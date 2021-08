Prepara tu agenda para este fin de semana en Miami

VIERNES

Fonseca y Andrés Cepeda en concierto “Compadres”

Las estrellas colombianas de la música latina Fonseca y Andrés Cepeda anuncian el regreso de su gira en Estados Unidos, Compadres Tour. $ 45.00 - $ 175.50

Detalles: 20, 8 p.m. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. (786) 777-1000.

Concierto de Gente de zona, los Hermanos Flores y Los Iracundos en La Scala de Miami. Cortesía

Concierto de Gente de zona, los Hermanos Flores y Los Iracundos en La Scala de Miami

Gente De Zona es una banda de La Habana, se formó en 2000, una de las más populares en el mundo del reggaetón. La Orquesta Hermanos Flores, fundada en 1962 en San Vicente, El Salvador. Los Iracundos banda uruguaya de Paysandú, activa e internacional desde 1960.

Detalles: 20, 8 p.m. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, FL. 33131.

‘La felicidad’ obra de teatro

Christian Ocón y Raidel Casas bajo la dirección de Marcia Arencibia-Henderson presentan ‘La felicidad’ de José Abreu Felippe, de Thespis Acticg Project.

Detalles: 21, 22, Miami Hispanic Cultural Center, 111 SW 5 Ave. Boletos: $20. Reservaciones: (786) 448-4600.

Viernes cultural, el festival popular de arte y cultura latina de La Pequeña Habana, donde podrá disfrutar de la música, el arte y la cultura locales cada tercer viernes de mes. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Viernes cultural

El festival popular de arte y cultura latina de La Pequeña Habana, donde podrá disfrutar de la música, el arte y la cultura locales cada tercer viernes de mes.

Detalles: 20, 7 – 10 p.m. Parque de dominó 801 SW 15 Ave., Miami, FL. 33135.

Teatro Trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Todos los viernes con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 20, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Furry Tales: Leyendo con Avi

Leer en voz alta a un perro de terapia registrado puede ayudar a mejorar las habilidades de alfabetización y aumentar la confianza. Traiga su propio libro o elija de la colección de la biblioteca. Se requieren mascarilla. Niños de 5 a 12 años.

Detalles: 20, 10:30– 11:30 a.m. Pinecrest Branch. Registrarse. https://mdpls.org/events

Conciertos de Jazz en vivo 20 – 26 agosto

20 y 22, 6 -11p.m. Jim Gasior. Licenciado en Música de Estudio e Interpretación de Jazz, una maestría en Pedagogía del Jazz, ambas de la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

21, 11 a.m. – 4 p.m. Beau Cornelius. Pianista, productor y profesor de jazz con sede en Miami, Maestría en Estudios de Jazz.

Leonard Reina. participa en los conciertos de Jazz en vivo del 20 – 26 agosto en el Lobby Bar The Betsy South Beach. Cortesía

21 y 26, 6 – 11 p.m. Tal Cohen. Pianista de jazz ganador de un Grammy, ubicado en Miami, estilo único debe sus raíces a las canciones populares judías y la música clásica que tocó en sus años de formación mientras crecía en Israel.

22, 11 a.m. – 4 p.m. Trenton Klaz. Se graduó de música en la Universidad de Florida. Estudia posgrado jazz en la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

23, 6 – 11 p.m. David Attelan. Pianista, compositor, ha compuesto, arreglado, producido música para películas, programas de televisión, desfiles de moda, marcas y artistas etc.

