Grupo Aventura realiza un concierto memorable en Miami

El poder hechicero de la música volvió a quedar demostrado el sábado pasado, en el Hard Rock Stadium, de Miami, cuando un concierto del grupo Aventura convocó a alrededor de 50 mil personas, que bailaron y cantaron alborozadas, obviando una lluvia pertinaz, la amenaza latente del Covid-19, y cualquier otra dificultad. Romeo Santos y sus compañeros no las defraudaron: ofrecieron un espectáculo de primer nivel, dinámico, y entretenido. Durante poco más de dos horas, Aventura interpretó un repertorio que incluyó clásicos como “Obsesión”, “Dile al amor”, y “Un beso”. “Llevamos tantos años de carrera gracias a Dios, en primer lugar, y gracias a ustedes”, gritó en un momento Romeo. El grupo neoyorquino, de origen dominicano, lleva dos décadas en los primeros planos.

El recital del sábado es parte de la gira titulada como una canción que Aventura grabó en 2019, “Inmortal”. Fue anunciado para las 8 p.m. y comenzó cerca de las 10. Nadie parecía impaciente. El Hard Rock Stadium era una fiesta. Con música variada sonando a todo volumen, más de uno se animó a bailar al lado de sus asientos. La mayoría era joven y no tenía puesta máscara anti Covid. La media docena de pantallas gigantes, con imágenes de los asistentes, colaboraban con la algarabía. De repente, calló la música y solo se oía el rugido de la multitud; de una plataforma iluminada descendió Aventura, integrado por Romeo; su primo, Henry, también cantante; y los hermanos Lenny y Max Santos, en guitarra y bajo respectivamente.

Al inicio no hubo palabras: Aventura empezó con un set de 15 minutos, integrado por bachatas como “El desprecio”, “La niña cambió”, “Por un segundo”, y “La boda”. Luego Romeo inició una simpática interacción con el público, entre canción y canción, que no se detuvo hasta el final. Afectuoso, saludaba constantemente “la lealtad” de su gente, en inglés y español. El cuarteto se formó en el Bronx y lleva unido desde 1993. Saltó a la palestra en el 2002 con el hit “Obsesión”. Grabó cinco discos y se separó en el 2011, pero se reúne de forma esporádica: en 2016 hizo unos conciertos; en 2019 grabó el tema “Inmortal”; y ahora concreta este tour, que incluye otras cuatro presentaciones en diversos puntos del país.

“Cuando comenzamos los ejecutivos discográficos nos pedían que grabáramos versiones de canciones de otros, pero siempre les dije que no, que grabaríamos temas nuestros”, recordó, orgulloso, Romeo, en un momento de la noche del sábado, antes de interpretar uno sus pocos covers, “Lágrimas”, popularizado por José José. En efecto, el líder de Aventura ha escrito los temas del grupo y también de los de su carrera solista. En los últimos años Romeo ha hecho cuatro discos, de donde se han desprendido éxitos como “Propuesta indecente” y “Eres mía”. El sábado, no obstante, solamente interpretó canciones made in Aventura. El ruidoso y entusiasta rumor del público no paró nunca. Hubo un total de 34 temas. Todos eran coreados por la gente, claro.

“Más amor, menos violencia”, proclamó el cantante en la última parte del concierto. Enseguida interpretó “Mi corazoncito”. Después hizo gritar al público de acuerdo a sus nacionalidades. “Vamos a empezar con mi gente de Cuba”, lanzó. Terminó con los dominicanos, que eran clara mayoría. Siguió la música. Se sucedían perlas de Aventura: “Ella o yo”, “Noche de sexo”, “Hermanita”. En el escenario los Santos estuvieron secundados por una banda integrada por una decena de músicos. “Hacemos de todo, salsa, reguetón, bachata”, exclamó Romeo, en un momento. Al cierre del Hard Rock los Aventura unieron géneros, ejecutando las bachateras “Obsesión” e “Inmortal”, y la más reguetonera “Volví”, que acaban de grabar con Bad Bunny, quien subió a cantarla con ellos. Entre decenas de globos de colores y bajo una lluvia de serpentina, Romeo se despidió con un “gracias a los ‘aventureros’ y a los ‘romeistas’ por haber venido”.