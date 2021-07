El XXVI Festival Internacional de Ballet de Miami… una estimulante experiencia multidisciplinaria  

Marize Fumero y Arionel Vargas, primeras figuras del Milkwaukee Ballet regresan a Miami para actuar en el XXVI IBFM.

Todavía están frescos los laureles del logro insólito que resultó ser la exitosa edición del año pasado en plena pandemia y el Festival Internacional de Ballet de Miami (IBFM, por sus siglas en inglés) ya se encuentra de regreso como la máxima atracción dancística del verano en el sur de la Florida.

La oferta de esta XXVI edición combina lo que es ya tradicional en el evento y es esperado con ansiedad por sus seguidores, con lo que sus organizadores aprendieron de la pandemia y la implementación de una novedosa iniciativa.

Lo que esperan los seguidores del IBFM es el disfrute de la estimulante experiencia multidisciplinaria que lo caracteriza, con talleres enfocados al estilo cubano, proyecciones de películas, exposiciones de arte y presentación de libros. Sin olvidar las funciones dedicadas a los jóvenes talentos, a la danza contemporánea y al ballet, con figuras llegadas de todas partes del mundo.

Las Galas del año pasado tuvieron lugar sin público en el Jackie Gleason Theater del Fillmore Miami Beach. En ellas participó Ihosvany Rodríguez, que regresa este año y vemos aquí junto a Gretel Batista. Foto cortesía/Simon Soong

“De Eslovenia, viene el Bailarín Principal, Petar Dorcevski, que ya es un favorito en Miami”, nos dice Eriberto Jiménez, director general del Festival y director artístico del Cuban Classical Ballet of Miami. “Tenemos también primeras figuras de España, Alemania y Portugal. Vienen artistas del Teatro de la Ópera de Brno, del San Francisco Ballet y del United Ballet Theatre de Orlando, que dirige Joseph Gatti, y regresan Katherine Barkman del Washington Ballet y Marize Fumero y Arionel Vargas del Milwaukee Ballet”.

“Las compañías locales presentes este año”, agrega Jimenez, “son el Miami City Ballet, Dimensions Dance Theater of Miami, Arts Ballet Theatre of Florida y Dance Now! Miami. Además del Cuban Classical Ballet of Miami, por supuesto”.

Janis Liu y Taiyu He, de Arts Ballet Theatre of Florida, una de las compañías locales que estarán presentes en el XXVI IBFM. Foto cortesía/Simon Soong

Lo que aprendieron los organizadores con la pandemia, es que existe un público interesado en ver las transmisiones en línea, conectados desde sus casas. Por eso este año, además de las funciones, se incluye la transmisión de material de archivo, de una serie de entrevistas con artistas visitantes y de las sesiones con autores de libros, desde el Miami Hispanic Cultural Arts Center, sede del Festival.

“Este año hemos puesto toda la programación del Festival en nuestro sitio web”, explica Jiménez. “Desde el sábado 24 de julio con la presentación del póster oficial [que es siempre solo por invitación] al domingo 15 de agosto, cuando tendremos nuestra Gala de Clausura. De esta forma, los interesados en asistir en las actividades del Festival pueden ver exactamente lo que está programado para cada día”.

Katherine Barkman -aquí con Jorge Oscar Sánchez- participará por tercera vez en el IBFM, representando a Washington Ballet. Foto cortesía/Simon Soong

Es importante señalar que este año, los premios a la trayectoria que otorga el evento, son para dos figuras locales y serán presentados al inicio de las dos últimas funciones del Festival, que tendrán lugar en el Fillmore Miami Beach, más conocido como el Jackie Gleason Theater.

En la Gala Clásica del sábado 14 de julio, el premio A Life for Dance será entregado a Lourdes López, directora artística del Miami City Ballet. En la Gala de Clausura del domingo 15, el premio Criticism and Culture of Ballet lo recibirá Baltasar Santiago Martin, autor y periodista que lleva años escribiendo sobre ópera y ballet.

Por último, la iniciativa novedosa de esta XXVI edición es el IBFM Dance Marathon, que tendrá lugar -al aire libre- el domingo primero de agosto en el Bayfront Park Tina Hills Pavilion. “Ya está confirmada la participación de 10 estudios de danza y va a ser desde las 11:00 de la mañana hasta que terminemos de pasar a todos los niños”, puntualiza Jiménez.

Al respecto, Jiménez relata que después de haber estado trabajando por años en colaboración con seis competencias nacionales e internacionales, la situación actual ha provocado que algunos de los niños premiados no van a poder venir a Miami.

“Uno de los premios en algunas de esas competencias era venir al curso intensivo que hacemos durante el Festival y bailar en la Gala de los Medallistas. En su lugar, estamos incluyendo a las escuelas de la ciudad, creando un Dance Marathon, con el objetivo de dar a conocer lo que se hace en Miami”.

Por un momento se detiene, reflexiona y agrega, “además de reconocer al talento que hay en la ciudad, creo que nos va a ayudar también para dar a conocer el Festival, porque tenemos un grupo de gente que nos ha seguido siempre, pero me interesa atraer a la gente joven, que es la que nos tiene que seguir en el futuro. Si empezamos a involucrar en el Festival a todos las escuelas de danza de la ciudad, estaremos dando a conocer el evento entre los más jóvenes. ¡Incluso le vamos a dar boletos gratis a los chicos para que vayan a ver las funciones!”.

Las presentaciones de IBFM serán EN VIVO en los teatros y transmitidas a través del sitio web del festival https://www.internationalballetfestival.org donde también se puede obtener información sobre todas las funciones y actividades colaterales, incluyendo como adquirir boletos.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.