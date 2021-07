El actor y productor Benjamín León IV encabezará ‘In the Heights’ en Miami

El musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights brilla especialmente en estos días a raíz del estreno de la versión cinematográfica, estrenada el mes pasado. Por lo tanto es un gran momento para verla en escena en Miami y en una sala de lujo, la del Adrienne Arsht Center. Allí In the Heights será representada durante cinco funciones, entre el viernes 23 y el domingo 25 de julio, de la mano de un elenco de 28 actores-cantantes, encabezados por el joven artista y productor Benjamín León IV, quien interpretará al famoso Usnavi. “Esta obra cuenta una historia hermosa sobre la comunidad, la unión y el amor”, considera el joven, cuya fotografía ilustra esta nota. Benjamín es originario de Miami, hijo de cubanos. En esta puesta en escena de In the Heights habrá una orquesta que ejecutará “Paciencia y fé” y los otros clásicos del musical. Los boletos pueden adquirirse en www.arshtcenter.org