El cuarteto ‘Mijares-Hogaza y sus retoños’ alborotan las redes

Súper emocionante fue el concierto que Lucero y Mijares ofrecieron vía streaming, interpretando temas como: No se murió el amor, Electricidad, Baño de mujeres, Cu-cu-cu-cuéntame y El privilegio de amar, cuyo video alborotó las redes con casi 5 millones de visitas en Youtube. Sus fans estaban fascinados porque los artistas mexicanos formaron cuarteto con sus retoños demostrando un gran amor familiar, a pesar de que los cantantes se divorciaron en el 2011. Por primera vez Lucerito y José Manuel, se reunieron con sus famosos progenitores en el escenario para demostrar que heredaron el gran talento musical. Aunque José Manuelito prefiere mantenerse alejado de los reflectores, en esta ocasión el muchacho aceptó unírseles, tocando la batería y el bajo. Completó el cuarteto la joven Lucerito, quien se les unió para interpretar El privilegio de amar, una de las baladas más exitosas de Mijares, y que marcó su relación con Lucero Hogaza, quien después de hacer un dúo con su hija, disfrutó de su debut como solista cantando el icónico tema This Will Be, teniendo a sus papis como coristas… Sin duda alguna Lucerito se robó el show con su voz y sus ojitos pizpiretos.