al aire libre, tome una bebida, cerveza o vino en The Bar at The Yard y coma de nuestros proveedores culinarios dulces y salados.

Detalles: 22, 8 p.m. The Main Street Stage El Doral Yard, 8455 NE 53rd St., Suite106, Doral, FL. 33166, https://www.eventbrite.com/e/grupo-barrio-abajo-returns-to-the-yard-tickets-152418524911?aff=ebdssbdestsearch

Conozca las galerías y las instalaciones de arte público más emblemáticos de Miami. Cortesía

Conozca las galerías y las instalaciones de arte público más emblemáticos de Miami

Art Walk experimenta un poco de lo que el vecindario tiene para ofrecer. Visitamos una galería, considerando obras de arte al aire libre, y murales de todo el vecindario.

Detalles: 22, 5–6 p.m. Palm Court Plaza, Distrito del diseño Miami, 140 NE 39 St., Miami, FL. 33137.

Have-Nots Comedy presenta K-Von (evento especial)

K-von el comediante famoso regresa a Miami. Se agotaron las entradas la última vez, así que obtenga sus boletos pornto. Millones lo han visto en NETFLIX, este otoño, protagoniza una película junto a Jon Heder (Napoleon Dynamite).

Detalles: 22, 8–10 p.m. Yumbrella, 5701 Sunset Dr., Suite 194, Miami, FL. 33143.

Karibe Social Havana Nights, clase de rueda de casino

Bienvenido a nuestro Social Havana Nights Karibe, donde bailaremos toda la noche con la mejor música de salsa, bachata y merengue, pero primero déjate entusiasmar con una clase de Carlos Zambrano, el chico detrás de la increíble Compañía de Danza Mi Salsa. $15 - $25

Detalles: 22, 9 p.m.–2 a.m. Estudio de danza Karibe, 10370 West Flagler St., Miami, FL. 33174

Clase al aire libre de afro-fusión con Melissa Cobblah Gutiérrez. Cortesía/Afro-fusión

Clase al aire libre de afro-fusión con Melissa Cobblah Gutiérrez

La clase de baile afro-fusión en Deering Estate es una mezcla de bailes afro-diaspóricos que incluyen salsa, técnicas de baile afrocubano y de África occidental; aprenderán mientras disfrutan de la vista al aire libre. $10

Detalles: 22, 11 a.m.–12 p.m. Deering Estate, 16701 SW 72 Ave., Miami, FL. 33157.

Vuelve el patio de recreo. Clases de actuación para adultos, gratis

Los talleres de juegos son las sesiones grupales donde los creadores y artistas exploran los conceptos de Elise Acting Standard, (EAS) un sistema de entrenamiento compuesto por múltiples técnicas y ejercicios.

Detalles: 22, 7–9 p.m. Jugadores de Main St., 6766 calle principal, Hialeah, FL. 33014.

Cena con espectáculo interactivo y misterioso de The Dinner Detective

El espectáculo con cena de misterio interactivo más grande de Estados Unidos. Enfréntate a un crimen divertido y desafiante mientras disfrutas de una cena fantástica. $61,99

Detalles: 22, 6–9 p.m. 16701 Collins Ave., Sunny Isles Beach, FL. 33160.

Festival Solo Teatro: “El álbum” en Artefactus. Cortesía

Festival Solo Teatro: “El álbum”

El actor Déxter Capiro se presenta con El álbum, texto de Virgilio Piñera en versión y dirección de Raúl Martín. Una vieja y estrafalaria señora realiza una extraña ceremonia, con la asistencia de personajes imaginados. $25

Detalles: 22 y 23, 8:30–9:30 p.m. Artefactus, 12302 SW 133rd Court., Miami, FL. 33186.

Mes digital todo Mayo: Color Caribe, gratis

FUNDarte y Miami-Dade County Auditorium presentan el lanzamiento en vivo del cancionero infantil Color Caribe, con un concierto de Rita Rosa Ruesga, Pavel Urkiza, Inez Barlatier y la actuación de Leandro Peraza, fue filmado en vivo.

Detalles: 22, 7 p.m. YouTube de Auditorio del Condado de Miami-Dade, https://youtu.be/rxB-h8VtcWQ

Locust Projects presenta: “Incorpóreo”

Es la tercera de una serie de exhibiciones de videos comisariadas por invitados en la sala de proyecciones de Locust Projects. Curador Dennis Scholl, presidente de la junta fundadora. Detalles: 22, 11–5 p.m. 3852 N Miami Ave., Miami, FL. 33127

Toque la bocina para la historia

Parques recreación y espacios abiertos en Miami Dade por un día. Conduzca y reciba una bolsa llena de actividades para que la familia disfrute en casa. Quédese y anímese al aire libre.

Detalles: 22, 11 a.m.-2 p.m. https://mcusercontent.com/747eaba930de257bd3719e5fc/files/fd540ecf-9fc2-4690-9c35-bc25f8ad6cc1/HM_Honk_For_History_May_22.01.pdf

DOMINGO

Tour de arte al atardecer en el distrito de diseño de Miami, gratis

Fin de semana de Miami Design District Shop & Stroll y Art Walk. Experimente el arte y las exhibiciones destacadas con el experto residente Thom Wheeler Castillo.

Detalles: 23, 6–7 p.m. Palm Court Plaza Distrito de diseño de Miami, 140 NE 39 St., Miami, FL. 33137

Estudiantes de Broadway 2021

Las exhibiciones son una manera maravillosa para que los estudiantes demuestren los resultados de su arduo trabajo frente a amigos y familiares y se sientan orgullosos. Aprende sobre los ensayos y el trabajo en equipo a cómo actuar en una producción dirigida profesionalmente.

Detalles: 23, 2:30 p.m. Academia Acro Gravity, 1935 NE 150 St., North Miami, FL. 33181

ENTRESEMANA

Mi Robot sexual de Alexis Valdés

Miami año 2050. Sergio, es un tipo insoportable que ha fracasado en sus relaciones sentimentales con mujeres. Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche. Dirección de Yusnel Suarez y Alexis Valdés.

Detalles: 24, 8 p.m.-25, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134, (305) 443 -1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10670257

Película “Avengers” (2019) al aire libre, gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular pero ya termina en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas hasta este miércoles mayo.

Detalles: 26, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 400 17 St., Miami Beach, FL. 33139.

Live Gipsy Flamenco con Andre Carvajal, gratis

Siéntese y disfrute en The Doral Yard. La maestría musical y el espectáculo, cócteles, cerveza o vino de The Bar at The Yard. Llegue temprano para disfrutar bebidas de la hora feliz.

Detalles: 27, 7–9:15 p.m. El Doral Yard 8455 NW 53 St., Suite 106, Doral, FL. 33166.

South Beach Festival de vino y comida

El festival gastronómico más popular del país regresa en mayo con una gran lista de chefs, un emocionante calendario de eventos y nuevos protocolos de salud.

Detalles: 27–23, https://www.miamiandbeaches.com/events/miami-s-hottest-events-in-may

Jazz en vivo en The Yard con Nikki Kidd, gratis

Este mes, la poderosa cantante y compositora de jazz, Nikki Kidd, toma el escenario de Main Street en The Doral Yard el jueves.

Detalles: 27, 7–9:15 p.m. El Doral Yard 8455 NW 53rd St., Suite 106, Doral, FL. 33166, https://www.eventbrite.com/e/livejazzattheyardftnikkikiddtickets152418970243?aff=ebdssbdestearch