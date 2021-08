Lourdes López, premio “Una vida para la danza”

Lourdes López con los bailarines de MCB en un ensayo de “Jewels”, coreografía de George Balanchine.

Lourdes López (La Habana, 1958) recibirá este año el Premio a la Trayectoria “A Life for Dance” (en español, “Una Vida para la Danza”) que desde 1998 entrega de manera ininterrumpida el Festival Internacional de Ballet de Miami (IBFM por sus siglas en inglés).

De esta forma, la directora artística del Miami City Ballet (MCB) entra a formar parte de un grupo selecto de personalidades del mundo de la danza como la vigesimoquinta premiada, la undécima mujer y la cuarta figura nacida en Cuba, después de Alberto Alonso en 2006, Carlos Gacio en 2016 y Pedro Pablo Peña, fundador del IBFM, de manera póstuma en 2018.

¿Cómo te hizo sentir la noticia del premio “Una Vida para la Danza”?

“Fue algo muy emocionante. Mi mamá siempre me escribió diciéndome: ‘Lourdita, pon el nombre de Cuba bien en alto’. Así que yo me crié cubana. Y saber que el premio viene de un Festival que tiene tanta historia entre los cubanos aquí en Miami, me hizo sentir: “¡soy una cubana recibiendo un premio!”. Si a eso le agregas que estoy entrando en mi décimo año con la compañía y en la temporada en la que regresamos de la pandemia, puedes decir que esas tres cosas lo hicieron mucho más especial”.

La familia de Lourdes emigró a los Estados Unidos en 1959 y ella se crió en Miami, donde comenzó a tomar clases de ballet a la edad de seis años. Cuando tenía once, recibió una beca completa para la School of American Ballet (SAB) en Nueva York.

Lourdes López en “Divertimento No. 15” de George Balanchine (1979). Cortesía Miami City Ballet/The New York Public Library Digital Collections

¿Ser artista ha sido siempre la única opción para ti?

“No. Yo empecé a tomar clases de ballet por unos problemas médicos que tenía en las piernas. Cuando jovencita me encantaban los niños y en algún momento pensé que quería ser psicóloga infantil. Mi papá quería que yo fuera a la Universidad, pero no tengo arrepentimiento alguno sobre la carrera que escogí, porque puedo decir que desde muy joven encontré algo que de verdad llena mi alma”.

¿Recuerdas la primera vez que viste una función de danza?

“Si. Fue en el Miami-Dade County Auditorium, donde se presentaba un festival de danza que visitaba Miami una o dos veces al año. Como éramos migrantes y pobres, mi mamá compraba una papeleta, la escondía en el programa y entrábamos como tres. Recuerdo haber visto a Lydia Díaz Cruz en “La Muerte del Cisne”, a Carla Fracci y a Lupe Serrano, [ambas son también Premio Una Vida por la Danza del IBFM] entre otras muchas grandes figuras”.

A los 16 años, Lourdes se unió al corps de ballet del New York City Ballet, llegó a Principal en junio de 1984 e interpretó numerosos papeles en obras de George Balanchine y Jerome Robbins. Después de retirarse como bailarina, López trabajó como reportera cultural, administradora, profesora e incluso como directora ejecutiva de la Fundación George Balanchine.

Con Maria Calegari y Karin von Aroldingen en “Serenade” de George Balanchine (1983). Cortesía Miami City Ballet/The New York Public Library Digital Collections

En 2007, ella y el coreógrafo Christopher Wheeldon crearon una compañía llamada Morphoses y en 2012 sustituyó a Edward Villela -también galardonado por el Festival en 2004- en la dirección artística de MCB. Los resultados de su gestión al frente de la compañía sobrepasaron enseguida las expectativas y hoy en día su liderazgo artístico es reconocido por público y crítica. En 2018, recibió el prestigioso Premio Dance Magazine.

¿Qué te hizo dejar de bailar?

