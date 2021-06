New World Symphony apuesta al ansiado regreso a la normalidad

Todos los artistas de la temporada 2021-22 de la New World Symphony. Arriba (de izq. a der.): Joyce Yang, Aaron Diehl, Gil Shaham, Michael Tilson Thomas, Dashon Burton, Measha Brueggergosman y Augustin Hadelich. Abajo (de izq. A der.): Christian Reif, Ronnita Miller, Roderick Cox, Marin Alsop, Thomas Wilkins, Stéphane Denève, Christian Tetzlaff y Gabriela Montero.

Gracias al apoyo de patrocinadores y audiencia la New World Symphony (NWS) logró sobrellevar la tempestad desatada por la pandemia y asi permanecer fiel a los postulados que motivaron su creación, mas allá de que la cancelación de su temporada 2020-21 asestara un duro golpe a la vida musical de Miami Beach y ciudades vecinas, donde hoy por hoy, la America’s Orchestral Academy se ha convertido en el máximo referente de esta disciplina artística.

Así la próxima primavera promete el ansiado regreso a la normalidad en el New World Center con una pujante NWS que acaba de anunciar su temporada 2021-22, a iniciarse oficialmente el 9-10 de octubre con su creador Michael Tilson Thomas dirigiendo la “Obertura a Plump Jack” de Gordon Getty, la “Sinfonía 1 Primavera” de Robert Schumann y las “Canciones del caminante” de Gustav Mahler con el notable bajo-barítono Dashon Burton como solista. Pero antes, los ya tradicionales conciertos pretemporada brindarán un aperitivo para no perder a partir del 18 de septiembre y a cargo de los directores Andrew Grams, Ian Bousfield y Christoph Koncz para culminar con el regreso al podio de MTT el 2 de octubre donde la soprano Measha Brueggergosman cantará los “Poemas de Emily Dickinson” compuestos por el director de la NWS.

La programación denota, aparte del abono regular y los clásicos de cámara y de música contemporánea, series especiales como las dedicadas al Harlem Renaissance Project, la última semana de enero con Michael Tilson Thomas y Thomas Wilkins, y el tercer festival dedicado cada año a un instrumento, esta temporada protagonizado por el clarinete durante una semana entera de febrero presentándose famosos ejecutantes del mismo como Andreas Ottensamer, Martin Fröst, Jörg Widmann, Anthony McGill y Andrew Marriner dirigidos por MTT y Kazem Abdullah en obras de Anthony Davis, Claude Debussy, Nina Shekhar y Tōru Takemitsu.

La serie principal acostumbrada a la participación de distinguidos solistas se verá engalanada con Jean Yves Thibaudet (“Primer concierto para piano” de Felix Mendelssohn) a llevarse a cabo en el Arsht Center, Augustin Hadelich (“Concierto para violín” de Jean Sibelius), George Li (“Segundo concierto para piano” de Rachmaninoff), Christian Tetzlaff (“Concierto para violín” de Alban Berg) y Gil Shaham (“Concierto para violín” de Joseph Boulogne). Por su parte, regresa la venezolana Gabriela Montero para su composición “Primer concierto para piano ‘Latino” el 15 de enero en el Arsht Center, el cellista Zuill Bailey en el ignoto “Segundo concierto” de Victor Herbert. Por su parte, Aaron Diehl protagonizará el estreno americano de la nueva edición del “Concierto en Fa” de George Gerswhin.

Entre los directores invitados se destacan Marin Alsop, Stèphane Denéve, Xian Zhang, Roderick Cox, el joven venezolano Rafael Payare (flamante director de la Orquesta Sinfónica de Montreal) y el bienvenido regreso de los ex becarios Christian Reif y Teddy Abrams, éste último en un concierto “latino” con obras de Aaron Copland, Leonard Bernstein, Gabriela Lena Frank y Dafnis Prieto con el grupo People of Earth.

La serie Sounds of the Times enfocada en música contemporánea presentará a tres compositores-directores como HK Gruber (con estrenos americanos de su “Northwind Pictures” y “Little Magic Night Music” de Kurt Weill), Matthias Pintscher (el estreno de un encargo a Marcos Balter y el “Canto de esperanza” de Bernd Alois Zimmermann con solo del cellista Ben Fryxell) y MTT con el fascinante concierto dedicado a Primous Fountain: An American Original.

Con programas eclécticos y novedosos, combinando tradición con rarezas, la serie de cámara con sus habituales seis conciertos presentará al cellista Oliver Herbert, Mahan Esfahani en clavecin, la mezzo-soprano Ronnita Miller y el cornista Andrew Bain en composiciones de Ibert, Gôrecki, Julius Eastman, Schumann, Brahms, Reger, Schubert y otros.

Presentaciones especiales incluyen el tradicional concierto de Navidad (Sounds of the Season), el Percussion Consort y Richard Kaufman en Music of the Silver Screen con música de películas.

La exitosa incursión de “streaming” motivada por la pandemia seguirá en vigencia así como los multitudinarios Wallcast gratuitos que concitan miles de adeptos al SoundScape Park frente a su sede más la incorporación de una nueva pantalla transportable que transmitirá a diferentes barrios de Miami. Otra iniciativa digna de aplauso.

Desde la Segunda Sinfonía de Sibelius, “Iberia” de Claude Debussy y la Primera Sinfonía de Brahms al “Scheherazade” de Rimsky Korsakov, las “Variaciones Enigma” de Elgar y la Tercera y Quinta Sinfonías de Beethoven hasta la Cuarta de Tchaicovsky y la Quinta de Mahler que cerró la temporada el primer fin de semana de mayo bien puede apreciarse que se trata de un retorno esperado haciendo énfasis en el mas amplio espectro musical, la diversidad y fundamentalmente, la reunión entre músicos, audiencia y comunidad. Lo necesitamos más que nunca.

Para boletos e información visite https://www.nws.edu

