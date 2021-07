Marcos Gómez interpretará a Carlos Vives en el Flamingo Theater 

Más allá de los programas estilo “Tu cara me suena”, donde se hace una breve imitación, no se conocen muchos espectáculos completos basados en la imitación de cantantes contemporáneos latinoamericanos. Ahora, el sábado 17 de julio, tres días antes de que se celebre el Día de la Independencia de Colombia, se podrá ver en Miami un homenaje escénico a Carlos Vives. El mismo se titula “Viva Vives Show Tributo” y es protagonizado por el cantante, actor y presentador Marcos Gómez, de gran parecido con el intérprete de “La gota fría”. La función tendrá lugar en el Flamingo Theater Bar, de Brickell. “Es un show alegre, dinámico y familiar, que trae el mejor repertorio de nuestra insignia nacional”, reza su nota de presentación. “El tributo no para”, afirma Gómez, que en escena es acompañado por la ex Miss Colombia Eileen Roca, representante de Colombia en el Miss Universo 2007. Para ver “Viva Vives Show Tributo” hay que ingresar a la página web www.1234ticket.com.

