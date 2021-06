La Gala Clásica del Cuban Classical Ballet of Miami en The Fillmore Miami Beach

“Carnaval”, coreografía de Eriberto Jiménez basada en el original de Michel Fokine, cerrará la función. En la foto, Josue Justis como Pierrot (2014).

Hay programas que cautivan al espectador y se convierten en una oferta de entretenimiento que las compañías de repertorio repiten una y otra vez porque saben que su eficacia comunicativa está asegurada.

Uno de esos programas es el que sirve de base a la Gala del Cuban Classical Ballet of Miami (CCBM), que regresa a escena en The Fillmore Miami Beach para una única función presencial el sábado 5 de junio a las 8 de la noche, que también será transmitida en vivo por el sitio web de la compañía.

“El programa es el mismo que estrenamos en 2014 en el Miami-Dade County Auditorium”, dice Eriberto Jiménez, director artístico de CCBM. “Menos dos de las piezas presentadas entonces para evitar tener que hacer intermedio, algo que todavía no es posible debido a la pandemia”.

La Gala que menciona el bogotano Jiménez (Colombia, 1968) tuvo lugar el domingo 15 de junio de 2014 bajo el título “Diaghilev’s Ballet Russes – The Golden Age of the Ballets Russes 1909 - 1920”.

Entonces, el anuncio del debut en Miami de un grupo de jóvenes bailarines ex integrantes del Ballet Nacional de Cuba hizo que el teatro se llenara de un público entusiasta dispuesto a demostrar su apoyo a los recién llegados. Fue tan grande la aceptación popular que el programa se repitió un mes después -el 27 de julio- en versión corregida y aumentada.

Dos circunstancias prepararon el terreno para reconocer al repertorio de los Ballets Rusos como el Santo Grial -la reliquia más preciada y deseada- de CCBM.

Primero, la experiencia acumulada organizando las Galas del International Ballet Festival of Miami (IBFM), que este año celebrará su XXVI edición entre el 24 de julio y el 15 de agosto. Por años, la fuerte personalidad del cubano Pedro Pablo Peña (1944-2018), fundador del Festival y de CCBM, nos hizo prestarle poca atención al hecho de que Jiménez tenía mucho que ver con la puesta en escena de todas esas funciones.

Segundo, el éxito de la Gala “Lo mejor del repertorio clásico” que tuvo lugar en The Fillmore Miami Beach el 25 de mayo de 2013, con un elenco de estrellas internacionales -la mayoría de origen cubano- y el debut de otros seis jóvenes bailarines recién llegados a Miami procedente de la mayor de las Antillas. Entonces era todo un acontecimiento el arribo a Estados Unidos de bailarines cubanos. Lo hacían en grupo y ahí estaba Peña para facilitarles su primera actuación ante el público norteamericano.

Seis de las obras presentadas en 2013 fueron montajes de Eriberto Jiménez. Nueve de las obras presentadas al año siguiente en “Diaghilev’s Ballet Russes…” fueron también versiones suyas.

Este próximo 5 de junio, el público podrá disfrutar de cinco de esos trabajos: dos de la Gala de 2013 (“La Vivandière Pas de Six”, que abrirá la función y “El Espectro de la rosa”) y tres de la Gala de junio de 2014 (“La Bayadère Pas de Deux”, “Les Biches” y “Carnaval”, que cerrará la función). Una obra del St. Lucie Ballet -sin confirmar al cierre de esta edición- completará el programa. La función no tendrá intermedio y durará una hora y quince minutos.

Definitivamente, Jiménez intenta mantener con vida los objetivos originales de Peña para CCBM: preservar el repertorio del ballet clásico y mostrar el talento y el arte distintivo de los bailarines cubanos.

Ihosvany Rodríguez (en la foto junto a Gretel Batista) centralizará “La Vivandere Pas de Six”, de Arthur Saint-Leon y Farry Cerrito, en montaje de Eriberto Jiménez. Foto cortesía/Simon Soong

El encantandor pas de six del ballet romántico “La Vivandière”, estrenado en 1844 y también conocido como “Makitenka”, tiene música de Cesare Pugni y coreografía original de Arthur Saint-León y Fanny Cerrito.

En esta ocasión, será interpretado por Paula Zapata junto a Ihosvany Rodríguez, acompañados por Eleni Gialas, Myriam Ayala, Jennifer Villalon y Niuris Rodríguez.

“El Espectro de la rosa”, trata de una joven que sueña bailar con el espíritu de una rosa que guarda como recuerdo de su primer baile. Ronna Olarte y Carlos Caballero Hopuy serán sus intérpretes.

El ballet, con coreografía de Michel Fokine, se estrenó en Montecarlo en abril de 1911, con Nijinsky en el papel del espíritu de la rosa, que se hizo famoso por su salto espectacular a través de una ventana al final.

Daynelis Muñoz (en la foto en “Don Quijote Suite”) actuará en dos obras: “La Bayadere Suite” y “Carnaval”. Foto cortesía/Simon Soong

En “La Bayadère Suite” (estrenado en 1877, con música de Ludwig Minkus y coreografía original de Marius Petipa) los papeles de la bella Gamzatti y el noble guerrero Solor estarán a cargo de Daynelis Muñoz y Jonhal Fernández, junto al cuerpo de baile de St. Lucie Ballet.

De “Les Biches”, un sofisticado ballet en un acto creado en 1924 por Bronislava Nijinska para los Ballets Rusos con música de Francis Poulec, CCBM repondrá una escena.

Para cerrar la noche, se ha seleccionado el divertido “Carnaval”, con música de Robert Schumann y coreografía de Jiménez basada en el original de Fokine, que data de 1910. Ahora, Daynelis Muñoz asumirá el papel de Columbina, Ihosvany Rodríguez será Arlequín y Pierrot será interpretado por Carlos Caballero Hopuy. Cuatro parejas completan el elenco.

“Carnaval” fue siempre un gran éxito como parte del repertorio de los Ballets Rusos hasta su disolución en 1929 y su atractivo se mantiene intacto, lo que garantiza un buen final para esta cuidadosamente concebida presentación de CCBM.

The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, (305) 673-7300. Entradas: https://www.ticketmaster.com. Para adquirir acceso a la trasmisión en vivo visite www.cubanclassicalballetofmiami.org.

