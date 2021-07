Los cinco mejores eventos con música, cine y baile en Miami. ¡La mayoría son gratis!

Rhythm Foundation y Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator presentan gratis a Julian Marley en concierto. Otro hijo de Bob Marley, Skip, en Wynwood, junto con otros destacados músicos de reggae, hip hop, afro y caribeños, en un torneo de fútbol de tres días. El prestigioso Festival Internacional de Ballet de Miami presenta en esta nueva edición más de 100 bailarines principales y programación gratuita con cine y baile al aire libre, entre otras muchas actividades. Y en Wynwwod Wall hay jazz.

Una noche con Julian Marley en Hollywood Arts Park

Este es uno de los conciertos que Rhythm Foundation y Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator habían producido para que se llevara a cabo en North Beach Bandshell, en Miami Beach, que permanece cerrado al público durante el mes de julio para ofrecer el espacio a los servicios de apoyo por el derrumbe del edificio de Surfside. Ahora el concierto gratuito de Julian Marley, que se celebrará el sábado 31 de julio, se ha trasladado a Hollywood Arts Park, presentado por Hollywood CRA y la ciudad de Hollywood. Julian Marley, quien nació en Londres, hijo de la leyenda del reggae Bob Marley y de Lucy Pounder, nacida en Barbados, ha sido nominado a los prestigiosos premios Grammy y se formó musicalmente en Jamaica con legendarios veteranos del reggae como Aston “Family Man” Barrett, Carlton Barrett, Earl “Wire” Lindo, Tyrone Downie y Earl “Chinna” Smith. Julian Marley, quien siempre ha reflejado claramente sus raíces y herencia, lanzó su primer álbum debut en 1996 con su propia banda y colaborando con leyendas familiares y del reggae. Y siguiendo la tradición de su padre, Julian es un devoto rastafari cuya música está inspirada en la vida y la espiritualidad. El concierto es a las 8 p.m., y las puertas se abren a las 6:30 p.m. Los sonidos de apertura corren a cargo de Dubwise. Es un evento para todas las edades. Regístrate para conseguir tu entrada. Más: www.rhythmfoundation.com/, 1 Young Circle. Hollywood, FL 33020 y https://fb.watch/v/2RgJEtZtK/

Skip Marley se presentará en el Magic City Cup Miami, en Wynwood. Cortesía/Magic City Cup

Skip Marley, Ape Drums, Daramola y Dylan Fuentes en el Magic City Cup Miami, en Wynwood

Este es un evento deportivo repleto de música, y que contará con la presencia del alcalde Miami, Francis Suárez. El mismo se llevará a cabo en Mana Wynwood. El Magic City Cup, patrocinado por Magic City Jai Alai, y celebrado el viernes 30 de julio, de 2 p.m. a 8 p.m. y el sábado y domingo, 31 de julio y 1 de agosto, de 8 a.m. a 12 a.m., es un torneo de fútbol de tres días y un evento multicultural, que presenta dos docenas de equipos universitarios, aficionados y ex profesionales masculinos y femeninos con vínculos globales en todo Estados Unidos.

Los ganadores de la competencia por el trofeo de Campeones de la Copa de la Ciudad serán premiados con $10,000. Cortesía/Magic City Cup

Todos compiten por levantar el trofeo de Campeones de la Copa de la Ciudad, premiado con $10,000, para los ganadores del equipo masculino y femenino. Durante todo el fin de semana del torneo actúan algunas de las estrellas más importantes del reggae, hip hop y clásicos suaves, afro y caribeños, como Skip Marley, Ape Drums, Daramola y Dylan Fuentes. También participan otros artistas como Silent Addy, Reid Waters, DJ Sachi, DJ Pee Wee, Jerome Melo y Coast. El Magic City Cup Miami incluye paneles para descubrir los avances en varios sectores de la tecnología emergente en todo el mundo del deporte, entre otros destacados paneles. Más: https://www.magiccitycup.com/ , 318 NW 23rd St, Miami, y https://fb.watch/6RmrGmFxa2/

XXVI Festival Internacional de Ballet de Miami: “Young Medalists Performance”. Cortesía Festival Internacional de Ballet de Miami

XXVI Festival Internacional de Ballet de Miami: “Young Medalists Performance”

El XXVI Festival Internacional de Ballet de Miami, que comenzó el 24 de julio y durará hasta el 15 de agosto de 2021, en Miami, consta de varias presentaciones de gala que traen a los condados de Miami-Dade y Broward a más de 100 bailarines principales de las mejores compañías de todo el mundo. El Festival también se ha convertido en un evento multidisciplinario, presentando una serie de películas de danza poco comunes, exhibiciones de arte de vanguardia inspiradas en la danza, presentaciones de libros, talleres y clases magistrales y tres fines de semana de presentaciones en varios teatros y transmitidas en vivo a través de su página web oficial. Este festival presenta una emocionante actuación de jóvenes medallistas de concursos de ballet, consideradas las estrellas del mañana, el sábado 31 de julio, a las 7 p.m., en el Miami Theater Center, en Miami Shores. Este evento, presentado por Miami Hispanic Ballet Corp., es para todas las edades. Más: Miami Theater Center. Más: www.internationalballetfestival.org y https://youtu.be/PtYrpICEhKY

Eventos gratis del International Ballet Festival of Miami: Film On the Streets y Dance Marathon

En Lincoln Road Mall y Mary Brickell Village se lleva a cabo la serie gratuita Film On the Streets. De esta manera el reconocido festival presenta al público los archivos de algunos de los mejores momentos de sus 25 años de historia con estrellas del ballet de todo el mundo. Esta serie es toda una joya cultural. En Lincoln Rd. Mall (Euclid Circle), Miami Beach, se presentan tres programas diferentes el jueves 29 de julio, martes 3 de agosto y el viernes 13 de agosto, a las 8:30 p.m. Y otros tres programas se proyectan en Mary Brickell Village el miércoles 4 de agosto, el martes y el miércoles 10 y 11 de agosto, respectivamente, a las 8:30 p.m.

Por su parte, el Dance Marathon/ Maratón de Baile es un espectáculo gratuito al aire libre que muestra los jóvenes talentos y las estrellas del mañana criados en nuestra propia ciudad de Miami. Es la primera vez que el Festival Internacional de Ballet de Miami presenta este maratón en colaboración con diez estudios de baile locales. Este evento gratuito es el domingo 1 de agosto, a las 11 a.m. en el Bayfront Park Tina Hills Pavilion, en Tina Hills Pavilion, ubicado en el 201 Biscayne Blvd. Miami. Más: www.internationalballetfestival.org. The Shops Mary Brickell Village, 901 South Miami Avenue. Miami, FL 33130.

Series de música en Wynwwod Wall. Cortesía Wynwood Wall

Series de música en Wynwwod Wall

“DJ Sets in the Garden” se lleva a cabo todos los sábados y domingos, de 1:30 a 6:30 p.m. con destacados Dj del sur de Florida en el The Wynwood Walls Garden. Y la Tony Goldman Music Series, el último jueves de cada mes, un evento con música en vivo producido por 88.9 FM WDNA Serious Jazz. Puedes llevar tus propias mantas y sillas o comprar una manta de picnic Wynwood Walls en el establecimiento, junto con cerveza, vino y cócteles del Joey’s Italian Cafe. El próximo es el jueves 29 de julio, de 5 a 8 p.m., con Leesa Richards Quartet. El jueves, 26 de agosto, es la actuación de Christopher McDole Quartet y el jueves 30 de septiembre es el turno de Wendy Pedersen Quartet. Más: www.museum.thewynwoodwalls.com

Twitter: @IsabelOlmos