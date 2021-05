¿Qué puedo hacer este fin de semana en Miami?

Disfrute de las presentaciones en vivo de la Banda United States Army en Española Way, Miami Beach.

VIERNES

Bluegrass en vivo con The Red Ramblers

Live Bluegrass está de vuelta. Diversión de viernes por la noche, el aire fresco y la música en vivo en nuestro césped principal, por lo que pueden traer mantas o sillas de perfil bajo.

Detalles: 28, 7 – 9 p.m. Jardín botánico Fairchild, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL.33156, compra boletos: https://8807a.blackbaudhosting.com/8807a/tickets?tab=2&txobjid=1cd3c54d-fb1a-4f2e-8cd4-8e4e8397904a

Un reflejo de los tiempos, de Chire “VantaBlack” Regans,

Exposición conmemorativa de retratos que subraya las formas en que el arte activista existe como resistencia y encarna un marco de justicia social. El artista crea un espacio para el recuerdo y la sanación, para las familias y la comunidad.

Detalles: 28 – 3 junio, 12 m. Complejo de arte Bakehouse, 561 NW 32 St., Miami, FL. 33127.

El Teatro Tower estrena el clásico del cine cubano ‘Juan de los muertos’ (2010) del realizador argentino Alejandro Brugués con Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina y Andrea Duro. IMdB

“Juan de los muertos” en el Tower Theatre

Deleite sus ojos con la proyección del renacimiento del décimo aniversario de “Juan de los muertos” en el Tower Theatre del Miami Dade College en celebración de la libertad artística y la expresión creativa en Cuba

Detalles: hasta 28, 7 p.m. Tower Theatre, 1508 SW 8 St., Miami, FL. 33135.

El primer desarrollo comercial en Miami Beach a principios de la década de 1920, Española Way se construyó para servir como una colonia de artistas, siguiendo el modelo de los románticos pueblos mediterráneos de Francia y España.

Detalles: 28, 6 - 8 p.m. 447 Española Way, Miami Beach, FL. 33139.

SÁBADO

Cursos de cocina de Jurassic Garden. Cortesía

Cursos de cocina de Jurassic Garden

Esta clase está dirigida a interesados en la cocina; métodos y sustituciones de ingredientes que se adaptan a su estilo de vida. Miembros $55, no miembros $70.

Detalles: 29, 12 – 3 p.m. https://fairchildgarden.org/visit/covid-tickets/

Fiesta del día más grande del fin de semana del Memorial Day, gratis

La fiesta del Día de las Celebridades, fin de semana del Día de los Caídos en Miami. Tenemos los mejores DJs de Miami. Comida estará disponible. Casamigos y Hennessy gratis para todos antes de las 4 p.m.

Detalles: 29, 3 – 9 p.m. Mad Clib Wynwood, 55 N 24 St., Miami, FL. 33137.

DOMINGO

Moe’s Southwest Grill: los niños comen gratis los domingos

Moe’s Southwest Grill ha anunciado el lanzamiento de su primer programa nacional Kids Eat Free para niños menores de 12 años.

Detalles: 30, todas ubicaciones del país. https://www.moes.com/find-a-moes

Para bajitos Fashion Family Day

Disfruta con la familia de cuentos, juegos participativos, regalos, música, sorteo y las últimas tendencias de la moda en una increíble pasarela. Niños $5, adultos $10.

Detalles: 30, 10:30 a.m. Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., FL. 33130, (786) 747-1877.

Festival del Libro Little Haití, todos los domingos de mayo, en línea y gratis. Cortesía

Festival del Libro Little Haití, todos los domingos de mayo, en línea y gratis

Es el Mes de la Herencia Haitiana y tenemos los detalles sobre una experiencia cultural gratuita que seguramente entretendrá y educará. Presentaciones de autores de Haití y la diáspora haitiana, así como paneles de discusión, presentaciones, cuentos para niños y más.

