Luísa Sonza quiere conquistar el mercado anglosajón, pero a su estilo ‘real’ y en portugués

Luísa Sonza es la pesadilla de cualquier publicista, y nos encanta.

“Disculpa mi español y mi inglés, están los peores que yo hablé…tomé demasiado ayer, bromeo, pero no bromeo,” dijo Sonza durante la entrevista exclusiva para el Nuevo Herald.

Así de “real” es ella, una gema que merece ser descubierta por los fanáticos de la música en Estados Unidos. Sonza es una artista brasileña que se encuentra entre las cinco cantantes más escuchadas en Spotify Brasil muy popular en las redes sociales sumando más de 50 millones de seguidores y con millones de reproducciones en YouTube.

Hay una vulnerabilidad en las canciones de su nuevo disco DoCE 22 que aunque no entendamos el idioma, parece no necesitar traducción porque el sentimiento esta ahí presente.

“Intentamos ser fuertes y perfectos, y nadie es así. Cuando empezamos a ser completamente nosotros mismos, podemos ayudarnos unos a otros.”

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Los 22 años de Luísa estuvieron marcados por su crecimiento exponencial en su carrera profesional y por varios episodios sensibles y difíciles relacionados con su nombre, con oleadas de ataque y odio en la web, así como varias fake news. Fue un año histórico, uno que ella recordará mucho. Experimentando este torbellino de acontecimientos, la cantante se embarcó en una inmersión interna y extremamente personal, que resultó en “DOCE 22”, que se estrenó el mismo día del cumpleaños de la artista, en un nuevo ciclo, en el que completa 23 vueltas alrededor del sol. “DOCE 22” es, en primer lugar, un regalo de la artista para ella misma y para sus fans, una forma de exponer artísticamente los sentimientos de Luísa hacia todo lo que ha vivido.

Cuando le preguntamos quien es la persona que más la apoya en momentos bajos, ella responde que aunque su familia, amigos, fanáticos son muy importantes, que es ella misma que se alienta,

“Yo soy la persona que me apoya más. Si no me amo, nadie lo va a hacer”.

La cantante es el paquete completo, ya que no solo es tu música, pero también tus videos son muy visuales y es parte de su atractivo. Modo Turbo con colaboraciones de Anitta y Pabllo Vittar, están entre los más populares.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

En las hojas de papel, en las teclas del piano y en las cuerdas de la guitarra, en los arreglos creados por ella misma, lo que gritaba eran las más variadas emociones. En “DOCE 22”, Luísa se muestra aún más empoderada y más dueña de sí misma, pero también expone, por primera vez, sus debilidades, miedos e incertidumbres.

Y si hay planes para canciones totalmente en ingles o en español, Sonza dijo que sus canciones son demasiado personales y reales, pero no descarta la posibilidad,

“Me gusta escribir mis canciones, y para poder escribir las canciones en otros idiomas tengo que entender el idioma, pero estoy empezando a aprender. Creo que empezaré con una presentación y cosas así para tener tiempo de mejorar el idioma “

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