“El respeto que le tengo al arte. Soy una persona que trata siempre ser realista. Yo me miraba en el espejo y mis ojos me veían. Nunca he estado ciega. Me miraba y reconocía lo que me faltaba, lo que necesitaba y lo que no estaba bien. Estando cerca de los 38 años, comencé a darme cuenta de que había obras que yo no estaba bailando de la manera que debían ser bailadas, y me dije, ‘ya no más… yo prefiero retirarme con dignidad’. Así que terminé la temporada y ya no regresé.

Pero la verdad es que bailé más de lo que nunca pensé, bailé en una compañía en la que jamás en mi vida pensé bailar. Nunca pensé que iba a ser Solista y nunca pensé que iba a llegar a ser Principal. Para mí siempre fue, levantarme todos los días y trabajar, pero no tenía en la mente esas metas. No fue algo sencillo tomar la decisión de dejar de bailar, pero quizás por eso me resultó más fácil que a otros”.

¿Qué característica personal te ha sido de mayor ayuda en tu carrera?

“Lo que me ha ayudado en mi carrera es algo que mis padres me enseñaron y es la dedicación al trabajo. ‘Tienes que poner un pie delante del otro’. ‘No puedes dar por sentado que alguien te va a dar algo’. Todas esas cosas que te dicen. Y los míos fueron un gran ejemplo, porque trabajaron por muchos años”.

¿Cuál es tu definición de éxito?

“El éxito es ser feliz en lo que haces. No es el dinero, no son las cosas materiales. Es poder decir: ‘estoy haciendo lo que me encanta, lo que me gusta, lo que quiero’, porque solo entonces no te va a chocar tanto el esfuerzo, el tiempo y la energía que inviertes en lo que haces”.

Con Peter Frame en “Interplay” de Jerome Robbins (1983). Cortesía Miami City Ballet/The New York Public Library Digital Collections

¿Qué logro te ha hecho sentir más orgullosa?

“En mi vida personal, son mis dos hijas, te lo juro. A la primera la tuve mientras estaba bailando y me cambió la manera de pensar, hasta de bailar. Los hijos te hacen ver el mundo de una forma diferente. En mi carrera, eso es algo que no te puedo contestar, porque cada cosa que he hecho tiene un significado diferente. Pero si hay algo que nunca se menciona y de lo que me siento muy orgullosa, es el haber sido la primera y única bailarina Principal latina -hasta hoy- del New York City Ballet. Latina y cubana”.

En una conversación entre cubanos como esta, la situación actual en Cuba es un tema obligado y por un buen rato no hablamos de otra cosa.

“La ola de protestas sin precedentes que se está produciendo en Cuba es muy poderosa. El pueblo cubano se está pronunciando contra lo que ha sido una falta de derechos humanos durante mucho tiempo y un gobierno que no ha escuchado sus gritos de cambio. Todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, a vivir su vida sin miedo a expresarse y a determinar libremente su propio futuro. Como cubana y artista, me solidarizo con el pueblo cubano y apoyo su lucha por el cambio”.

Por último, ¿cuál es tu recomendación a un artista joven interesado en hacer carrera en la danza?

“Mi consejo sería tomar cada día como viene. Y con eso quiero dar a entender dos cosas. Una es, que lo que pase hoy, bueno y malo, es probable que no sea tan importante dentro de cinco años. Lo segundo es que la vida no va a ser un tiro recto, la vida es arriba y abajo, al lado y alrededor. Lo importante es estar presente todos los días. Lo importante es seguir estando presente”.

El Premio Una Vida para la Danza será entregado a Lourdes López el sábado 14 de agosto a las 8 p.m. al inicio de la Gran Gala Clásica de Estrellas del IBFM que tendrá lugar en el Fillmore Miami Beach. La función es presencial, pero podrá verse también en línea con acceso a través del sitio web del IBFM. Para más información visite https://www.internationalballetfestival.org/

