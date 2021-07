‘Volver a mis raíces’: Juanes comienza su nueva gira en Miami. Te decimos cómo conseguir entradas

Leila Cobo, editora ejecutiva de Contenido y Programación Latina de Billboard, a la izquierda, entrevista al artista discográfico Juanes, a la derecha, antes de anunciar el ganador de la beca Juanes, su nuevo álbum y su gira. cjuste@miamiherald.com

Juanes anunció una nueva gira y un próximo álbum, todo con el concepto de recuperar la conexión humana y musical que echa de menos.

Tras dos años sin actuar, Juanes acaba de anunciar una gira para 2021 por Estados Unidos en la que combinará sus mayores éxitos con legendarios himnos del rock latino que forman parte de su último álbum Origen, que saldrá a la venta en mayo de 2021.

La superestrella mundial colombiana de 48 años, cuyo gran éxito se dio en 2002 con su álbum “Un día normal”, realizará una gira de 20 fechas por todo Estados Unidos que comenzará en Miami en The Fillmore el 16 de septiembre.

La preventa de entradas comenzará el 15 de julio de 10 a.m. a 10 p.m. en Live Nation/Venue, y la venta al público en general comenzará el 16 de julio a las 10 a.m. en ticketmaster.com.

“Con este álbum, volví a mi infancia. Empecé a recordar y entender de dónde venían todas mis influencias. Esta era la música que escuchaba de niño con mis padres, en mi adolescencia cuando empecé a escuchar rock en español, y toda esa revelación de [mi] joven revolución”.

La gira Origen, que tendrá lugar durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana –entre septiembre y octubre–, incluye versiones de rock de leyendas latinoamericanas como Fito Páez, Julio Jaramillo y Joe Arroyo.

“Necesitaba que mi alma volviera allí”, dijo Juanes, que tocará con una banda de tambores caribeños, bajo, guitarras eléctricas, un pianista e instrumentos de viento. “[Quería] esa parte humana que es tan importante”.

Juanes dijo que la gira será diferente a lo que ha tocado en el pasado.

“Va a ser de locos. Vamos a recuperar el concepto de concierto de rock. Verán músicos tocando, mucha energía, mucha fiesta. Es casi teatral”.

Juanes anunció la gira el martes por la mañana en Miami después de entregar a un estudiante una beca de cuatro años en el Berklee College of Music.

El escenario no tendrá pantallas, videos ni otros efectos visuales. Solo los músicos.

“Estamos pegados a las pantallas todo el día”, dijo Juanes: “Nuestros teléfonos, nuestros televisores, la gente va a los conciertos y se hace selfies. Decidimos eliminar las pantallas para centrarnos en conectar con el sonido”. En los espectáculos de los años 70 y 80 no había pantallas, la gente iba a ver a los músicos, a escuchar la música y a estar conectados con la banda. Queremos volver a ese espíritu”.

Pero además de la gira, Juanes tiene previsto llevar el concepto de música en vivo a un nuevo álbum.

Dice que durante el primer año y medio de la pandemia, compuso música casi todos los días.

“A veces me preguntaba ‘¿para qué me estoy preparando? Supongo que me estoy preparando para algo’”.

Ese algo es un álbum que espera dar a conocer después de su gira, hacia finales de 2021. El proyecto será una sesión en vivo sin sonidos pregrabados.

Juanes dijo que Origen, su próxima gira y su futuro álbum forman parte de una misma vocación interna.

“ Sentí la llamada de volver a ser quien soy; volver a mis raíces. Por eso quise hacer el disco Origen. Quería revisitar esas canciones desde dentro, desmontarlas y recrearlas, pensar en cómo podía hacerlas mías”.

Origen, dijo Juanes, marca un claro cambio de dirección musical, y esto es solo el principio.

“Es algo que mi espíritu estaba pidiendo. Entendí de dónde vengo y quién soy, y ahora sé más claramente hacia dónde quiero ir. Creo que este disco marca una claridad de hacia dónde va mi música en el futuro. El rock y la música popular latina ocuparán un espacio importante. Siempre lo ha hecho, pero ahora aún más”.