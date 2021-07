¿Qué hacer en Miami este fin de semana?

VIERNES

35th Festival Internacional de teatro hispano de Miami: “Ubú pandemia”

En medio de una crisis social sin precedentes el rey Ubú se ve obligado a regresar a la isla que él mismo fundó: la mítica Uba, donde el pueblo se ha rebelado ante la miseria imperante.

Detalles: 23 y 24, 8:30 p.m. 25, 5 p.m. The Adrienne Arsht Center for the Performing, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. (786) 468-2000. https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/International-Hispanic-Theatre-Festival/Tom-Pain-Basado-en-nada/?performanceNumber=35571

‘Papá está en la Atlántida’ en el Miami-Dade County Auditorium el 23 y 24 de julio.

35th Festival Internacional de teatro hispano de Miami: “Papá está en la Atlántida”

Narra la historia de orfandad y de solidaridad entre dos hermanos que emprenden un viaje para buscar a su padre en los Estados Unidos.

Detalles: 23 y 24, 8:30 p.m. 25, 5 p.m. Miami-Dade County Auditorium. https://www.teatroavante.org/

Fiesta de luna llena en The Wharf Miami

Los especiales en The Wharf Miami incluirán ‘happy hour’ de 4 a 7 p.m.: $1 Wharf Lager y $3 Vino por copa. Entretenimiento en vivo incluyendo incluyendo artistas del fuego y adivinación de su futuro partir de las 6 p.m.

Detalles: The Wharf Miami, 114 SW North River Dr, Miami.

Kabeto en “Probandiote” en el Teatro Trail todos los viernes.

Kabeto en “Probandiote”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con Probandiote, un show íntimo todos los viernes, donde la interacción con el público es fundamental, con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 23, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

Una velada con Julie K. Brown: ‘Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein’ el 23 de julio en Books & Books.

Una velada con Julie K. Brown: ‘Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein’

No fue hasta que Brown localizó a docenas de víctimas y compartió sus historias, que Epstein se vio obligado a responder por sus crímenes, hasta cierto punto: el misterioso de su suicidio en la celda de la cárcel significó que nunca se enfrentaría a un juez ni a un jurado.

Detalles: 23. 7:30 p.m. https://booksandbooks.com/event/in-person-perversion-of-justice-the-jeffrey-epstein-story-an-evening-with-julie-k-brown/

Teatro Trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Todos los viernes con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 23, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Exposición “Where There Is Power” (Donde hay poder)

Una muestra muy oportuna por Cuba, Haití y Venezuela. El artista venezolano Yucef Merhi, interceptó los correos electrónicos de Hugo Chávez entre 1998 y 2004; Rodolfo Peraza, creó direcciones IP que rastrean el bloqueo de información por parte del gobierno cubano; Asif Farooq, durante ocho años recreó el avión de combate MiG-21 de la era soviética.

Detalles: 23 - 19 de septiembre. Oolite Arts, 924 Lincoln Road, Suite 205, Miami Beach, FL. 33139.

XXVI Festival International del Ballet de Miami

Compañías de México, Brasil, Colombia, Canadá, Italia, Inglaterra, Alemania y EEUU. Galas y performances con estas compañías en diferentes sitios de arte de Miami; exposiciones de arte, muestra de documentales, clases multidisciplinarias etc.

Detalles: 24 – 15 agosto. Ballet Hispano de Miami, 111 SW 5 Ave., Miami, FL. 33130. (786) 747 18 77. https://www.internationalballetfestival.org/schedule-tickets

Seaside Summer una celebración de artes escénicas de un mes de duración

Viernes 23 de julio Now Vs Now y TWYN. Mezclando géneros desde el hip hop hasta la electrónica, dirigido por Jason Lindner (compositor, músico electrónico, teclista en el último álbum de David Bowie, Blackstar)

Sabado 24, Boy Pablo con invitados actuando en vivo. Nombrado por Pitchfork como uno de los prometedores artistas independientes del planeta. Presentado por The Rhythm Foundation y Mishu Music.

