Verónica Tirado tiene una academia de acrobacia circense  

Leer más

Gonzalo Rubalcaba es, gracias a su eminencia artística y su trayectoria impecable, uno de los músicos más prestigiosos de la escena jazzística internacional. Nacido en 1963 en La Habana, Cuba, fue descubierto muy joven por Dizzy Gillespie durante una de las visitas del gran artista afroamericano a los festivales de jazz de La Habana. Su estrecha relación con Gillespie y su talento extraordinario le permitieron introducirse de lleno en el competitivo mundo de la elite del jazz y, su naturaleza de trabajador incansable lo convirtió en una especie de leyenda musical de su generación.

En la actualidad el galardonado pianista -ganador de dos Grammy por los discos Nocturne (2002) y Land of the sun (2005), y dos Grammy latino por Supernova (2002) y Solo (2006), todos en la categoría de best latin jazz álbum- se encuentra en unos de los momentos creativos más espléndidos de su trayectoria con Solos y Skyline, dos nuevas propuestas musicales sólidas y coherentes que, sin embargo, no tienen casi nada que ver.