24, 6 – 11 p.m. Brian Murphy. Pianista, arreglista, director, productor, asociado con Wynton Marsalis, Diana Krall, Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera, Albert Collins…

25, 6 – 11 p.m. Leonard Reina. Summa cum laude de Universidad de Miami cuando fue elegido para Phi Beta Kappa. Internacionalmente activo como pianista-compositor

Detalles: Lobby Bar The Betsy South Beach, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL. 33139. Vea calendario: https://www.thebetsyhotel.com/calendar

Cultura Profética se presentará el viernes junto a Los Amigos Invisibles y Los Fabulosos Cadillacs. Cortesía Miami

SÁBADO

Concierto de, Los Amigos Invisibles, Los Fabulosos Cadillacs y Cultura Profética

Los Amigos Invisibles, banda de pop experimental con música en un vasto grupo de géneros, acid jazz, funk, disco. Los Fabulosos Cadillacs, banda argentina de ska, rock, reggae y funk. Cultura Profética, banda de reggae puertorriqueña, letras sociopolíticas y ritmos latinos.

Detalles: 21, 8 p.m. Island Gardens, 888 MacArthur Causeway, Miami, FL. 33132.

Presentación de ‘Las moscas verdes’ de José Abreu Felippe

“Las moscas verdes” (Ediciones La Gota de Agua, 2021), del escritor José Abreu Felippe, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, justamente 1 hora antes de la segunda función de la obra “La felicidad” del propio Abreu Felippe, bajo la dirección de Marcia Arencibia-Henderson, en el mismo lugar. La presentación está cargo del editor y escritor Rolando Morelli.

Detalles: 7 p.m., Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5th Ave, Miami, Fl, 33130.

Frida Mía

Se sumerge en el mundo de una mujer irreverente, indetenible, inolvidable. Rosalinda Rodríguez se funde en sus colores, sus trazos, los vuelcos de la vida misma, mezcla de dolores y pasiones.

Detalles: 21, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1074140

El arte del collage en el Adrienne Arsht Center. Cortesía

Recital de Rick Valido

Con raíces cubanoamericanas, Ricky reina desde Hialeah Florida, donde se establecieron sus bisabuelos después de llegar de Cuba en la década de 1960. Trae sus sonidos Country & Western a Strange Beast Brewery.

Detalles: 21, Strange Beast Brewery, 15220 SW 72 St., Miami, FL. 33193. Kendall, FL. www.strangebeast.beer/

El Auditorio del Condado de Miami-Dade presenta “Climakaze Miami 2021”

Climakaze Miami es una plataforma de actuación y diálogo sobre cambio climático, justicia ambiental y futuro sostenible en la FL. Nuestro objetivo es construir redes humanas a través del arte y la narración de historias, para crear conciencia, hacia los seres humanos y otras especies.

Detalles: 21 8 p.m. On. Stage Black. Box Theater del Miami-Dade County Auditorium 2901

W Flagler St., Miami, FL. 33135. (305) 547-5414 www.ticketmaster.com

“Mi robot sexual” Dirección de Yusnel Suarez y Alexis Valdés

Probar si un robot sexual que está de moda es “la mujer perfecta”. Una comedia del futuro para reír en el presente. Con: Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche.

Detalles: 21 y 22, 8 p.m. y 15, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10727838

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=4RZ2WHPYYic&authuser=0

El arte del collage en el Adrienne Arsht Center.

El arte del collage

En esta clase, accederá a su creatividad y recibirá orientación para comenzar con una forma de arte maravillosa y gratificante. Collaging es un proceso divertido de revelar, ocultar, agregar. Los participantes se llevarán a casa su propio collage en un lienzo.

Detalles: 21, 1p.m. Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132.

https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/Pour-Your-Art-Out/The-Art-of-Collage/?performanceNumber=35494

Nuevo parque en el corazón de The Shops at Midtown

M Park está situado en la rotonda central del centro y cuenta con un espacio abierto con césped, así como un área de juegos cerrada para que disfruten los niños. Ven a la gran inauguración.

