Andrés Calamaro, del rock al bolero

Últimamente ha dado de qué hablar por un dueto que hizo con el reguetonero español C. Tangana, el tema “Hong Kong”, que ya acumula cuatro millones de vistas en Youtube, pero ahora Andrés Calamaro presenta su propio disco de dúos. El mismo se titula “Dios los cría” e incluye 15 canciones suyas en las que el cantante y compositor argentino es acompañado por otras eminencias como Julio Iglesias, Raphael, Alejandro Sanz y Carlos Vives. “No hay cumbre más alta que escuchar a estos artistas cantando mis temas, en su momento escritos con humildad y sin esperar nada semejante”, considera, en conversación con el Nuevo Herald. “Dios los cría” sale al mercado este 28 de mayo, aunque en las vísperas estuvo sonando una de las perlas de su repertorio, “Flaca”, a dúo con Sanz.

Calamaro nació en Buenos Aires el 22 de agosto de 1961. Su nombre empezó a brillar en los años 80, por canciones como “Mil horas”. La historia de “El salmón”, como le apodan sus fans, está enraizada en el rock, por su trabajo como solista y como integrante de los grupos “Los abuelos de la nada” y “Los Rodríguez”. Esto no quita que al referirse a “Dios los cría” haga una mini disertación sobre bolero. “El disco es de jazz y pop, pero tiene un compás que recuerda al compás del bolero, que es el más lento de los ritmos de la clave afrocubana; no es el bolero mariachi de Javier Solís, ni el puertorriqueño de Daniel Santos, ni el bolero cubano de Rolando Laserie, ni el de los tríos de México, ni el de Armando Manzanero, pero tiene el tempo bolerístico”.

“Dios los cría” es un gran disco, tiene un sonido jazzero, con predominancia del piano; hay brochazos de bolero, flamenco y tango también. Además de “Flaca” en la lista de temas refulgen “Algún lugar encontraré”, con Vives; “Bohemio”, con Julio Iglesias; y “Jugar con fuego”, con Raphael. Además cantan en el álbum, entre otros, Juanes, Milton Nascimento, Vicentico, León Gieco, Julieta Venegas, y Mon Laferte. “Nadie está preparado para cantar junto a Julio Iglesias un tema propio: es de ciencia ficción”, destaca Calamaro, maravillado.

Hablando de colegas ilustres se le rememora que a mediados de la década pasada grabó un dúo con Juan Gabriel, y lo evoca con agradecimiento. “Un día mi representante me dijo que tomara asiento porque me iba a dar una noticia poco común y era que iba a hacer un dueto con ese maestro de la música mexicana”, relata. Con humildad extrema, acota: ”Interpretar un tema del repertorio de Juan Gabriel no fue nada fácil para un cantante común como yo”. Ambos registraron “Te recuerdo dulcemente”, que tiene su respectivo video en Youtube. El Divo de Juárez tuvo una vida turbulenta y falleció en 2016 a edad relativamente temprana, como le ha pasado a gran cantidad de cantantes exitosos.

¿Y cómo Calamaro ha manejado el éxito, la fama? Esa que lo acompaña desde hace cuatro décadas; ¿cómo ha afectado su vida? “He sido y soy una persona muy normal; disfruto de las pequeñas cosas: ver las corridas de toros; ir al mercado, comprar buena comida que yo mismo cocino; nunca estuve sano ni enfermo; no le tengo miedo al dentista; estoy alejado del oropel de ser un cantante”, contesta. Lo de los toros lo hechizó por la estrecha ligazón que tiene con España, donde vivió durante varios años. Actualmente el artista reside en Argentina.

¿Calamaro tiene planeado venir a Miami? “Espero ir pronto”, responde, aunque no tiene fecha. “Conocí Miami grabando discos, allí terminé tres de mis discos más importantes”, se extiende. Uno de esos álbumes fue “Alta suciedad”, de 1998, que lo terminó de catapultar al Olimpo musical argentino, junto a Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati. Suena creíble entonces cuando al despedirse afirma que esta ciudad le trae “buenos recuerdos”.

erwinperezok@gmail.com, Instagram: @erwin_perez, https://linktr.ee/erwinperez