Detalles: 30, 11 a.m. – 2 p.m. http://www.sosyetekoukouy.org/

ENTRESEMANA

En clase con el Dr. George, Momentos definitorios en la historia del sur de Florida. Cortesía

En clase con el Dr. George, Momentos definitorios en la historia del sur de Florida

Serie de clases virtuales que cubren variedad de temas; debates y recorridos virtuales por algunos de los vecindarios. (Primera clase) Miembros $100, no miembros $125

Detalles: 1, 6 – 7:30 p.m. HistoryMiami Museum, 101 West Flagler St., Miami, FL. 33130, (305) 375-1621, http://www.historymiami.org/support/

Navegando por las guerras culturales con Douglas Murray y Ayaan Hirsi Ali

Douglas Murray, autor de The Madness of Crowds, y a la activista feminista Ayaan Hirsi Ali. La pareja discute su nuevo libro: Prey: Immigration, Islam, and the Erosion of Women’s Rights.

Detalles: 1, 2 – 3 p.m. https://www.eventbrite.com/e/navigating-the-culture-wars-with-douglas-murray-and-ayaan-hirsi-ali-tickets-153949275427?aff=ebdssbcitybrowse&keep_tld=1

15 Minutos de lectura con María Dueñas por Facebook Live.

15 Minutos de lectura con María Dueñas

La Feria del Libro de Miami cree en el poder de la lectura y la escritura para conectarnos. Como parte de nuestra programación virtual espacio semanal donde autores comparten su obra. Detalles: 2, 5p.m. Facebook Live

Taller de escritura creativa con Pemi Aguda

Exploración de escritores de historias que se relacionan con metáforas de lo inefable, desde Laura van den Berg hasta Julio Cortarzar, Clare Beams y Jhumpa Lahiri. Elija precio de boleto.

Detalles: Del 3 – 24 (4 semanas) 6:30 – 8 p.m. https://www.miamibookfair.com/event/fiction-workshop-kind-of-a-ghost-story-haunted-by-the-unresolved-with-pemi-aguda/

Curso de Diseño desde cero por Eidos y Microsoft, gratis

Abre la VentanaDigital y aprende diseño gráfico con Power Point de la mano de Eidos Global y Microsoft. Un curso 100% online y gratuito. Presentaciones atractivas, creativas, etc.

Detalles: 3, 6 – 7 p.m. https://eidosglobal.org/ventanadigital/calendario.html

Al Cinema IIC, Bellas Artes, CG en Rosario: “La casa de verano”, gratis

Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires, con el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y el Consulado General de Italia en Rosario, presenta un ciclo de seis películas italianas con subtítulos en español centradas en el mundo del arte y el de la familia.

Detalles: 3, 5 p.m. https://www.eventbrite.com.ar/o/istituto-italiano-di-cultura-di-buenos-aires-16008473351

“Reencuentro” con el Museo del Prado, gratis

El Prado abre sus puertas para mostrarnos de la mano de la Licenciada Paloma Málaga Shaw, Gestora Cultural del Museo, sus tesoros y la exposición Reencuentro inaugurada en Madrid en junio de 2020.

Detalles: 3 y 10, 2 p.m. https://www.eventbrite.com/e/reencuentro-con-el-museo-del-prado-tickets-148909968725?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1

Tito Puente, Jr. y su Latin Jazz Ensemble en Arts Garage. Cortesía

Tito Puente, Jr. y su Latin Jazz Ensemble

Espectáculo deslumbrante lleno de carisma y estilo. El hijo del legendario músico de salsa y jazz latino, regresa para otra noche de ritmos emocionantes que harán que sus pies se muevan.

Detalles: 4 y 5, 8 – 10 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444.

El mundo jurásico cobra vida en Fairchild. Cortesía

El mundo jurásico cobra vida en Fairchild

Descubre dinosaurios de tamaño natural rodeados por nuestra principal colección de cícadas, las plantas vivas del mundo prehistórico. Los dinosaurios se han extinguido durante 65 millones de años, pero no importa, todavía seguimos fascinados por estas criaturas.