Detalles: 21, 10 a.m. – 9 p.m. The Shops at Midtown Miami, 3401 N Miami Ave., Miami, FL. 33127 https://culturecrusaders.com/2021/06/15/the-shops-at-midtown-miami-opens-highly-anticipated-m-park/?mc_cid=520d3e9a57&mc_eid=10f1844d0f

El domingo mercado de agricultores de Vizcaya Village. Archivo

DOMINGO

Mercado de agricultores de Vizcaya Village

Pruebe el arte de los vendedores locales mientras explora la histórica granja y pueblo de Vizcaya. Bienvenido al mercado de agricultores. El mercado se lleva a cabo todos los domingos.

Detalles: 22. 9 a.m. – 2 p.m. 3250 S. Miami Ave. Miami FL. 33129. https://www.eventbrite.com/e/free-vizcaya-village-farmers-market-tickets-128927163617?mc_cid=3f08f0b2c6&mc_eid=10f1844d0f

Fiesta Brray

Por primera vez en Miami, Brray estará cantando todos sus éxitos: La Jeepeta REMIX, La Curiosidad REMIX, Sigue Bailandome, OnlyFans REMIX, etc. $35

Detalles: 22, 10 p.m. – 5 a.m. Distribuir Wynwood. 2451 NW 5 Ave., Miami, FL. 33127

Entradas para el concierto en Space

La última vez que Moon Boots estuvo en Miami fue hace meses. Actualmente están tocando un show en Miami y 8 shows en todo el mundo, así que no deje de venir a su concierto. Space tiene 12 programas próximos que puedes ver.

Detalles: 22, 8 p.m. 34 NE 11 St., 33132 Miami, FL. www.clubspace.com

ENTRESEMANA

Take & Make para niños pequeños. Diversión con colores

Vea un libro sobre colores y elija una hoja de actividades divertidas y manualidades para trabajar en casa. Se requieren máscaras. Para obtener más información, Edades 19 meses - 3 años

Detalles: 23, 9:30 a.m. – 7:30 p.m. Miami Dade Sistema de Bibliotecas Públicas, West Kendall Regional. Registrarse. https://mdpls.org/events

Pintura acrílica para preadolescents

El instructor de arte David Sexton da una clase de pintura acrílica. Cada clase contará con un tema diferente. Todos los niveles Se proporcionarán materiales. Se requieren mascarillas. El espacio es limitado. De 8 a 13 años.

Detalles: 23, 4 – 5 p.m. Miami Dade Sistema de Bibliotecas Públicas. Sucursal de Bay Harbor Islands. https://mdpls.org/events;

Los martes de Food Trucks ofrecen buena comida y música en Haulover Park.

Los martes de Food Trucks ofrecen buena comida y música en Haulover Park

La diversión familiar no siempre tiene que esperar hasta el fin de semana. Dirígete al Parque Haulover todos los martes y prueba todo tipo de comida de vendedores: 100 Montaditos, 2 hamburguesas monstruosas, Los Chamos, Santos Dolce, Pizza en fuga y más.

Detalles: 24, 5 – 10 p.m. 10800 Collins Ave, Miami Beach, FL., 33154. https://www.facebook.com/Foodtruckstuesdays/videos/1224199054714690

El lobo y el tejón, presentado por Main Street Players

Una obra de teatro sobre alianzas cambiantes y lazos fraternos. Ambientada durante el apogeo de la epidemia de opioides de nuestra nación, esta obra cuenta una historia sobre una parte olvidada de Estados Unidos. +16.

Detalles: hasta 29, 8 p.m.15, 2 p.m. Casa de los juegos, 6766 calle principal Miami Lakes, FL. 33014. http://www.mainstreetplayers.com/tickets

Admisión PAMM para estudiantes y educadores gratuita

Pérez Art Museum Miami, todos los estudiantes y educadores de Florida K-12 con identificación reciben entrada gratuita, junto con un invitado adulto, en cualquier momento que deseen visitar el museo. Adulto adicional debe ser miembro del museo o comprar la entrada, que cuesta $ 16.

Detalles: 2 - 9 p.m. jueves y 11 a.m. - 6 p.m. viernes a domingo. 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. https://www.pamm.org/visit

