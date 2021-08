Tres grandes bailarinas, dos festivales híbridos y Miami

Elisa Carrillo y Yolanda Correa en “Dueto Inofensivo” de Mauro Bigonzetti durante la Gala inaugural de Danzatlán 2021.

La danza no tiene fronteras y los meses que pasamos en casa debido a la pandemia, pegados a YouTube y devorando videos, nos permitieron descubrir y familiarizarnos con artistas, compañías y eventos de otras partes del mundo.

De igual manera, la danza que se hace en Miami tiene ahora nuevos seguidores en lugares lejanos, gracias a experiencias sumamente exitosas como la edición del XXV del Internacional Ballet Festival of Miami (IBFM) que tuvo lugar el año pasado entre el 15 de agosto al 13 de septiembre.

IBFM y el Festival Internacional de la Danza Danzatlán son considerados los festivales de danza más grandes de Estados Unidos y México. La principal diferencia es que Danzatlán dura solo 9 días mientras IBFM se extiende a lo largo de tres semanas. Danzatlán 2021 cerrará sus puertas el sábado 7 pero las actividades de IBFM continuarán hasta el domingo 15 de agosto.

Este año, ambos eventos son ediciones híbridas. Lo que en esencia significa que tienen actividades presenciales que se podrán ver en línea de manera simultánea.

Para los amantes de la danza en Miami en particular, Danzatlán -que abrió el pasado viernes 30 de julio- tiene este año el atractivo adicional de contar con la participación de dos bailarinas que se han presentado en el sur de la Florida con éxito extraordinario: la mexicana Elisa Carrillo y la cubana Yolanda Correa.

La mexicana Elisa Carrillo y la cubana Yolanda Correa, Primeras Bailarinas del Staatsballett Berlin en Alemania. Foto cortesía/Fundación Elisa Carrillo Cabrera A.C.

Carrillo, Premio Benois de la Danza 2019 y fuerza impulsora detrás del evento mexicano, se presentó en el IBFM de 2006 y Correa bailó “Bodas de Aurora” en el Miami-Dade County Auditorim en 2018, invitada por el Cuban Classical Ballet de Miami que dirige Eriberto Jiménez, también director artístico de IBFM.

En la actualidad, Carrillo y Correa son primeras bailarinas del Staatsballett Berlin en Alemania. Carrillo es además codirectora de la Compañía Nacional de Danza de México, la agrupación extranjera que más veces ha participado en IBFM.

Si para usted no ha quedado claro todavía la conexión entre los dos festivales y Miami, debemos agregar que la mexicana Katia Carranza, Bailarina Principal del Miami City Ballet, participó en el IBFM de 2007 con el Ballet de Monterrey y en Danzatlán 2019. Su participación en IBFM 2021 -donde Lourdes López, directora artística de MCB recibirá el premio “A Life for Dance”- no ha sido confirmada todavía.

Katia Carraza y Dinu Tamazlacaru en Danzatlán 2019. Foto cortesía/Paulo García

Con las tres conversamos y en el caso de Carrillo aprovechamos la oportunidad para confirmar algo mencionado por Mikhail Kaniskin, su compañero en la vida y en el arte, Primer Bailarín del Staatsballett Berlin y director artístico de Danzatlán, en una entrevista realizada por otra publicacion en 2019.

¿Es cierto que ustedes bailaron juntos por primera vez en el IBFM?

“Así es. Nos conocimos en el Stuttgart Ballet en Alemania donde entonces yo era solista y Mikhail primer bailarín”, nos dice. “Pero cuando recibimos la invitación para participar en el Festival de Miami, esa fue la primera gala internacional que hicimos como pareja”.

Para ser exactos, Carrillo y Kaniskin debutaron en la función del Festival del Kravis Center de West Palm Beach, el viernes 8 de septiembre de 2006, donde bailaron “Kassimir’s Colors” de Mauro Bigonzetti. Al día siguiente, interpretaron el Pas de Deux del II Acto del “Lago de los Cisnes” en la Etoiles Grand Gala que tuvo lugar en el Jackie Gleason Theater de Miami Beach.

“No fue la primera vez que visité Miami”, puntualiza Carrillo. “Había estado antes, pero de paso, no para el Festival. Miami es una ciudad muy famosa. Yo siempre había querido ir y tenía mucha curiosidad, porque me habían dicho que era un lugar hermoso, con mucha energía y con un festival de ballet reconocido a nivel mundial. Ahora, Miami es también un lugar doblemente especial para mí, y me encantaría regresar”.

Correa recuerda igualmente a Miami con mucho cariño y sobre su presentación en “Las Bodas de Aurora” afirma “yo la pasé muy bien. Las personas que me invitaron son gente muy linda que aprecia mucho la danza y a los bailarines cubanos. Tuve un partenaire americano fabuloso [Sterling Baca] y fue un reencuentro con bailarines y público que ya conocía desde Cuba. Fue una experiencia muy especial”.

En la Gala inaugural de Danzatlán 2021, Correa compartió la escena con Carrillo en “Dueto Inofensivo” de Mauro Bigonzetti -que describe como una coreografía totalmente contemporánea. De hecho, estamos descalzas… es muy física”- y en el “Grand Pas de Quatre” de Anton Dolin, en el que también participaron la rusa Kristina Kretova y la letona Evelina Godunova.

Por su parte, Carranza nos comenta: “Fue una experiencia muy bonita compartir con bailarines increíbles en Danzatlan 2019 y llevarle un espectáculo de calidad al público. Danzatlán es un proyecto muy completo, con actividades de todo tipo. Incluyendo entrevistas y clases magistrales. Y tener la oportunidad ‘después de la pandemia’, como decimos ahora, que las redes sociales y plataformas faciliten que sea disfrutado por gente en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, es algo increíble”.

Definitivamente, la danza en línea está al alcance de todos y nuestros intereses son ahora mucho más abarcadores. ¿Cuándo nos imaginamos antes, que íbamos a tener la oportunidad de ser espectadores virtuales de las actividades de dos festivales de danza al mismo tiempo? Eso es precisamente lo que estará ocurriendo en la semana del 2 al 8 de agosto.

