Recordando a José Barrios, un grande del flamenco

Celia Fonta y José Barrios en el XIII Festival de Cante Flamenco, bailando unas “alegrías” creadas especialmente para el evento, que tuvo lugar en agosto del 2018 en el Carnival Studio Theater del Arsht Center.

En Miami hay un público conocedor y entusiasta que asiste con frecuencia a las presentaciones de flamenco, y existen varias compañías locales de larga trayectoria dedicadas a esta expresión artística, que en el 2010 fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

De igual forma, grandes artistas procedentes de España han triunfado en Miami -una y otra vez- y tienen numerosos seguidores en el sur de la Florida.

Lo que hace que un artista nos guste o no es una gran incógnita. Gustos y méritos son dos cosas diferentes, pero en el caso del destacado bailaor y coreógrafo cordobés, José Barrios (1975-2020) su efecto en el público y en los artistas que alguna vez lo acompañaron en escena es una combinación de ambas cosas. Barrios era un gran artista que se divertía haciéndonos degustar su entrega.

Quizás por eso, fue imposible separar a Barrios “el hombre” de Barrios “el artista” durante la serie de entrevistas que llevamos a cabo para este artículo con las destacadas bailarinas, coreógrafas y maestras Celia Fonta (Siempre Flamenco) e Ilisa Rosal (Ballet Flamenco La Rosa), el promotor Ever Chávez (director de FUNDarte) y Begoña Fernández Pellicer, directora de la Fundación Casa Patas, con sede en Madrid, España.

En febrero del 2000, José Barrios conquistó a Miami como Artista Invitado en las funciones del XV aniversario de Ballet Flamenco La Rosa en el Colony Theatre de Miami Beach. Foto cortesía/Candace Dunn

Ilisa Rosal rememora que Barrios “era un hermoso bailarín, con un estilo personal encantador y único. Todo lo que hizo fue auténtico y con todo su corazón. Su baile fue excepcional, combinando un alto nivel de técnica con una gracia fácil y un dominio total de su forma de arte. Fue amable y generoso con su tiempo y energía, siempre dispuesto a ayudar con cualquier cosa que surgiera. Iluminaba la habitación con su espíritu encantador. Uno no podía evitar sentirse bien cuando estaba cerca”.

Al cumplirse el primer año de su fallecimiento, la Fundación Casa Patas y FUNDarte, con la colaboración del Consulado Honorario de España en Seattle, el estudio Semilla Flamenca y una treintena más de entidades de España y EUA, nos dan la oportunidad de disfrutarlo nuevamente con el estreno de dos materiales videográficos que recogen su trayectoria profesional.

José Barrios y Begoña Fernández Pellicer, felices en Miami. Foto cortesía/Archivo personal de Begoña Fernández Pellicer

Begoña Fernández Pellicer estuvo en Miami en el 2018, acompañando a Barrios y su compañía, para la presentación de su puesta en escena “Reditum”, inspirada en los versos de Antonio Machado, y reflexiona sobre el que fuera además su amigo:

“El torero Juan Belmonte decía: ‘se torea como se es’ y José bailaba como era: alegre, entregado, generoso, apasionado y feliz con su profesión. José era feliz sobre el escenario, allí se sentía pleno, nunca fallaba. Me atrevería a decir que el teatro o el tablao -junto con su ciudad natal, Córdoba- eran los lugares en los que Barrios se sentía libre de verdad, donde se desenvolvía como pez en el agua y donde era -simplemente- él mismo”.

Para concluir asevera que “su generosidad en lo material y en lo espiritual le caracterizaba como persona y le definía como artista. Por eso daba igual con quién compartiera escenario, fuera quien fuera, a todos los compañeros les daba su sitio como artistas y les dejaba lucirse en lo que cada uno sabía hacer mejor. Era un experto en sacar lo mejor de los demás. Por eso todo el mundo lo quería y lo quiere”.

“A solas con José Barrios” es un video que resume un extenso proceso de recopilación y edición de entrevistas, actuaciones e imágenes de archivo del bailaor. “In Memoriam” muestra una selección de coreografías de Barrios, y cuenta con la participación de un destacado grupo de artistas cultivadores del género flamenco.

El estreno digital de ambos tendrá lugar el domingo 11 de julio a las 5:30 p.m. (hora de Miami), en el canal YouTube de la Fundación Casa Patas, y la página Facebook de FUNDarte.

“Nos da mucho gusto comisionar, en colaboración con la Fundación Casa Patas, los documentales en homenaje a este gran artista”, afirma Ever Chávez. “Conocí a Barrios en Miami, siempre me sedujo su sonrisa y su destreza para armar coreografías inigualables. Ese carisma, ese virtuosismo, le permitió recorrer el mundo y le trajo aquí en repetidas ocasiones. José siempre me decía, ‘llámame cuando llegues a Madrid, nos vamos a reír mucho’. Fuimos muy afortunados al presentar y disfrutar de su talento en nuestros escenarios”.

La primera vez que FUNDarte presentó a Barrios fue en el Centro Cultural Español en noviembre del 2009. La última fue en 2018.

Originalmente, los videos también se iban a dar a conocer de manera presencial, ese mismo día y a esa misma hora, en el anfiteatro North Beach Bandshell, como preámbulo a la octava edición de Flamenco Sephardit que organizan el Maestro Jeff Eckstein y Siempre Flamenco.

Debido al derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South de Surfside, en las primeras horas del jueves 24 de junio, el Bandshell Park ha sido designado como un lugar de apoyo para los esfuerzos de ayuda y la presentación ha sido pospuesta hasta el domingo 26 de septiembre.

En 2010 Barrios asistió como artista invitado al Festival de Cante Flamenco de Miami, que también organiza Siempre Flamenco, en el que repitió en 2014 y en 2018.

¿Qué mejor manera de terminar este derroche de recuerdos que revisitando sus primeros pasos en Miami? Nadie mejor que Celia Fonta para hacerlo.

“José y su hermano Segú vinieron por primera vez a Miami mucho antes, con el Boston Flamenco Ballet, creo que fue en 1995. El director era Simón Blasco y vivía aquí en Miami. José y Segú estuvieron aquí ensayando para la gira durante aproximadamente un mes y durante ese tiempo trabajaron con Paco Fonta en Casa Panza los martes por la noche. También venían a Casa Panza otras noches, y una noche cuando yo estaba trabajando, subieron al escenario e hicieron juntos una pataita por bulerías. Esa fue la primera vez que lo vi bailar. José me enseñó el paso y todavía lo hago. A José le encantaba venir a Miami, desde la primera vez que vino se enamoró de la ciudad y siempre anhelaba venir aquí”.

Este domingo 11 de julio, José Barrios estará nuevamente entre nosotros y en esta ocasión lo podremos recibir en nuestras casas.

El acceso al estreno digital de los videos sobre José Barrios en YouTube y Facebook el domingo 11 de julio a las 5:30 p.m. (hora de Miami) es gratuito. Más información: (786) 348-0789 o www.fundarte.us o www.fundacioncasapatas.com

Para más información sobre la VIII edición de “Flamenco Sephardit” del domingo 26 de septiembre llame a Flamenco Sephardit (786) 361-9752. Los boletos ya adquiridos se transferirán automáticamente a la nueva fecha. Aquellos que no puedan asistir, deben comunicarse con Bandshell al (786) 453-2897 para obtener un reembolso.

