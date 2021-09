FORWARD MOTION III: festival que celebra la plenitud de la danza integrada de hoy

Dancing Wheels Company en “Pallas Athena”, que se presentará el sábado 25 de septiembre en el MDCA.

El Festival y Conferencia de Danza Integrada FORWARD MOTION, que produce Karen Peterson and Dancers (KPD), tendrá su tercera entrega del 22 al 25 de septiembre, con talleres y conversatorios en el Koubek Center del Miami Dade College y funciones en el Miami-Dade County Auditorium (MDCA).

En estas últimas, además de KPD, participarán las compañías Dancing Wheels, procedente de Cleveland y REVolutions Dance, de Tampa. Así como el coreógrafo Marc Brew, de AXIS, con sede en Oakland, California.

Karen Peterson, bailarina, coreógrafa y directora fundadora tanto de KPD como de FORWARD MOTION, charló con nosotros sobre cómo ha sido organizar la tercera entrega de este importante evento en medio de la crisis del COVID-19.

¿Cómo llega KPD a esta tercera entrega del festival?

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Las actuaciones de KPD en Naples Botanical Gardens y Pinecrest Gardens en la primavera fueron muy especiales porque queríamos desesperadamente crear y actuar, con máscaras y todo. Usamos nuestras experiencias con COVID para desarrollar ideas de movimiento y los duetos de “Lost and Found” se hicieron especialmente para lugares íntimos al aire libre. La respuesta de la audiencia fue excepcional porque parecía muy agradecida al vernos hacer un gran esfuerzo actuando para ellos.

Todos estamos ansiosos por actuar en vivo en un teatro. Se han desarrollado nuevos significados ahora que hemos vivido otros seis meses con la pandemia y esperamos con ansias el video de Dinorah de Jesús Rodríguez que siempre enriquece nuestra propuesta”.

Vanessa Dunleavy y Marjorie Burnett, de KPD, en “Lost & Found”, obra que cerrará las dos funciones del sábado 25 en el MDCA. Cortesía/Giorgio Viera

¿Qué tan difíciles han sido los tiempos de la pandemia para los artistas con discapacidades?

“COVID ha cambiado algunas cosas. Marc Brew, director artístico de AXIS, dejará el cargo a finales de año porque se dio cuenta de que ya no podía vivir en dos lugares al mismo tiempo [Londres y Oakland]. Algunos de los bailarines originalmente seleccionados para esta entrega abandonaron la danza durante el virus, pero los coreógrafos siguen siendo los mismos.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

La NEA [National Endowment for the Arts] nos dio la oportunidad de cambiar los dólares que recibimos para el festival en fondos operativos y cancelar el festival por completo, pero tomé la decisión de hacerlo, porque ya se había pospuesto una vez y no quería cancelarlo de nuevo. Ahora me preocupa que el público no salga a apoyar las actividades del festival debido a la variante Delta y se pierda todo nuestro trabajo y la inversión financiera. De todas formas, estoy tratando de mantener una actitud positiva”.

Los artistas de REVolutions Dance Company, procedentes de Orlando, en “Perky, Quirky, Smirky”, obra que presentarán el sábado 25 en el MDCA. Cortesía/J.M. Lennon/Lennon Media

¿Qué hay de nuevo en FORWARD MOTION III?

“Tenemos tres directores artísticos que usan sillas de ruedas en nuestro panel de discusión del jueves 23, que será moderado por Jordan Levin. Por primera vez, soy minoría como director en el mundo de la danza físicamente integrada.

Este año se ha hecho evidente un nuevo movimiento de inclusión en el liderazgo para la discapacidad en todo el país. Hay más oportunidades para que los bailarines con discapacidades tomen talleres, se conviertan en coreógrafos y asuman posiciones de liderazgo. A medida que los bailarines discapacitados se desarrollan y las generaciones más jóvenes se forman en las universidades, más y más bailarines discapacitados encuentran su voz en la danza contemporánea”.

Póster del Festival y Conferencia de Danza Integrada Forward Motion.

Desde sus inicios, la historia de la danza integrada ha estado asociada al concepto de la coreografía como material especial. El repertorio era creado íntimamente ligado a las posibilidades y limitaciones del elenco y los solos parecían destinados a no tener razón de ser más allá del intérprete original.

Esta entrega de FORWARD MOTION es una celebración que nos va a dar la oportunidad de ver lo que ocurre cuando el solo de un bailarín de larga trayectoria en la danza integrada se convierte en el solo de otro que es miembro de la nueva generación. Esta sucesión de generaciones es evidencia de la plenitud de la danza integrada y garantía para su permanencia como manera de hacer.

“Jesús Vidal, quien fue un gimnasta preolímpico para su país en República Dominicana, está aprendiendo e interpretará el solo de Marc Brew “Remember When”, una obra que nunca ha sido entregada a otro bailarín en el pasado”, explica Peterson.

Marc Brew ofrecerá un taller el jueves 23 y una charla titulada “I Am a Dancer” el viernes 24. Ambos días en el Koubek Center. Foto cortesía/Maurice Ramírez

Brew es un aclamado coreógrafo, director artístico e intérprete, formado como bailarín profesional, que resultó herido en una colisión frontal cuando tenía solo 20 años y quedó parcialmente paralizado. “Remember When” es quizás su trabajo más conmovedor y emblemático.

Brew y Vidal -que reside en Miami desde el 2012- tienen en común el hecho de que ambos fueron bailarines antes de que un accidente los obligara a continuar sus carreras artísticas desde una silla de ruedas.

Todavía inmerso en los preparativos para las dos funciones del sábado 25 en el MDCA, el nuevo intérprete de “Remember When” -estrenado originalmente en el 2008- aceptó igualmente conversar con nosotros.

¿Cómo ha sido el proceso de montaje?

“El proceso fue muy especial porque la coreografía no fue hecha para que todo el mundo la baile. Tuvimos que adaptar los movimientos a mi cuerpo. Somos diferentes, aunque ambos utilicemos una silla de ruedas”, nos dice Vidal.

¿Lo hicieron utilizando Zoom o en persona?

“La montamos utilizando Zoom y está casi listo. Pero nos queda todavía un ensayo más, que será en persona el 22 de este mes, donde vamos a repasar los pequeños detalles e incluiremos el video que lleva la obra”.

¿Qué opinas de FORWARD MOTION? ¿Qué significa para ti?

“FORWARD MOTION es un evento importante para abrirle las puertas a otras personas que tengan la motivación de explorar otro tipo de actividades que no sean las rutinarias que hacemos día a día y les interese bailar con personas que tienen diferentes capacidades” afirma Vidal y concluye, “para mí significa que muchas veces uno se limita por tener un impedimento físico. Y en realidad, no es el impedimento físico lo que te impide hacer cosas, siempre hay manera de seguir haciendo”.

FORWARD MOTION del 22 al 25 de septiembre, Koubek Center del Miami Dade College y Miami-Dade County Auditorium (MDCA). Más información en www.ForwardMotionMiami.com o (954) 224-1423, incluyendo horarios de cada una de las actividades programadas y enlaces para la compra de boletos.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.