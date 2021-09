Gonzalo Rubalcaba: dos nuevas propuestas musicales

Gonzalo Rubalcaba es, gracias a su eminencia artística y su trayectoria impecable, uno de los músicos más prestigiosos de la escena jazzística internacional. Nacido en 1963 en La Habana, Cuba, fue descubierto muy joven por Dizzy Gillespie durante una de las visitas del gran artista afroamericano a los festivales de jazz de La Habana. Su estrecha relación con Gillespie y su talento extraordinario le permitieron introducirse de lleno en el competitivo mundo de la elite del jazz y, su naturaleza de trabajador incansable lo convirtió en una especie de leyenda musical de su generación.

En la actualidad el galardonado pianista -ganador de dos Grammy por los discos Nocturne (2002) y Land of the sun (2005), y dos Grammy latino por Supernova (2002) y Solo (2006), todos en la categoría de best latin jazz álbum- se encuentra en unos de los momentos creativos más espléndidos de su trayectoria con Solos y Skyline, dos nuevas propuestas musicales sólidas y coherentes que, sin embargo, no tienen casi nada que ver.

Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba en la cubierta del disco ‘Solos’. Cortesía/Gonzalo Rubalcaba

En el caso de Solos, un material grabado en conjunto con el cantante cubano Jon Secada, Rubalcaba comenta que conoció a Secada durante la ceremonia de los premios Grammy de 1994. “No volvimos a tener otro contacto hasta hace 5 años que nos encontramos en un vuelo a San Francisco”, cuenta. “Fue en ese momento que nos intercambiamos los contactos y me habló de un proyecto que era precisamente grabar juntos”.

Según Rubalcaba, la idea había surgido a partir del descubrimiento por Secada de un hermoso disco grabado a dúo por el cantante norteamericano Tony Bennett y Bill Evans. La aleación de estos dos grandes músicos ponía de manifiesto lo importante que es fusionar estilos y romper reglas para establecer puentes en busca de un mensaje innovador.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Con ese propósito Rubalcaba y Secada comenzaron a trabajar en Solos, producido por Julio Bagé vicepresidente de Latin división East Coast and Puerto Rico de Peermusic y creador de Otela, el sello discográfico bajo el cual se produjo el disco. “Todo venía como anillo al dedo porque Peermusic controla, representa y maneja muchos de los derechos de las obras que usamos en Solos”.

Gonzalo Rubalcaba al piano, junto a Ron Carter y Jac DeJohnette. Cortesía/Gonzalo Rubalcaba

Con un concepto central que aborda esencialmente música del filin cubano -un movimiento musical surgido en La Habana en la década de los cuarenta del siglo pasado- el recién estrenado material se pasea por temas esenciales como Me faltabas tú de José Antonio Méndez, Tu me acostumbraste de Frank Domínguez y Contigo en la distancia y Delirio ambas de César Portillo de la Luz.

“El filin es por sus características armónicas, su sonoridad y por ciertos manierismos a la hora de interpretar las canciones, un movimiento que está ligado definitivamente al mundo del jazz”, apunta Rubalcaba. “En el caso de este disco, el verdadero reto constituyó hacer una selección adecuada entre tantos temas importantes que además han sido grabados en muchas ocasiones y pertenecen a la memoria musical de varias generaciones”.

La propuesta que no se remite solamente al filin, también ofrece La tarde de Sindo Garay y Longina de María Teresa Vera, dos de los pilares más importantes de nuestra trova tradicional.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Gonzalo Rubalcaba es uno de los músicos más prestigiosos de la escena jazzística internacional. Cortesía/Pachy Lopez

Solos mantiene un vocabulario nuevo en su forma de hacer, pero a la vez es muy coherente con la formación musical de Secada que es graduado de la cátedra de jazz de la Universidad de Miami. El intérprete, que logra acuñar un estilo innovador a su interpretación, se regodea en el poder de sus capacidades vocales para salir victorioso de la prueba.

Rubalcaba por su parte, aunque se mantiene fiel a la esencia básica del repertorio escogido, crea un vocabulario armónico extenso que reinterpreta las canciones, tomando del jazz y de la música clásica, lo cual extiende las posibilidades de combinación de los artistas que logran “que el que escucha no sienta la necesidad de ningún otro instrumento mas que la voz y el piano”.

El disco tendrá su primera presentación en vivo el día 23 de septiembre en el teatro Colsubsidio Robert Arias Pérez de Bogotá, Colombia durante el segundo Festival del bolero.

Cubierta del disco 'Skyline'. Cortesía/Gonzalo Rubalcaba

‘Skyline’

Skyline, la otra entrega discográfica de Rubalcaba es un delicioso material producido por el propio artista y grabado en el clásico formato de trío de jazz en conjunto con el gran bajista norteamericano Ron Carter y la estrella de la bateria Jac DeJohnette.

“Este es un disco que yo entiendo como una reunión, una invitación que le hago a dos de mis héroes musicales después de un largo tiempo sin tener la oportunidad de tocar juntos”, afirma Rubalcaba. “Ellos, además de ser referentes en mi crecimiento musical, se convirtieron en una escuela rodante cuando hace 30 años tuvimos la oportunidad de grabar y de hacer conciertos juntos”.

En ese contacto humano que provocan las giras, Rubalcaba estableció estrechos lazos de amistad y descubrió a través de conversaciones y vivencias personales un mundo que favorecía todo lo que después sucedía en el escenario. Su vida artística está llena de sabiduría y humildad pues incluso ahora cuando es una consagrada figura del jazz, sabe que buena parte de lo que es se lo debe a otros.

Gonzalo Rubalcaba presenta 'Solos' y 'Skyline', dos nuevas propuestas musicales. Cortesía/Pachy Lopez

“Esta relación con estos grandes músicos tuvo un gran impacto en mi carrera y me otorgó una madurez y un sentido amplio de las libertades, el conocimiento y muchas oportunidades de trabajo”, afirma. “Por eso creo que después del pasar de los años, es el momento de expresarles el respeto y mi agradecimiento eterno por todo lo que representan en mi vida”.

Skyline contiene nueve temas en total, seis de ellos originales (dos por cada uno de los integrantes del trío), más Lágrimas negras de Miguel Matamoros y Novia mía de José Antonio Méndez. “Los tres decidimos traer temas originales que han sido grabados en otras versiones y después yo quise establecer con los dos temas cubanos, este puente musical que estimo necesario y que permite entendernos y respetarnos siendo capaces de asimilar las aportaciones individuales”.

La certera elección de Carter incluye Gypsy del disco Parade, grabado en 1979 y A Quiet Place, un tema del disco de 1978 A Song for You. DeJohnette por su parte escogió Ahmad the Terrible y Silver Hollow, grabadas originalmente en 1978 y Rubalcaba añade con claridad, Promenade, un tema del disco Inner Voyage (Blue Note 1998) -que fue originalmente dedicado a Carter y que ahora tienen la oportunidad de grabar juntos- y Siempre María un tema original de Suite 4 Y 20, una de sus primeras producciones discográficas.

Para finalizar el disco, RonJackRuba, un espontáneo jam que curiosamente fue grabado por Jim Anderson, el ingeniero de sonido durante un receso del trío y que muestra el poder de improvisación y la capacidad innata para recrear y reinventar melodías de estos tres gigantes.