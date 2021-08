El cantante venezolano Chyno Miranda y su esposa Natasha desmienten rumores sobre su separación

Los seguidores de Chyno Miranda deben haberse sentido aliviados al saber que los comentarios alrededor de una posible separación del cantante y su esposa Natasha ‘Tashie’ Arcos, madre de su pequeño hijo Lucca, son pura especulación.

Según reveló la revista TVNotas, de acuerdo con una entrevista que le hiciera el programa de noticias de farándula Suelta la sopa (Telemundo) a la pareja, esta se encuentra más enamorada que nunca, aunque afirmó que si estuvieron separados dos semanas no fue por causa de ninguna desavenencia.

En la entrevista el cantante y su esposa dejaron claro que gracias al apoyo mutuo, han logrado sobrellevar el complicado estado de salud que el integrante del dúo Chyno y Nacho enfrenta desde el año pasado.

Vale recordar que Chyno fue víctima del COVID-19, cuyas secuelas le impidieron caminar durante unos meses y le afectaron el habla.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Después de que en septiembre pasó lo que pasó y se vio tan mal en una silla de ruedas, ahora verlo tan bien, fortalecido (...) me hace muy feliz”, dijo su esposa, tras aseverar que ha sido un proceso muy difícil que con valentía han logrado salir adelante. También agregó que el cantante está recibiendo terapia de lenguaje.

Chyno agradeció a su mujer por haber permanecido a su lado durante toda su enfermedad, alegando que su compañía “ha sido de mucho apoyo, día a día”.

Sobre la decisión de alejarse por espacio de dos semanas Natasha explicó que surgió cuando su examen del COVID-19 resultó positivo y para que Chyno no corriera el riesgo de contagiarse otra vez, decidieron hacerlo.

“Yo no me podía permitir que él estuviera en casa esas dos semanitas porque fue fuerte (...) Le dije, ‘yo prefiero que tu estés bien y que no te pase nada más, porque ya te viene pasando todo esto por el COVID (desde el) año pasado y no podemos arriesgarnos’”, rememoró la muchacha, tras revelar que durante ese período Chyno se alojó en casa de su mánager.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

En la ceremonia de Premios Juventud (Univisión), el cantante fue ovacionado cuando reapareció ante el público, parcialmente recuperado, junto a su colega Nacho.

En cuanto a los rumores de la separación, Natasha no dudó en desmentirlos durante la entrevista.

Chyno Miranda con su esposa Natasha y su hijo Lucca, de dos años de edad. Chyno Miranda/ Instagram

“No, nunca hubo separación, porque eso es lo más sorprendente, que dijeron que yo lo había botado y no, yo estuve ahí, de hecho la mamá de él estuvo, mis padres estuvieron y obviamente después de la pandemia se tuvieron que ir [a Venezuela] por temas migratorios de aquí, pero en (el único) momento que él ha salido de la casa, ha sido solo cuando (...) me dio COVID”, enfatizó ‘Tashie’, tras anunciar que cuando su esposo mejore el habla, publicará un video donde explicará cómo su familia lo ha ayudado en su proceso de recuperación.

“Nadie sabe todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos pasado (...) En su momento vamos a poder aclarar todo”, anticipó.