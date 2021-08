¿Ya sabes qué hay divertido este fin de semana en Miami?

VIERNES

Thespis Acting Project presenta, Teatro de José Abreu Felippe “La felicidad”

Dos hombres de la tercera edad comparten sus vidas desde hace más de cuatro décadas. La sombra del tiempo ha hecho mella, manteniéndolos pendientes de horarios y de las trampas de la memoria. $20

Detalles: 27 – 28, Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami (786) 448-4600

La Feria del libro presenta “La guía” una velada con Peter Heller y Diane Les Becquets

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Heller lleva a los lectores a Kingfisher Lodge, intercalado entre alambre de púas y un prado con un letrero que grita “No te disparen” Les Becquets, autora de La última mujer en el bosque, lidera la conversación. Virtual y gratis.

Detalles: 27, 7 p.m. Transmitido en vivo a través de Crowdcast, https://booksandbooks.com/event/the-guide-an-evening-with-peter-heller-and-diane-les-becquets/

Los viernes de autocine en La Pequeña Habana “Austin Powers”

La comisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, Distrito 5, en asociación con el Auditorio del condado de Miami-Dade, está presentando Drive-in Movie Fridays, una serie de autocines de verano con los mejores clásicos y películas familiares, el último viernes del mes.

Detalles: 27 - 8, 8 p.m. Miami Auditorium, 2901 W Flagler St., Miami, FL. 33135. https://www.miamidadecountyauditorium.org/

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Concierto de Gente de zona

La banda cubana de reggaetón ha sido aclamada en los últimos años y ha colaborado con la realeza latina internacional, Pitbull y Enrique Inglesias y otros; con seguidores leales, pero ahora están en escenarios más grandes y parecen estar tomando la transición a su paso.

Detalles: 27, 8 p.m. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, FL. 33131.

“Papás fritos” los viernes en el Teatro Trail. Cortesía

Teatro Trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Todos los viernes con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 27, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Cuentos bilingües, evento en línea

Lectura de cuentos para niños de la primera infancia (0 – 11) en línea y limitado; este tiempo de cuentos son lecturas para ayudar a la alfabetización de los niños. Es necesario registrarse.

Detalles: 27, 11:30 – 12 p.m. Miami–Dade Sistema de bibliotecas públicas, Sucursal de Coconut Grove, https://mdpls.org/events

Kabeto en “Probandiote” en el Teatro Trail. Cortesía

Kabeto en “Probandiote”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con Probandiote, un show íntimo todos los viernes, donde la interacción con el público es fundamental, con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 27, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

Conciertos de Jazz en vivo 27 – 2 septiembre

27 y 29, 6 -11p.m. Jim Gasior. Licenciado en Música de Estudio e Interpretación de Jazz, una maestría en Pedagogía del Jazz, ambas de la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

28, 11 a.m. – 4 p.m. Beau Cornelius. Pianista, productor y profesor de jazz con sede en Miami, Maestría en Estudios de Jazz.

28, 6 – 11 p.m. Tal Cohen. Pianista de jazz ganador de un Grammy, ubicado en Miami, estilo único debe sus raíces a las canciones populares judías y la música clásica que tocó en sus años de formación mientras crecía en Israel.

28, 11 a.m. – 4 p.m. Trenton Klaz. Se graduó de música en la Universidad de Florida. Estudia posgrado jazz en la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

30, 6 – 11 p.m. David Attelan. Pianista, compositor, ha compuesto, arreglado, producido música para películas, programas de televisión, desfiles de moda, marcas y artistas etc.

31, 6 – 11 p.m. Brian Murphy. Pianista, arreglista, director, productor, asociado con Wynton Marsalis, Diana Krall, Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera, Albert Collins…

1, 6 – 11 p.m. Leonard Reina. Summa cum laude de Universidad de Miami cuando fue elegido para Phi Beta Kappa. Internacionalmente activo como pianista-compositor

Detalles: Lobby Bar The Betsy South Beach, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL. 33139. Vea calendario: https://www.thebetsyhotel.com/calendar

“Sesión “ Trío de Negroni y Edgar Omar el sábado en MDCA On.Stage Black Box Theatre. Cortesía/Trío Negroni

SÁBADO

“Sesión “ Trío de Negroni y Edgar Omar

Una velada llena de música, historias y anécdotas, el público será protagonista con sus preguntas. Negroni’s Trio y Edgar Omar contarán sobre la vida del Músicos y los cantantes. Session tendrá un repertorio latino americano, con mucha energía y pasión. $20 – $25

Detalles: 28, 8 p.m. MDCA On.Stage Black Box Theatre, 2901 West Flagler St., Miami, FL. 33135. (305) 547-5414

La cantina del despecho todos los sábados

Una trilogía femenina se viste de arrabal con textos del sentir de la mujer actual, y un trasfondo que evoca la huella sonora de antaño, el canto y la complicidad de la guitarra.

Detalles: 28, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/104789

Dos últimas semanas de “Mi robot sexual” Dirección de Yusnel Suarez y Alexis Valdés

Probar con un robot sexual que está de moda, si es “la mujer perfecta”. Una comedia del futuro para reír en el presente. Con: Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche.