Jueves 29, Candlelight Open Air: Nu Deco Nucleus, realiza un tributo a Daft Punk. Después del desgarrador anuncio de la separación de la banda, https://communitynewspapers.com/miami-beach-news/seaside-summer-at-the-north-beach-bandshell/

SÁBADO

Kelly Martínez-Grandal y Luis Alejandro Ordóñez presentan sus libros el 24 en Phillips Park.

Kelly Martínez-Grandal y Luis Alejandro Ordóñez presentan sus libros

En persona y al aire libre para el lanzamiento conjunto de Muerte con campanas de Kelly y Si me muero, abre estos archivos de Luis Alejandro. Nos vemos en el parque. Feria del libro de Miami en colaboración con Suburbano Ediciones.

Detalles: 24, 5:30 p.m. Phillips Park, 90 Minor Ave., Coral Gables, FL. 33134

“De carne y hueso”, la cantina del despecho todos los sábados

Una trilogía femenina se viste de arrabal con textos del sentir de la mujer actual, y un trasfondo que evoca la huella sonora de antaño, el canto y la complicidad de la guitarra.

Detalles: 24, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/104789

“Mi robot sexual” Dirección de Yusnel Suarez y Alexis Valdés

Probar si un robot sexual que está de moda es “la mujer perfecta”. Una comedia del futuro para reír en el presente. Con: Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche.

Detalles: 24, 8 p.m. y 25, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305). 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10727838

Día nacional del tequila en Cantina Catrina

Reciba un trago de bienvenida de Tequila Herradura de 2 a 4 p.m., seguido de dos por una margaritas seleccionadas y tragos de tequila Herradura de 4 a 6 p.m. Música en vivo del DJ a partir de las 6:30 p.m.

Detalles: 7535 N Kendall Dr, Miami, FL 33156

The Wharf Miami: ‘Tequila Made Me Do It’

Compre un trago de Tequila Casa Noble y reciba una cerveza Corona gratis durante todo el día. El especial de rosas incluye botellas de $25 de Côtes de Provence Rosé de 12 m. a 4 p.m.

Detalles: 114 SW North River Dr, Miami.

DOMINGO

La descarga con Mijail Mulkay el 25 de julio en el Teatro Trail.

La descarga con Mijail Mulkay

Espectáculo humorístico musical donde Mijail cuenta a manera de stand up comedy, pasajes de su vida como las peripecias que tiene que hacer un actor que vive en Miami para sobrevivir.

Detalles: 25, 6:30 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305). 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1065298

ENTRESEMANA

Películas para niños por $1.50 en CMX Theatres, “Emoji la película”

CMX Theatres (anteriormente Cobb Theatres) están proyectando películas para niños por $ 1.50 este verano. Las películas con descuento estarán en dos cines de Miami-Dade, todos los martes, miércoles y jueves.

Detalles: 27 – 29, 9:30 a.m. CMX Cinemas Dolphin 19, 11471 NW 12 St., Miami; (305)591-0785. Miami Lakes 17, 6711 Main St., Miami Lakes; (305)558-3810. https://www.facebook.com/cmxcinemas/

Oolite Arts “Pantalla + Panel” Vea los anuncios ganadores de salvar la bahía.

Los anuncios de servicio público incluyen una animación centrada en la bahía, un cuento caribeño antes de dormir, un mensaje de los científicos y el capitán Baywatch, e incluso una carta en video de un biólogo marino a su nieto por nacer.

Detalles: 28, 7 – 8 p.m. Regístrate, https://111858.blackbaudhosting.com/111858/Save-the-Bay--PSA-Screening-and-Panel

Clases de arte Conceptos básicos, cuatro semanas

Nuestras pequeñas clases de pintura en persona permiten la instrucción individual de nuestro artista maestro Pablo Contrisciani. Aprenderán la combinación de colores y el uso de pinceles y otras herramientas de pintura. Al final del curso, cada alumno completará tres piezas.

Detalles: hasta 5 de agosto, 10 a.m. - 12:30 p.m. https://oolitearts.org/art-classes/

Una escapada de verano para adolescentes creativos

¿Conoce a un adolescente que necesita una escapada creativa este verano? Regale 6 semanas de capacitación en artes visuales y escénicas con profesionales de la industria en Wynwood.

