Oscar Wilde es fuente de inspiración para Dance NOW! Miami

Matthew Huefner (Dorian Gray) y Julia Faris en “Dorian’s Reflection” de Baumgarten y Salterini, inspirada en la novela “The Picture of Dorian Gray” de Oscar Wilde.

El brillante poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde (1854-1900) solo publicó una novela, pero si no hubiera escrito nada más, esta habría sido suficiente para ganarle un lugar destacado en la historia de la literatura.

“The Picture of Dorian Gray” (en español, “El Retrato de Dorian Gray”) apareció por primera vez en julio de 1890 en una revista literaria norteamericana y ha sido adaptada al cine, el teatro y la danza en numerosas ocasiones.

Dance NOW! Miami (DNM) presenta ahora su versión, que llaman “Dorian’s Reflection” (“Reflejo de Dorian”) y tuvo su estreno mundial el 15 de mayo pasado en el Amaturo Theatre del Broward Center for the Performing Arts. Su estreno en Miami está programado para el sábado 19 de junio en el Miami Theater Center.

“Dorian’s Reflection” es una puesta en escena coreográfica creada por Hannah Baumgarten y Diego Salterini, fundadores y directores artísticos de DNM. Con ambos conversamos.

¿Cómo fue recibida “Dorian’s Reflection” en Broward?

BAUMGARTEN: Estamos muy contentos… el concierto del 15 de mayo recibió una gran ovación de pie, que no es algo que esperamos de nuestro público.

¿Por qué adaptar “El retrato de Dorian Gray? ¿Por qué ahora?

SALTERINI: Como en la mayoría de nuestras colaboraciones importantes, Hannah y yo hemos estado trabajando en “Dorian’s Reflection” durante más de dos años. Siendo un hombre gay, “El retrato de Dorian Gray” fue una de las primeras novelas que leí, un elemento básico en la literatura gay y, si bien en los años ochenta era solo una pieza interesante de literatura, hoy en día se ha vuelto mucho más relevante. Vivimos en una sociedad en la que la imagen pública, la versión filtrada, retocada y modificada con botox de nosotros mismos está al frente de prácticamente todas las interacciones sociales, mientras que nuestro yo real puede revelar una imagen muy diferente, a menudo más oscura.

Un dato interesante: Desde el 2000, se reconoce como “síndrome de Dorian Gray” a un conjunto de síntomas presente en los hombres con resistencia patológica al envejecimiento.

SALTERINI: Hay aplicaciones fáciles de usar que pueden transformar prácticamente cualquier imagen en algo muy diferente y están llenas de personas que se presentan no como son realmente, sino como quieren que el mundo crea que son. El choque entre ambas cosas es a menudo un terreno muy dramático y fértil para el desarrollo del arte.

BAUMGARTEN: La obra cuenta con una partitura original de Davidson Jaconello, un bailarín y compositor canadiense que trabaja desde Berlín con artistas como Jiří Kylián; trajes de Haydée y María Morales, iluminación de Bruce F. Brown y decorados concebidos por Diego. Mi contribución fue crear las escenas del ballet, el libreto en sí, tomándome algunas libertades con la historia, pero manteniendo un arco narrativo que expresaba las ideas e interpretaciones de Diego y mías para la pieza.

¿Es la puesta en escena una “adaptación” de la novela?

SALTERINI: No. Por supuesto que no. La novela fue el punto de partida, pero a medida que analizamos la narración, inmediatamente nos interesamos en ver el deterioro del personaje principal. Su dolor y descenso a la oscuridad se convirtió en danza, más que en una interpretación de cada escena de la novela, y permitimos que el movimiento demostrara su decadencia moral, mientras la imagen permanece intacta. Es la primera vez que Hannah y yo realmente nos adentramos juntos en el mundo gay, siguiendo la ruta sexual de manera fiel a la época en que vivió el autor. Wilde fue a la cárcel condenado por sodomía y luchó por reconciliar su sexualidad con su espiritualidad, como se menciona a menudo en sus dos obras complementarias y contrastantes “El retrato de Dorian Gray” y “De Profundis”.

En 1895, Wilde fue sentenciado a dos años de trabajos forzados. Durante su último año en prisión, escribió para su amante la epístola “De Profundis” (publicada póstumamente en 1905).

BAUMGARTEN: Si bien dibujamos en el ballet varios personajes basados en los de la novela, el único bailarín que interpreta un rol especifico es Matthew Huefner, que hace de Dorian.

SALTERINI: Nuestra versión termina con Dorian contemplando su propia imagen después de cometer un crimen atroz en busca del máximo placer. ¿Es ese el momento en que decide suicidarse como en la novela? Le toca a la audiencia decidir.

¿Qué otras piezas integran el programa?

BAUMGARTEN: Una de ellas es “Caravan”. Hace dos años, viajamos a Italia para presentar “Bridges NOT Walls” en asociación con el Opus Ballet de Florencia. Ellos debían venir a Miami para actuar con nosotros, pero debido a las restricciones de viaje, no pueden. “Caravan” ha sido montada via Zoom y es un comentario sobre la crisis migratoria y cultural europea. Es también una respuesta a nuestro “Bridges NOT Walls”.

Los bailarines de Opus Ballet en la obra “Caravan”, ahora en el repertorio de DNM. De izq. a derecha: Lorenzo Di Rocco, Giulia Orlando, Riccardo Papa y Jennifer Lavinia Rosati. Foto/cortesía de la compañía

La tercera obra del programa, también del binomio Baumgarten-Salterini y presentándose en Miami por primera vez, es “Anusim, what is hidden is never lost” (“Anusim, lo que esté oculto nunca se pierde”).

Inspirada en hechos históricos, “Anusim” -un término que identifica al judío obligado a abandonar la Ley judía en contra de su voluntad y hace todo lo que está en su poder para continuar practicando bajo condiciones de coerción- profundiza en temas de aniquilación de la cultura, asimilación y diáspora. Fue creada como parte de una colaboración entre DNM y Dança Em Diálogós (DeD) de Braga, Portugal. La música original es de Federico Bonacossa y cuenta con la voz de la conocida cantante sefardí del sur de Florida, Susana Behar.

“Anusim” es ahora un ballet de cuatro movimientos, pero DNM viajará a Portugal el día siguiente de su actuación en Miami para presentarse en un festival compartiendo el escenario con DeD, que tendrá lista otras dos secciones adicionales.

BAUMGARTEN: No podríamos estar más emocionados al comprobar que el Miami Dade County Department of Cultural Affairs, el Greater Miami Convention and Visitors Bureau y la Miami Beach Chamber of Commerce/Sister City Initiative creen en Dance NOW! Miami lo suficiente como para apoyar esta aventura, ya que abrimos el camino para regresar a los viajes internacionales y los intercambios culturales. Vemos la luz al final de las barreras del COVID-19 y por supuesto… ¡el arte es el camino!

Dance NOW! Miami, se presenta el sábado 19 de junio de 2021 a las 8:00 pm en Miami Theatre Center, 9806 NE 2nd Ave, Miami Shores. Admisión: $40, $25 para residentes de Miami Shores y $15 para estudiantes con identificación válida. Las entradas pueden adquirirse en www.dancenowmiami.org/events/program3mtc (solo disponibles en asignaciones para 2 o 4 participantes sentados juntos con las cubiertas faciales requeridas). Para más información: www.dancenowmiami.org (305) 975-8489 o info@dancenowmiami.org

