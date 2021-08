Vanito Brown anuncia concierto para el 14 de agosto y nuevo disco

El cantautor cubano Vanito Brown se presentará en el club The Creative Yard, de Wynwood, el sábado 14 de agosto. El artista, ex integrante del grupo Habana Abierta, residente en Miami desde el 2014, tocará junto a una banda integrada por la baterista Yissy García, la vocalista Nataly Lozano, el bajista Braulio Fernández, y el guitarrista Maykel Olivera. “Voy a cantar de lo nuevo y de lo de siempre”, comenta Vanito, en referencia a temas que escribió para Habana Abierta como “Divino guión” y “La llave”, y algunos de los que integraron su disco solista más reciente, “Norte, Sur, Este y Aquel”. Con la lucidez que lo caracteriza apunta que el Covid-19 ha provocado que los seres humanos “hagan catarsis y que dialoguen más”. The Creative Yard está localizado en 2182 NW 26 St. Los boletos se pueden adquirir en www.eventbrite.com. En estos meses Vanito también ha compuesto y cuenta que está en etapa de grabación de un álbum de corta duración (un EP) que saldría al mercado en octubre.

