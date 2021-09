‘Birds of Paradise’: identidades que se han estigmatizado y tratado de borrar

Pioneer Winter ajusta el vestuario de Frank Campisano para “Birds of Paradise”.

Las aves del paraíso, tesoro de la naturaleza por su plumaje llamativo y sus extravagantes rituales de cortejo, le dan nombre a “Birds of Paradise” (BOP), un espectáculo que se estrena en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del 16 al 19 de septiembre.

Oriunda de Oceanía, esta especie que persevera en su hábitat, a pesar de la caza y otras amenazas humanas, inspiró a Pioneer Winter, un joven coreógrafo en ascenso, al crear su obra de danza teatro que documenta a los marginados de la comunidad LGBTQ+.

“Mi visión fue adaptándose a través del proyecto”, confiesa el creador, quien desde 2016 dirige Pioneer Winter Collective, un conjunto de integrantes de identidad muy variada en términos de género, etnicidad, estado físico y tendencia artística. “Empezando por mis preguntas sobre el ‘zeitgeist queer’ y cómo esa historia se hace mito, el enfoque se dirigió hacia un retrato de experiencias y acciones privadas”.

Josue García en “Birds of Paradise”. Foto WorldRedEye.com/Cortesía Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

Con frecuencia los proyectos de Winter sacan a relucir vidas que están fuera de la corriente social -los minusválidos, los discriminados por razones de raza o de sexo, todos los que él respalda como “cuerpos aliados”. Y esa misión elevó a su grupo entre los artistas más prometedores de 2019, señalados por la revista Dance Magazine en la lista anual “25 to Watch”. Actualmente Winter ejerce como coreógrafo en residencia del Arsht Center y bajo ese auspicio pudo realizar BOP.

Para generar el material de la obra, Winter alentó intercambios entre los miembros de su colectivo, descubriendo cómo a ellos les afectaba en carne propia el tema central de la otredad. COVID, sin embargo, condujo al grupo por un difícil camino de contacto virtual.

“Aunque poco a poco, empezando por unas sesiones en el patio de mi casa, regresamos a los ensayos en persona”, relata Winter. “Después del cierre ya no era lo mismo, y me pareció que estábamos un poco estancados. Por fin fue mejor pasar a destilar las contribuciones de los artistas en unos coreo-retratos filmados en el Arsht. Y éstos se han convertido en un elemento fundamental. Para mí eso no fue sorpresa pues siempre he encontrado entre el cine y la danza un matrimonio perfecto”.

Los ocho solos en pantalla reflejan una gama de actitudes hacia los retos del destino. Se van a mostrar sucesivamente para crear, según el director, “un fuerte impacto en común”. Sin embargo, como explica Winter, cada filme depende de una variedad de técnicas cinematográficas y se proyectará de forma única.

Barbara Meulner en “Birds of Paradise”. Foto WorldRedEye.com/Cortesía Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

Así encontramos a una Niurca Márquez instrospectiva, abriéndose camino en espacios antes descartados. Barbara Meulener sale de su cascarón para reclamar un lugar nuevo, pero Katrina Petrarca se muestra defensiva y protectora en estado frágil. Josué García evoluciona, desde sus gestos de abandono, hacia una celebración de su valor personal. Y, en otras versiones del amor propio, Frank Campisano usa su cuerpo fornido como armadura contra la gerontofobia, mientras que Gabriela Cruz evade trampas hasta descubrirse a sí misma. La experiencia de la inmigración divide a Lize-Lotte Pitlo entre ayer y hoy, y en aparente rechazo al mito de Ícaro, Shamar Watt prende vuelo hacia su sol interior.

El componente de danza en vivo surge de los solos en movimientos que se van conectando y transformando en una perigrinación como la de aves hábiles y hermosas. A través de la presentación se oirá la música original de Juraj Kojš, acompañada por las voces y el ritmo de la respiración de los integrantes, quienes visten las evocadoras creaciones de Chapline Tyler.

“Estas vivencias”, señala Winter, “revelan una constelación de identidades que se han estigmatizado y con frecuencia se han tratado de borrar. Pero en ellas vemos como las fracturas fortalecen y pueden conducir al cambio”.

Estreno mundial de “Birds of Paradise” , 16 de septiembre, Carnival Studio Theater, Adrienne Arshte Center , 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL, 33132. Hasta el domingo 19 Entradas: $15 y $40. Información: https://www.arshtcenter.org

