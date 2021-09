Kany García regresa a los escenarios, luego del confinamiento

La cantautora puertorriqueña Kany García cuenta con una gran trayectoria y en estas semanas está en la palestra nuevamente por el lanzamiento de una canción y el desarrollo de una gira por Estados Unidos. “Me encuentro en un hermoso momento de mi carrera, ojalá que estos dos proyectos estén a la altura de las expectativas”, comenta, en entrevista por video, desde su domicilio de Miami, donde reside desde hace seis años. “Lo más bonito es que tanto el tema nuevo como el tour me hacen reencontrar con el público, tras el confinamiento”, dice la ganadora de seis premios Grammy Latino. El domingo 12 de septiembre Kany se presentará en la sala The Fillmore, de Miami Beach.

Su nombre completo es Encarnita García de Jesús y nació el 25 de septiembre de 1982. La primera vez que cantó en público fue durante un acto escolar, a los 14 años de edad. “Aunque era tímida, allí descubrí mi pasión por escribir canciones e interpretarlas en un escenario”, recuerda. Kany grabó su primer disco en 2007, y no ha parado; lleva siete; el más reciente es del año pasado, “Mesa para dos”, donde hizo duetos con Camilo, Carlos Vives, y Mon Laferte, entre otros cantantes. En el 2020 también grabó un tema para el disco del pianista Arthur Hanlon, “Piano y mujer”. Ahora la intérprete y compositora alista un nuevo álbum en el cual estará incluída su flamante canción, titulada “De puta madre”, de música pegadiza y letra juguetona, declaración de independencia sentimental. “Ahora estoy bailando, silbando, sonriendo, nadie me está jodiendo”, reza uno de sus fragmentos.

“Mis canciones más famosas son románticas, pero tengo un repertorio variado con letras de contenido social y de episodios jocosos cotidianos”, analiza la artista. “Me nutro de la balada, el pop rock y de ritmos de Latinoamérica como la cumbia, el vallenato y la bachata”, añade. Algunos de sus hits son “Hoy me voy”, “Alguien”, “Duele menos”, y “Para siempre”. “Digamos que el menú de mis conciertos es bien nutrido”, señala, retomando el tema de su gira. La misma consta de once presentaciones y arrancó este 8 de septiembre, en Atlanta, y culminará el 17 de octubre, en Los Ángeles. Los boletos se pueden comprar en www.kanygarcia.com “He estado ansiosa, pero me he preparado y seguramente terminaré pasándola bien en el escenario”, afirma.

Se asume que el concierto de The Fillmore será especial. “En Miami me siento en mi salsa, pero también es un reto tocar aquí porque vive gente que sabe mucho de música”, sostiene. Kany está afincada en la ciudad junto a su esposa, la entrenadora física puertorriqueña Jocelyne Trochez, con quien contrajo matrimonio en 2019. “Lo bueno no se esconde sino que se comparte”, declaró, al dar la noticia de las nupcias. Con el mismo valor fija una postura feminista. “Me siento feliz de visibilizar el problema de desigualdad que sufrimos las mujeres”, manifiesta. Donde esta espléndida artista huye del conflicto es en las críticas al reguetón, género dominado por coterráneos suyos. “Es bueno que haya variedad y he aprendido de algunas cosas que hacen ellos”, evalúa. “Lo que puedo decir es que cuando me acuesto veo mi repertorio y me da paz, y espero que a mis compañeros de la música urbana les pase lo mismo”, concluye.

@erwin_perez