Detalles: 28, 8 p.m. y 29, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10727838

Clases de arte de The Wynwood Walls, sábados por la mañana. Cortesía/Wynwood Walls

Clases de arte de The Wynwood Walls, sábados por la mañana

Echa un vistazo al Maker’s Space durante tu visita para ser creativo y diseñar tu propia obra maestra. Se proporcionarán suministros de arte e inspiraciones para proyectos, los asientos se asignan por orden de llegada. Disponible para todos los visitantes del museo.

Detalles: 28, 11 a.m. 2520 NW 2 Ave., Miami, FL. 33127. (305) 531-4411

DOMINGO

Mercado de agricultores de Vizcaya Village

Pruebe el arte de los vendedores locales mientras explora la histórica granja y pueblo de Vizcaya. Bienvenido al mercado de agricultores. El mercado se lleva a cabo todos los domingos.

Detalles: 29, 9 a.m. – 2 p.m. 3250 S. Miami Ave. Miami FL. 33129. https://www.eventbrite.com/e/free-vizcaya-village-farmers-market-tickets-128927163617?mc_cid=3f08f0b2c6&mc_eid=10f1844d0f

¿Te gusta la cocina artesanal tailandesa?

Con música en vivo los fines de semana, DJ con melodías de formato abierto que incluyen clásicos geniales y remixes de los 80 antes de hacer la transición al deep house en las últimas horas, y mucha cerveza.

Detalles: 29, 4 – 8 p.m. EST. 33, 701 S Miami Ave. Miami, FL. (305) 425-9266. reservations@est33.us

ENTRESEMANA

Ritmo y Danza con Andrés Arévalo, en línea

Levántese, muévase y aprenda nuevos pasos de baile durante esta divertida clase dirigida por un instructor experimentado; todos los niveles. El espacio es limitado y necesario registrarse.

Detalles: 30, 6 – 7 p.m. Miami–Dade Sistema de bibliotecas públicas, Sucursal Regional de South Dade. https://mdpls.org/events

Haulover Park tiene los Food Trucks de mejor comida y música todos los martes

La diversión familiar no siempre tiene que esperar hasta el fin de semana. Dirígete al Parque Haulover todos los martes y prueba todo tipo de comida de vendedores: 100 Montaditos, 2 hamburguesas monstruosas, Los Chamos, Santos Dolce, Pizza en fuga y más.

Detalles: 31, 5 – 10 p.m. 10800 Collins Ave, Miami Beach, FL., 33154. https://www.facebook.com/Foodtruckstuesdays/videos/1224199054714690

Admisión PAMM para estudiantes y educadores gratuita

Pérez Art Museum Miami, todos los estudiantes y educadores de Florida K-12 con identificación reciben entrada gratuita, junto con un invitado adulto, en cualquier momento que deseen visitar el museo. Adulto adicional debe ser miembro del museo o comprar la entrada, que cuesta $ 16.

Detalles: 2 – 9, 11 a.m. - 6 p.m. Viernes a domingo. 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. https://www.pamm.org/visit

Exposición, “Pterosaurios: Vuelo en la era de los dinosaurios” en el Phillip and Patricia Frost Museum of Science. Cortesía

Exposición, “Pterosaurios: Vuelo en la era de los dinosaurios”

Presentado por Nicklaus Children’s Hospital. Ingrese al mundo de los animales voladores más grandes que jamás hayan existido. Vea modelos de tamaño natural de estos reptiles ancestrales.

Detalles: hasta 6 de septiembre. Phillip and Patricia Frost Museum of Science, 1101 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. (305) 434-9600 https://www.frostscience.org/exhibition/pterosaurs/?mc_cid=3e3ca1cb3a&mc_eid=10f1844d0f

¡FUÁCATA! o La guía de una latina para sobrevivir al universo en el Miracle Theater. Cortesía

¡FUÁCATA! o La guía de una latina para sobrevivir al universo

Actors Playhouse se enorgullece de reabrir su escenario principal con: ¡Fuácata! o Una guía latina para sobrevivir al universo, protagonizada por la tres veces ganadora del premio Carbonell, la actriz cubanoamericana Elena María García.

Detalles: miércoles a sábado a las 8 p.m., domingo a las 3 p.m. Actors ‘Playhouse en el Miracle Theatre, 280 Miracle Mile, Coral Gables, FL. 33134. (305) 444-9293. www.actorsplayhouse.org

Buen recibimiento a M Park en Midtown

M Park el nuevo parque, está situado en la rotonda central del centro y cuenta con un espacio abierto con césped, así como un área de juegos cerrada para que disfruten los niños.

Detalles: todo el tiempo, 10 a.m. – 9 p.m. The Shops at Midtown Miami, 3401 N Miami Ave., Miami, FL. 33127 https://culturecrusaders.com/2021/06/15/the-shops-at-midtown-miami-opens-highly-anticipated-m-park/?mc_cid=520d3e9a57&mc_eid=10f1844d0f

Todavía puede visitar el mural “El Eco de Cuba”

Como homenaje de los pintores de Miami, con los cubanos de la isla en protesta contra la tiranía, El Eco de Cuba, es un mural en la Calle Ocho, en la pared trasera de Havana Collection, donde los artistas han plasmado su sentir y solidaridad.

Detalles: Todo el tiempo, Havana Collection (el parqueo), 1421 SW 8 St. Miami FL. 33135.