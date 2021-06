Mayi Salas recupera la alegría gracias a su trabajo en radio Z92.3 FM

Mayi Salas

Tras un 2020 extremadamente sufrido, la comediante y presentadora cubana Mayi Salas ve salir al sol gracias a su nuevo trabajo en la radio. La artista, que debido al Covid perdió a su madre y a una tía, conduce cada domingo, de 7 p.m. hasta la medianoche, el programa “Clásicas de la A a la Z”, por la emisora Z92.3 FM, de la compañía SBS. “Me estaba sintiendo muy mal, muy triste, pero en un momento me dije ‘tengo que seguir, salir de todo esto porque me voy a volver loca’ y, por suerte, poco después me convocaron mis amigos de la radio”, cuenta Mayi, que ya había laborado para SBS. “Ahora estoy muy contenta y espero que la gente me apoye, escuchando el programa”, apunta. La animadora llegó a Miami en 1995; ha actuado junto a recordados artistas como Armando Roblán, Leopoldo “Polito” Fernández Jr. y Fernando Hidalgo.