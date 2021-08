¿Por qué los artistas cambian su nombre? 

Unos lo tienen muy feo, otros muy corriente, otros tienen un nombrecito tan enredado que parecen trabalenguas. Por eso Mario Kreutzberger Blumenfeld, se puso Don Francisco… y Freddy Mercury se quitó el impronunciable nombre de Faroohk Bulsara. Dicen que Miguel Varoni no quiere ni volver a oír su nombre, pues se llama: Miguel Américo Belloto. ¿Y que opinan de Elmer Figueroa? Con ese nombre no pegaba ni con goma, pero Chayanne ha sido un hit que sigue triunfando… y a sus 51 años fue elegido por la revista ‘Quién’ como el cantante más sexy del 2021. Por esa razón los reguetoneros y urbanos buscan apelativos pegajosos. Juan Morena y Llandel Vegill, jamás hubiesen triunfado si no se transforman en Wisin & Yandel; José Osorio, en J.Balvin; Juan Geoffrey Royce, en Prince Royce; Luis Gómez, en Elvis Crespo; Raymond Ayala, en Daddy Yankee y William Omar Landrón, en Don Omar. Entre los artistas telenoveleros sabemos que a Carmen Villalobos sólo su familia la conoce como: Yorley del Carmen… y el galán Valentino Lanús se llama Luis López. Antes de ser actor fue modelo y se contrataba como Valentino Mazza… por fortuna se lo cambió porque sonaba como a latin lover de panadería.

TWITTER: @doraluzv12