El cantante de salsa José Fajardo Jr. estrena el tema “Ya es tiempo”

José Fajardo Jr. es uno de los mejores intérpretes de salsa del momento, es neoyorquino, de sangre cubana, y su nueva canción, “Ya es tiempo”, tiene un mensaje optimista. “‘Ya es tiempo’ quiere dar felicidad y vibras positivas a quienes han sufrido por el Covid-19 y a mis cubanos, que llevan 62 años con falta de libertad”, manifiesta el intérprete, que también toca los timbales y dirige su propia orquesta. Es hijo de un paladín de la música cubana, el flautista José Fajardo, autor de “Los tamalitos de Olga” y otras charangas; exiliado en 1961, fallecido en 2001. Fajardo Jr ha hecho su propio camino. En su carrera ha ofrecido centenares de conciertos y ha colaborado con Tito Puente, La Sonora Matancera, Cachao y otras leyendas. A propósito, el sábado 18 de septiembre hará un concierto al aire libre en New Jersey, como parte del ciclo “Salsa Under the Stars”, en la localidad de Gutenberg.