Detalles: hasta 18 de julio, 10901 Old Cutler Road, Miami, FL. 33156

Exposición “Silent Specific”, La ciudad utopía

Silent Specific, reúne a más de 70 artistas cubanos, de dentro y fuera de Cuba. Despliegan de manera virtual su arte en el espacio público que generan formas de narración y significación de lo que llamamos “ciudad”. Curada por René Francisco y Dayneris Brito.

Detalles: Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/silentspecific/

Superblue Miami ya está abierto

La exposición es, Every Wall is a Door, es un laberinto de espejos, por Es Devlin; un entorno digital trascendente, por TeamLab; y la luz envolvente Ganzfeld, de James Turrell.

Detalles: Domingo - miércoles, 10 a.m. – 7p.m. y Jueves - sábado, 10 a.m. – 7p.m. Superblue Miami, 1101 NW 23 St., Miami, FL. 33127.





Dos libros para niños

“Pinturas parlantes de la tía Luce” de Francie Latour, ilustradas por Ken Daley

Una joven vuela a Haití para visitar a su tía pintora Luce. En el momento en que se baja del avión, llegan las escenas familiares: los chicos que venden hielo junto a la catedral, los autobuses Tap Tap en las calles concurridas…

Detalles: Mira la lectura en voz alta, https://www.youtube.com/watch?v=2h0YN5X36EM

“Mama’s Nightingale” de Edwidge Danticat, ilustrado por Leslie Staub

La madre de Saya está en un centro de inmigrantes, Para aliviar la distancia le envía cuentos del folclore haitiano y Saya escribe una historia que podría traer a su madre a casa para siempre.

Detalles: Mira la lectura en voz alta, https://www.youtube.com/watch?v=o7MRLuw0gnc

Miami Children’s Museum finalmente ha reabierto al público solo fines de semana este mes. Cortesía

El Museo Infantil de Miami ofrece descuentos

Miami Children’s Museum finalmente ha reabierto al público solo fines de semana este mes. Estaremos atentos para ver cuándo se amplía el calendario.

Detalles: 10 a.m.–12 m., 1- 3 p.m. 4 - 6 p. m. https://www.miamichildrensmuseum.org/admission-tickets/

Libro para niños entregado en su puerta cada mes, gratis

El Children’s Trust Book Club ofrece un libro mensual gratuito a los niños que viven en el condado de Miami-Dade, desde el nacimiento hasta los 5 años, solo regístrate. Cada libro viene con una guía para padres que está repleta de actividades divertidas, información y sugerencias. Detalles: https://www.thechildrenstrust.org/content/book-club

Deering Estate está abierto todos los días

Para que disfrutes del espacio abierto, la observación de la vida silvestre, las vistas de la bahía y el acceso auto guiado de los museos. Planifique su visita a Deering Estate y compre sus boletos en línea con anticipación.

Detalles: https://deeringestate.org/

El Summer Camp de IMAGO 2021 hasta el 20 de agosto. Cortesía

El Summer Camp de IMAGO 2021

Hemos preparado un montón de actividades divertidas, con un tema distinto cada semana, en las que el arte, la música, el teatro y por supuesto la diversión y creatividad no pueden faltar.

Detalles: hasta el viernes 20 de Agosto, lunes a viernes 9 a.m. - 2:30 p.m. Más información: https://imagoartinaction.com/summer-camp-2021/

El libro Color Caribe, gratis para todos los niños

FUNDarte y Miami-Dade County Auditorium presentaron su cancionero infantil Color Caribe, ahora regala el libro a todos los niños, los padre pueden bajar el PDF aquí.

Detalles:https://fundarte.us/wpcontent/uploads/2020/10/LIBRO_CC_1016202_FINAL_VER_WEB_2X.pdf