Detalles: Aplica ya: https://www.eventbrite.com/e/declare-hip-hop-2021-a-summer-program-for-teen-creatives-tickets-154046901429

Aplicación gratuita del kit de seguridad infantil, respaldada por IUPA, gratis

Child Safety Kit es una aplicación que salva vidas y que puede ayudar a la policía a devolverle a su hijo en caso de que alguna vez desaparezca.

Detalles: https://globelivenow.com/victoria-root/ o blancoagency.com

Muhammad Ali en Miami: Entrenamiento por la “Lucha del Siglo”

Presentando el portafolio “ALI / MIA”, que contiene 17 fotografías que documentan el tiempo de Muhammad Ali en Miami, mientras entrenaba por su “Lucha del siglo” de 1971 contra Joe Frazier, una pelea histórica que ahora cumple 50 años.

Detalles: hasta el 29 de agosto. HistoryMiami, 101 West Flagler St., Miami, FL. 33130. (305) 375-1492, e.info@historymiami.org

Actividades al aire libre en los parques de Miami-Dade

El verano está aquí y es hora de divertirse al aire libre. Hay muchas formas de disfrutar sin tener que ir siempre a la playa. Ahí es donde entra en juego el sistema de parques de Miami-Dade. https://www.miamidadeparks.com/FL/miami-dade-county-parks-recreation/catalog

Actividades al aire libre en los parques de Miami-Dade: Clínica de kayak 101 en Bill Sadowski Park and Preserve.

Clínica de kayak 101 en Bill Sadowski Park and Preserve, 17555 SW 79 Ave., Palmetto Bay, 10 a.m.-12 p.m. $ 10, montar kayak, exploras las vías fluviales, pantano de Everglades drenado, exhibición de animales vivos, de peces nativos de agua dulce, artrópodos, reptiles y anfibios. Debe tener 9 años o más para participar.

Introducción tiro al blanco con arco y flecha en AD Barnes Park, 3401 SW 72 Ave., Miami, 10 a.m.-12 p.m. $ 10. Descubre tu Robin Hood interior con una experiencia de tiro con arco. Debe tener 9 años o más para participar.

Actividades al aire libre en los parques de Miami-Dade: Introducción tiro al blanco con arco y flecha en AD Barnes Park. Cortesía/AD Barnes Park

Clase de abejas y árboles en Fruit and Spice Park, 24801 SW 187 Ave., Homestea. 9 a.m.-5 p.m. $ 7. Se irá con un nuevo conocimiento sobre cómo las abejas trabajan juntas, protegen a su reina, producen miel y polinizan el mundo. Los niños de 5 a 12 años participan.

Aventura arqueológica en Arch Creek Park, 1855 NE 135 St., North Miami. $ 6. Explora los artefactos que dejaron los nativos americanos. Un guía naturalista enseñará sobre los Tequesta y la historia de los sitios arqueológicos, y una excavación simulada. https://deeringestate.org/

Jaulas de bateo Hit Zone en Tropical Park, 7900 SW 40 St., Miami, 2:30 - 9 p.m. entre semana; 9 a. M. A 7 p. m. fines de semana de 9 a. m. A 7 p. m. Tarifa: varía. Jaulas de bateo de béisbol o softbol. https://www.hitzoneinc.com/

Complejo de deportes acuáticos de Miami en Amelia Earhart Park, 401 E. 65 St., Hialeah, desde el amanecer hasta el atardecer. Tarifa varía, adultos y niños pueden aprender a practicar wakeboard, esquí acuático, kneeboard, por instructores campeones de este deporte. https://www.miamiwatersportscomplex.com/

Fotografía del amanecer y la salida de la luna en Deering Estate, 16701 SW 72 Ave., Miami. 6-8 a.m. y 7-9 p.m. $ 20. Puede elegir asistir durante las horas del amanecer (6 a 8 a. M.) o durante la noche (de 7 a 9 p. M.) Cuando la iluminación es óptima. https://deeringestate.org/

Descuento especial: Zoo Miami - $15 los lunes

Ofrece la tarifa reducida para usted y los suyos hasta el 27 de septiembre de 2021 (por supuesto, debe estar disponible para visitar un lunes). Con boletos solamente comprados en línea.

Detalles: https://shop.zoomiami.org/mainstore?vid=0&cid=2555&origin=any