Dimensions Dance Theatre regresa a los escenarios con un programa de estrenos

Mayrel Martínez y Alexey Minkin en “The Four Seasons” de Yanis Pikieris.

Dimensions Dance Theatre de Miami (DDTM), la compañía fundada y dirigida por Jennifer Kronenber y Carlos Guerra, reiniciará sus actuaciones en el interior del South Miami-Dade Cultural Arts Center (SMDCAC) el sábado 17 de julio y el domingo 18, con un programa titulado “Generations of Genius” que incluye cuatro estrenos para la compañía.

“Lo llamamos ‘Generations of Genius’ porque cada coreógrafo representa una generación diferente”, nos dice Kronenberg, durante el ensayo al que asistimos para conocer más sobre las piezas incluidas en el programa.

Y agrega, “comenzamos con el ballet de Yanis Eric Pikieris ‘Around Midnight’, que originalmente fue un encargo de Ballet Vero Beach quienes lo interpretaron en enero. Esta es una nueva versión. Luego tenemos a ‘Maria’ que es el dúo que acabas de ver, y después viene ‘Touch Me’ de Gerald Arpino, que será interpretado por Daniel White. ‘Four Seasons’ de Yanis Pikieris cierra el programa”.

“Around Midnight”, con música del húngaro Erno Dohnanyi, es una obra de grupo en 5 movimientos para 3 parejas y cada una de ellas tiene ahora un pas de deux creado especialmente para la ocasión.

Según su coreógrafo, “cada pas de deux expresa sentimientos diferentes. El primero, que bailan Alexey Minkin y Miranda Montes de Oca es dramático y romántico, mientras el del medio, que interpretarán Mayrel Martinez y Maikel Hernández, es super rápido, super energético. Y el último, el de Meisy Laffitte y Stephan Fons es misterioso, como si estuvieras caminando ‘around midnight’… que es el título de la pintura de Robert Pelles que me sirvió de inspiración”.

Una de las sorpresas que tuvimos al llegar al lugar de ensayo fue encontrarnos con Emily Bromberg – hasta hace apenas unos días con el Miami City Ballet y ahora a punto de integrarse al Ballet de Barcelona - ensayando junto a Fabián Morales la sección “Summer” del “Four Seasons” de Pikieris padre (Yanis Eric es Pikieris hijo).

“Yo estoy feliz de tener la posibilidad de actuar una vez más en Miami. La última actuación que tuve fue en ‘Cascanueces’, al aire libre. Fue algo increíble que pudiéramos hacerlo, pero no fue una verdadera experiencia teatral. No piso el escenario de un teatro desde que hice ‘Sinatra Songs’ a inicios del año pasado”.

A Bromberg se le ve inefablemente relajada y es inevitable preguntarle sobre la experiencia de estar bailando por primera vez con Morales.

“Es un gran bailarín. Es muy fuerte, tiene experiencia y es un buen compañero”. Hace una pausa y concluye, “tiene una gran envergadura y eso me hace sentir segura y libre al mismo tiempo”.

Selah Jane Oliver y Stephan Fons en “María” de Lyvan Verdecia y Melissa Fernández. Foto cortesía de DDTM/Yanis Eric Pikieris

“María” y “Touch Me” son dos obras breves. La primera, que utiliza el “Ave Maria” del álbum de Navidad de Michael Bublé, tiene coreografía de Lyvan Verdecia -todavía dando anotaciones a los artistas vía Zoom- y Melissa Fernández, ambos son bailarines del Ballet Hispánico de New York. “Touch Me”, es un solo ya conocido por el público de Miami.

Cameron Basden, repetidora del repertorio de Gerald Arpino, no estuvo presente en el ensayo, pero pudimos conversar con ella después. Basden montó para DDTM “Light Rain” -también de Arpino- en 2018, un logro fuera de serie e inesperado que marcó el primer antes y después en la joven historia de la compañía.

“Este es el mismo ‘Touch Me’ que monté con Dance NOW! Miami en 2018 y fue interpretado por Jose Brooks”, afirma Basden. “Pero Arpino fue muy específico con este solo en cuanto a la búsqueda de ‘lo que funcione mejor para cada bailarín’, reconociendo que podría haber variaciones en la coreografía. Ahora que Arpino ya no está con nosotros, mantenemos la consistencia de la coreografía, pero también hay flexibilidad para el bailarín, tratando de hacerlos ‘dueños’ de cada movimiento. Así que el ‘Touch Me’ de Daniel va a ser diferente”.

Por último, queremos que Yanis Pikieris nos aclare si este “Four Seasons” es una reposición o una nueva versión.

“Es una reposición que se volvió una nueva versión’, explica. “Afortunadamente, ahora tenemos un elenco más grande que el yo tenía cuando la monté con Maximum Dance Company [en 2003]. Por ejemplo, esas estampidas que viste con mujeres de un lado a otro, anteriormente era un solo. Siempre pensé que no le había hecho justicia a la música. Ahora estoy feliz, porque estoy haciendo lo que siempre quise hacer y es un grupo excelente de bailarines”.

Y los seguidores de DDTM -que son muchos- deben estar felices también, porque van a poder ver a sus magníficos bailarines en su regreso al escenario del teatro donde actúan como compañía residente desde 2018 y donde han sido ovacionados de manera ininterrumpida desde entonces.

Las funciones de Dimensions Dance Theatre of Miami en South Miami-Dade Cultural Arts Center son el sábado 17 de julio a las 8 p.m. y el domingo 18 de julio a las 3 p.m. La actuación se recomienda para mayores de 7 años y dura aproximadamente 120 minutos con un intermedio. Los boletos cuestan entre $25 y $45.

La taquilla de SMDCAC está abierta actualmente para ventas telefónicas y consultas de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., y se puede contactar al (786) 573-5300 o boxoffice@smdcac.org. La taquilla está abierta en persona con horario de verano de martes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. y el sábado desde el mediodía hasta las 5 p.m. En ese momento, se restablecerán todas las tarifas de boletos previamente suspendidas (orden, llamada, etc.).

Para obtener detalles adicionales y comprar entradas, visite https://smdcac.org/ o llame al (786) 573-5300

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.