Los cinco mejores conciertos para empezar el otoño en Miami. ¡Y algunos son gratis!

Aunque la pandemia ha reducido el número de eventos musicales, Miami sigue siendo pura música. Y a nivel nacional aumentan los conciertos en línea. Les presentamos los cinco mejores conciertos para empezar el otoño en Miami, ¡y algunos son gratuitos!

Love-In Music Festival en el Parque Greynolds

Bajo el eslogan “Peace, Love and Nature!” / “¡Paz, amor y naturaleza!” arranca una nueva edición del popular y divertido festival anual de música y cerveza artesanal Love-In Music Festival el domingo 3 de octubre en el Parque Greynolds. Este festival está centrado en la música de los años 60, 70 y 80, con comida excelente y un notorio concurso de disfraces, entre otras muchas actividades. Este año actúan las bandas de música Pure Heart Tribute, Long Run Tribute y Mr. Nice Guy.

Love-In Music Festival en el Parque Greynolds también contará con un concurso de disfraces. Cortesía/Miami Dade Parks

En el Greynolds Park, muy famoso por sus 249 acres en plena naturaleza y por estar catalogado como un “Heritage Park”, puedes disfrutar de hermosas hamacas de madera dura y un encantador bosque de manglares, una de las últimas áreas naturales protegidas del norte del condado de Miami-Dade. La venta de entradas ayuda a respaldar los esfuerzos de conservación en los parques de Miami-Dade. Puedes usar la oferta BOGO, por la que compras una entrada por $15 y puedes conseguir otra gratis con el código de promoción: LoveInEarlyBird. Esta oferta especial es válida hasta el 1 de octubre. Más: www.miamidade.gov/global/news-item.page?Mduid_news=news154897027765948 y www.youtube.com/watch?v=lAKIRUaOml8

Jazz en The Wynwood Wall. The Tony Goldman Music Series se llevan a cabo el último jueves de cada mes en The Wynwood Wall Garden, un evento de música en vivo producido por la cadena de radio 88.9 FM WDNA Serious Jazz. Cortesía/The Wynwood Wall

Jazz en The Wynwood Wall

The Tony Goldman Music Series se lleva a cabo el último jueves de cada mes en The Wynwood Wall Garden, un evento de música en vivo producido por la cadena de radio 88.9 FM WDNA Serious Jazz. Este jueves 30 de septiembre presentan a Wendy Pedersen Quartet en varios horarios, a las 5 p.m., a las 6 p.m. y a las 7 p.m. Puedes llevar tus propias mantas y sillas o comprar allí mismo una manta picnic, junto con cerveza, vino y cócteles del Joey’s Italian Cafe. Wendy Pedersen, una de las artistas favoritas del sur de Florida, es muy conocida en el mundo jazzístico por alta energía vocal, por su profunda y convincente emoción a la hora de interpretar las canciones y por el impacto que genera en el público durante sus actuaciones. Wendy ha ganado muchos premios como el de “Artista de Jazz del Año” de Southern Bell / Pace. También, los sábados y domingos tienen la serie de “DJ Sets in The Garden”, de 1:30 p.m. a 6:30 p.m. Más: https://museum.thewynwoodwalls.com/iframe/wynwood/products/40

Gospel Gumbo gratis en North Beach Bandshell

Esta serie de conciertos trimestrales, presentada por Rhythm Foundation y Live Arts Miami, arranca con el Gospel Gumbo del pastor Marc Cooper y sus amigos, el domingo 3 de octubre a las 5 p.m., aunque las puertas se abren una hora antes. El Gospel Gumbo se basa en la mezcla de diversos estilos musicales, creando sonidos nuevos con los mejores talentos de Miami, muchos invitados especiales y artistas destacados. La música tradicional “Black Gospel” es parte fundamental de la cultura estadounidense por su aportación rítmica. El pastor Marc Cooper, fundador del galardonado Miami Mass Choir es reconocido a nivel nacional por su arte como director de coro y director musical, compositor y arreglista, y como especialista en el órgano Hammond B3. En esta primera edición de la serie cuenta con los invitados especiales de Sensere, una banda urbana de góspel y soul. Este espectáculo al aire libre, cubierto con un dosel, se presenta ante una audiencia limitada, siguiendo los protocolos COVID-19. No hay asientos asignados y los asistentes pueden moverse por todo el lugar sin restricciones, aunque usando la mascarilla. La admisión es gratuita, pero hay que solicitar la entrada online y enseñar la entrada electrónica en tu dispositivo móvil. Más: www.northbeachbandshell.com/

Serie virtual gratuita de conciertos de otoño de la Biblioteca del Congreso comenzando el 8 de octubre. Cortesía/Biblioteca del Congreso Conciertos de la Biblioteca del Congreso temporada 2021-22





Esta serie virtual gratuita, que finaliza el 18 de diciembre, incluye actuaciones de artistas internacionales, eventos de danza, jazz, música clásica y conferencias. También, hay programas educativos que reflejan la diversidad del patrimonio musical de Estados Unidos. Debido a la pandemia, los conciertos son todos en línea, a las 8 p.m. en la fecha del estreno. La temporada empieza el 8 de octubre con “A Fiddler’s Tale”, obra icónica de Igor Stravinsky, basada en la historia de un joven que vende su alma al diablo, logrando fama y fortuna, pero perdiéndolo todo cuando el diablo pide la deuda. “A Fiddler’s Tale” de Wynton Marsalis conserva el esquema del escenario de Stravinsky pero actualiza la acción al presente con una parábola que involucra al diablo, la corrupción y el concepto de vergüenza. La presentación también contará con una entrevista complementaria con Marsalis y su colaborador, Stanley Crouch. El viernes 15 de octubre es el concierto de la vocalista y compositora de jazz Daymé Arocena, quien fusiona jazz, cánticos de santería, ritmos afrocubanos y R&B contemporáneo, reflejando su educación cultural y musical. El 21 de octubre son las sonatas de Debussy y Beethoven, complementadas con piezas de los compositores españoles del siglo XIX como Francisco Tárrega y Pablo de Sarasate. Los dos últimos conciertos del mes son el 29 y 30 de octubre: el prestigioso pianista Leif Ove Andsnes y el Concierto del Día del Fundador con la percusión de Third Coast y coreografía de Movement Art Is, respectivamente. Todos los conciertos son a través de: www.loc.gov/concerts,www.youtube.com/c/loc y www.facebook.com/libraryofcongress/

Los Wizzards gratis para celebrar la Herencia Hispana el sábado 2 de octubre, a las 8 p.m. en North Beach Bandshell. Cortesía/@zamoragroup

Los Wizzards gratis para celebrar la Herencia Hispana

Este concierto es el sábado 2 de octubre, a las 8 p.m. en North Beach Bandshell. Se trata de un evento virtual para celebrar el mes nacional de la herencia hispana, que cuenta con la actuación en vivo del grupo de latín funk, Los Wizzards. Son dos horas de música y transmisión en vivo con artistas emergentes, celebridades, un espectáculo de moda, segmentos de mixología, recetas culinarias latinas y otras sorpresas creativas. Este evento es gratuito para el público y se produce con el apoyo de la Comisión de Asuntos Hispanos de Miami Beach y la Oficina del Comisionado del Condado de Miami Dade Eileen Higgins y en asociación con Atlantino Productions. Más: www.northbeachbandshell.com/events#/events

Twitter: @IsabelOlmos